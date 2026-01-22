약값 삭감 뒤 가려진 환자들의 고통... 의사들의 위험한 줄타기

AD

"환자에게 가장 적합한 약을 처방해도 심평원 기준에 1%라도 미달하면 병원은 약값을 한 푼도 받지 못합니다. 이런 삭감이 누적되면 수천만 원, 수억 원대로 불어나고 결국 병원 경영진의 압박이 들어옵니다. 의사는 소신 처방과 병원 경영 사이에서 비겁한 선택을 강요받게 됩니다."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 종합병원 현직 간호사입니다.

종합병원 호흡기내과 외래 진료실. 70대 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자 김아무개씨의 목소리가 떨린다. 그는 수년째 특정 흡입제와 약물을 통해 간신히 일상을 유지해왔다.하지만 오늘 담당 의사는 차마 환자의 눈을 똑바로 보지 못한 채 모니터만 응시한다. 환자의 상태가 악화된 것도, 약의 효능이 떨어진 것도 아니다. 이유는 단 하나, 건강보험심사평가원(이하 심평원)의 '약제 급여 기준 강화' 때문이다.2026년, 대한민국 의료 경제의 화두는 '건강보험 재정 건전성'이다. 고령화로 인한 의료비 폭증을 막기 위해 심평원은 약제 처방에 대한 사후 심사와 삭감의 칼날을 더욱 날카롭게 세우고 있다. 특히 호흡기 질환처럼 장기 처방이 필요한 분야가 주요 관리 대상이 됐다.최근 강화된 기준에 따르면, 특정 단계의 폐 기능 수치(FEV1)를 만족하지 못하거나, 특정 검사 결과가 동반되지 않으면 기존에 잘 쓰던 약조차 '급여 삭감' 대상이 된다. 문제는 임상 현장의 환자들이 행정 기준이 요구하는 '수치'대로 움직이지 않는다는 점이다. 수치는 비슷해 보여도 환자의 증상, 악화 빈도, 삶의 질은 천차만별이다.호흡기내과 전문의 A씨는 요즘 진료 시간보다 '삭감 방어'를 위한 소명서 작성에 더 많은 시간을 쓴다.의사가 겪는 고민은 단순한 행정적 불편이 아니다. '더 좋은 약'이 있다는 것을 알면서도, 삭감이 무서워 '덜 효과적인 약'으로 처방을 변경해야 할 때 느끼는 직업적 자괴감은 임상 현장을 황폐화시킨다. 이는 의사의 문제이기 이전에, 환자의 치료 선택권과 치료 지속성이 위협받는 문제다.정부는 약값 삭감을 통해 수조 원의 재정을 아꼈다고 발표할지 모른다. 하지만 경제적 수치 뒤에는 밤새 기침하며 가슴을 쥐어짜는 환자들의 고통이 숨어 있다.효과가 입증된 약을 쓰지 못해 상태가 악화된 환자는 결국 응급실을 찾거나 입원을 하게 된다. 외래 약값을 아끼려다 훨씬 더 큰 비용이 발생하는 '입원 진료비 증가'라는 부메랑으로 돌아오는 것이다. 이것은 진정한 의미의 '의료 경제적 효율성'이라고 볼 수 없다.건강보험 재정은 한정되어 있고, 이를 책임 있게 관리하는 것은 국가의 당연한 책무다. 그러나 그 효율성의 기준이 환자의 '치료 지속성'을 훼손하는 방식이어서는 안 된다.이제는 기계적인 수치 중심의 심사에서 벗어나 환자의 개별적인 병력과 의사의 의학적 판단을 존중하는 예외 조항을 대폭 확대해야 합니다. 단순히 가이드라인의 수치를 충족하지 못했다는 이유로 처방을 제한하기보다, 임상 현장의 자율성을 보장할 때 비로소 환자 맞춤형 치료가 가능해진다.또한 일단 삭감부터 하고 보는 현재의 행정 편의주의적 방식에서 탈피해 환자의 예후를 장기적으로 모니터링하고, 그 치료 성과를 바탕으로 적정성을 평가하는 '가치 기반 심사'로의 근본적인 체질 개선이 시급한다.무엇보다 약제 급여 기준을 수립하고 개정하는 거버넌스 과정에 실제 진료실에서 환자를 마주하는 현장 의료진과 정책의 직접적인 이해당사자인 환자 단체의 목소리가 실질적으로 반영될 수 있도록 의사결정 구조를 투명하게 공개해야 한다."숨쉬는 것조차 경제 논리에 밀려야 하느냐"는 노환자의 물음에 국가와 심평원은 답해야 한다. 진정한 의료 강국은 재정 숫자가 깨끗한 나라가 아니라, 국민이 숨 가쁜 걱정 없이 진료실을 나설 수 있는 나라다.