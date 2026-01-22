교육부산경남한줄뉴스 26.01.22 08:26ㅣ최종 업데이트 26.01.22 08:26 김준식 전 교장 출판기념회, 24일 창원 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 경남도교육감선거 출마예상자인 김준식 전 진주지수중학교 교장은 책 <교육, 그 빛나는 이름>을 펴내고 오는 24일 오후 2시 창원 늘푸른전당에서 출판기념회를 연다. 큰사진보기 ▲김준식 전 교장, 출판기념회. ⓒ 케렌시아 관련사진보기 #김준식 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사의령군, 직장인 대상 '이끌림 건강상담센터' 운영 갤러리 오마이포토 참여연대·민변 "윤석열·내란범들에게 중형 선고하라" 1/8 이전 다음 이전 다음 김경 "심려 끼쳐드려서 죄송... 성실히 조사에 임하겠다" 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.