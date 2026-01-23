나갈 때는 내복 벗고, 집에 오면 내복 찾고... 일본에서 겨울나기

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲나의 홈패션두터운 털조끼 위에 유니클로 경량패딩까지. 무릎담요 필수 ⓒ 본인 관련사진보기

큰사진보기 ▲나의 홈패션2차디찬 방바닥에 맨발은 있을 수 없는 일. 두꺼운 수면양말, 슬리퍼는 생존을 위한 필수템이다 ⓒ 본인 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리집 베란다 창문도 단창이다햇살이 따뜻해 보이는가? 사실은 황소바람이 들어오는 썰렁한 거실이다. ⓒ 본인 관련사진보기

"그래 겨울은, 이렇게 나는 거지."

외출할 때 내복입으면 핏이 안 산다고 절대 안 입더니, 집에 들어오자마자 내복부터 찾는 딸의 모습은 일본에서 겨울을 나며 흔히 마주하는 풍경이다. 아이는 말한다. "엄마, 집이 밖보다 더 추운 것 같아." 과장이 아니다. 실제로 일본의 겨울은 밖보다 집이 더 춥다.한국에서 겨울은 집 안으로 피신하는 계절이다. 온돌로 데워진 바닥 위에서 사람들은 옷을 벗고 쉰다. 반면 일본에서는 집에 돌아오면 두꺼운 외출복을 벗고 더 두껍고 보온성이 높은 옷으로 갈아입는다. 두꺼운 양말, 실내 슬리퍼, 내복, 무릎 담요는 생존(?)을 위한 필수품이다. 이 차이는 단순한 난방 습관의 문제가 아니라, 주거 문화와 건축 구조의 차이에서 비롯된다.한국의 온돌은 집 전체를 고르게 데우는 구조다. 바닥에서 올라오는 열은 실내 온도를 안정적으로 유지한다. 그러나 일본은 전통적으로 집 전체를 데우지 않았다. 코타츠나 전기난로처럼 사람이 있는 '자리'만 따뜻하게 하는 부분 난방이 일반적이었다. 방은 차갑지만, 사람만 따뜻하면 된다는 사고방식이다.이 생활 방식은 일본 주택 구조와 맞물린다. 일본의 전통 주택은 여름의 고온다습한 기후에 맞춰 바람이 잘 통하도록 설계됐다. 얇은 벽, 단창, 미닫이문은 여름엔 시원하지만 겨울엔 냉기를 그대로 들인다. 바닥 난방이 기본인 한국과 달리, 일본의 바닥은 차갑고 실내 공기는 쉽게 식는다.창과 문의 개념은 따뜻하게 막는다 보다 열고 바람을 통하게 한다에 더 집중 되었다. 집을 쉽게 망가뜨리는 '습기'를 막는것이 추위를 막는 것 보다 중요하기 때문이다. 한국에서는 당연한 이중창을 일본에서 보기 힘든 것도 다 이유가 있다. 최근에 지어진 집들은 이중창을 하기도 하지만 대부분의 일본 집은 단창으로 되어있다. 커튼을 쳐도 황소 바람이 들어온다.일본에서 이중창을 보기 힘든 이유 중 하나는 지진 대국이라는 특수성이다. 일본의 건축은 오랫동안 '단열'보다 '내진'을 우선해 왔다. 지진 발생 시 유리창은 대표적인 비구조 부재 위험 요소다. 무겁고 두꺼운 복층 유리는 파손 시 낙하·비산 위험이 크다는 인식때문에 가볍고 교체가 쉬운 단창이 선호됐다. 특히 오래된 주택일수록 "유리는 가벼울수록 좋다"는 생각이 강했다. 최근에는 내진 성능이 개선된 이중창 제품도 많지만, 한 번 형성된 인식은 쉽게 바뀌지 않는다.또 다른 이유는 임대 위주의 주거 구조다. 일본은 월세 이동이 잦다. 집주인 입장에서는 임대료에 바로 반영하기 어려운 고비용 설비에 투자할 유인이 크지 않다. 이중창은 분명 단열과 방음에 효과적이지만, 설치 비용이 높다.그 결과 많은 임대 주택은 '최소 기준'만 충족한 채 유지돼 왔다. 세입자 역시 몇 년 뒤 이사를 전제로 하는 경우가 많아, 큰 비용을 들여 단열을 개선 하는 일을 망설인다. 대신 뽁뽁이를 붙이거나 내창을 설치하는 임시방편으로 겨울을 버틴다.여기에 일본 특유의 생활 인식이 더해졌다. 일본에서는 오랫동안 "집은 원래 추운 것", "겨울엔 옷을 껴입는 것이 정상"이라는 생각이 자연스러웠다. 실내에서도 외투를 입고, 양말을 두 겹으로 신고, 손이 시리면 뜨거운 마실 것이 든 컵으로 손을 녹인다. 집의 성능을 바꾸기보다, 사람이 적응하는 방식으로 겨울을 견뎌온 것이다.아이들이 어릴때는 자다가 뒤척여서 이불을 잘 덮지 못하고 발이나 손이 이불 밖으로 나오면 꽁꽁 언 손 발을 품에 품어주며 녹여주곤 했었다. 아예 옷처럼 입고 자는 담요도 있어서 주머니같이 생긴 담요에 아이들을 한 명씩 집어넣고 꽁꽁 싸매서 재우기도 했었다.잠들기 전에 유단포(湯たんぽ 뜨거운 물을 고무나 플라스틱 주머니에 넣어 안고있거나 이불속에 넣어 따뜻하게 하는 보온 방법)를 이불안에 넣어두기도 했다. 이제는 일본에 산 지 오래 되어서 익숙해질 때도 됐건만 아직도 일본의 겨울은 어렵다. 뜨끈뜨끈한 온돌이 그립다. 가벼운 옷차림으로 활개치고 다니던 한국의 집... 온돌에 앉아 아이스크림 먹고 귤 까먹던 생각도 난다. 그렇지만 어쩔 수 없다. 이곳에서 사는 이상 적응하며 사는 수밖에.물론 변화도 시작됐다. 최근 일본에서도 에너지 비용 상승과 건강 문제를 계기로 이중창과 단열 설계가 확산되고 있다. 새로 지은 맨션이나 단독주택에는 복층유리와 고성능 창호가 기본으로 들어가는 경우가 늘었다. 정부와 지자체의 단열 리폼 보조금도 확대되는 추세다.그럼에도 여전히 많은 가정에서 겨울이 되면 내복은 집 안 필수품이다. 외출복보다 실내복이 더 두꺼운 계절, 그것이 일본의 겨울이다. 언젠가 겨울철에 놀러오신 친정엄마는 "뭔 나라가 집이 이렇게 춥고 좁고 건조하고 식당가면 반찬도 안 주고 사람 살 곳이 못 된다"라고도 하셨다. 하지만 일본 집의 그 추위는 단순한 불편이 아니라, 기후와 역사, 지진과 주거 구조가 겹겹이 만들어낸 결과다. 어쩔 수 없는 것이다. 그래서 나는 오늘도 집 안에서 내복을 껴입으며 말한다.