장동혁이 단식하던 '이재명 당대표'에게 3년 전 했던 말

국민의힘 장동혁 대표의 단식이 8일째를 맞았습니다. 단식 기간은 늘어나는데 정국을 돌파할 동력은 좀처럼 생기지 않는 모양새입니다. 마음이 급해진 국민의힘은 급기야 청와대 정무수석의 방문을 공개적으로 요청하며 '출구 찾기'에 나섰습니다.
국민의힘 송언석 원내대표는 20일 원내대책회의에서 "신임 정무수석은 제1야당 대표의 목숨을 건 단식 투쟁을 심각하게 인식하기 바란다"라며 "홍 수석을 단식농성장에서 만날 수 있게 되길 기대한다"라고 러브콜을 보냈습니다. 여당이 장 대표가 요구한 '통일교·공천헌금 특검'에 꿈쩍도 하지 않자, 청와대라도 나서서 교착 상태를 풀어달라는 SOS로 풀이됩니다.
그러나 21일 국회를 찾은 홍익표 신임 정무수석의 행보는 국민의힘의 기대와 달랐습니다. 홍 수석은 더불어민주당 지도부만 예방하고 장 대표의 단식장은 찾지 않았습니다. 국민의힘은 즉각 "인간에 대한 예의가 아니다", "대화와 타협이 사라진 민주주의의 단면"이라며 맹비난을 쏟아냈습니다. (관련기사: 장동혁 단식 패싱한 신임 정무수석, 국힘 "예의 아니다" 발끈
국민의힘의 요청과 비난에도 민주당은 여전히 냉소적입니다. 민주당 김현정 원내대변인은 20일 브리핑을 통해 "참으로 염치마저 굶어버린 후안무치한 발상"이라며 직격탄을 날렸습니다.
김 대변인은 "과거 이재명 대통령이 야당 대표 시절, 윤석열 정권의 민생 파괴와 핵 오염수 방류에 항의하며 처절한 단식을 이어가던 때를 기억하느냐. 당시 윤석열 대통령실은 외면했고, 국민의힘은 '방탄 단식'이라 조롱했다"라면서 "이제 와서 본인들의 단식장에는 정무수석이 달려와 손을 잡아달라 떼를 쓰는 모습이 애처롭기까지 하다"라고 꼬집었습니다.
김 대변인은 이번 단식의 본질을 '국면 전환용 쇼'로 규정했습니다. 한동훈 전 대표 제명 이후 터져 나온 당내 자중지란을 덮고, 세력을 억지 결집시키려는 고도의 정치 쇼라는 것입니다. 그러면서 "비겁한 언론플레이로 청와대를 끌어들이지 말고, 지금이라도 당장 '곡기' 대신 '고집'을 끊고 단식을 중단하라"고 일갈했습니다.
2023년 이재명 당대표 단식 때 국힘은?
민주당이 이렇게 격앙된 반응을 보이는 데는 다 이유가 있습니다. 이재명 대통령이 민주당 당대표였던 2023년 윤석열 정권의 폭정에 항의하며 무기한 단식에 돌입했을 때, 국민의힘과 당시 대통령실의 태도는 싸늘하다 못해 조롱에 가까웠기 때문입니다.
놀랍게도 이재명 대표의 단식을 비난했던 인물 중 한 명이 바로 지금 단식을 하고 있는 장동혁 대표(당시 원내대변인)입니다. 아이엠피터가 당시 장 대표의 발언을 다시 찾아봤습니다.
"단식인 듯 단식 아닌 웰빙 단식이 거의 끝나가는 것 같다. 동정표도 얼추 모은 것 같다. 이재명 대표의 '단식쇼'를 대하드라마가 아닌 미니시리즈로 속히 종결시켜야 한다." (장동혁 당시 원내대변인)
자신이 '단식쇼', '미니시리즈'라고 비하했던 단식 투쟁을 지금 본인이 하고 있는 셈입니다. 이게 끝이 아닙니다. 당시 국민의힘 다른 인사들의 발언 수위도 높았습니다. 김민수 당시 대변인은 이 대표가 단식 전날 횟집을 방문한 것을 두고 이렇게 비아냥거렸습니다.
"'날것'을 이리 좋아하시니, 단식 또한 날로 먹고 있는 것은 아니냐는 우스갯소리가 나온다. 철저히 계산된 단식쇼다." (김민수 당시 대변인)
심지어 태영호 당시 의원은 단식 농성장을 찾아가 민주당 의원들의 발언에 항의하며 소란을 일으키기도 했습니다. 24일간 이어진 단식 기간 동안 대통령실 관계자의 방문은 끝내 없었고, 오히려 "누가 단식을 하라고 했느냐"는 대통령실 관계자의 비공식 발언이 보도되며 논란을 빚기도 했습니다.
조국혁신당 "단식장이 지선 충성 경쟁장인가"
야권 소수정당들의 시선도 곱지 않습니다. 조국혁신당은 장 대표의 단식 장소와 특검 대상을 문제 삼았습니다.
조국혁신당 한가선 대변인은 "일반 시민은 들어가지도 못하는 로텐더홀에 지방선거 출마 예정자들의 발길만 끊이지 않는다. 단식 투쟁의 장이 아니라 '지선 출마자 충성 경쟁의 장'이 아닌가 싶다"고 지적했습니다. 이어 "신천지까지 넓히면 국민의힘의 조직적 가입이 탄로날까봐 '통일교'로만 축소해 특검을 요구하는 것 아니냐"고 꼬집었습니다.
진보당은 단식장에 놓인 꽃다발을 '만백성의 피'에 비유하며 강도 높게 비판했습니다. 홍성규 대변인은 "로텐더홀을 가득 메운 꽃다발들이야말로 춘향가 속 '만백성의 피'이자 '기름'이다"라며 "내란정권 3년 동안 망가질 대로 망가진 민생 앞에서 피눈물을 흘리는 국민들의 절규가 보이지 않느냐"고 성토했습니다.
이어 홍 대변인은 "내란수사를 거부하고 정교유착 수사를 거부하며 당대표의 단식을 앞세워 국민의힘이 동시에 거부하고 있는 것이야말로 바로 '민생'이다. 대표적으로 100만 국민서명까지 받았던 '학교급식법 개정안'도 벌써 한달여째 표류하고 있지 않느냐"고 질타했습니다.
현재 장동혁 대표는 병원 이송을 거부하며 8일째 단식을 이어가고 있습니다. 국민의힘은 이를 두고 "무너지는 법치와 민주주의를 붙잡기 위한 최후의 호소"라며 '구국의 결단' 프레임을 씌우고 있습니다.
단식이 길어지면서 장 대표가 어떻게 단식을 끝낼지, 이른바 '출구전략'에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 민주당 이지은 대변인은 21일 브리핑을 통해 "정치는 이미지 게임이 아니다"라고 질타하면서 "인사청문회장이, 종합특검이, 민생입법이 출구다. 얄팍한 정치 공학적 계산을 버리고 국민이 가리키는 진짜 출구로 당당히 나오라"고 촉구했습니다.
특히 이 대변인은 "윤어게인을 청산하고 당내 민주주의를 활성화하는 것이야말로 국민의힘이 사는 길"이라며 제1야당 대표로서 정치 현장으로 복귀할 것을 압박했습니다.
3년 전 야당 대표의 단식을 조롱하던 이들이, 정작 자신들이 야당이 되자 똑같은 투쟁을 선택했습니다. 정말 건망증인지, 아니면 뻔뻔한 것인지는 국민들이 판단할 것 같습니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.