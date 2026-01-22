메뉴 건너뛰기

26.01.22 08:26최종 업데이트 26.01.22 08:26

김준식 전 교장 출판기념회, 24일 창원

경남도교육감선거 출마예상자인 김준식 전 진주지수중학교 교장은 책 <교육, 그 빛나는 이름>을 펴내고 오는 24일 오후 2시 창원 늘푸른전당에서 출판기념회를 연다.

김준식 전 교장, 출판기념회.
김준식 전 교장, 출판기념회. ⓒ 케렌시아

