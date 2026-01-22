집불이 산불이 되고, 마을을 집어삼키는 나라… 더 이상 미룰 수 없다

큰사진보기 ▲광양 산불22일 전남 광양시 옥곡면에서 소방헬기가 산불 진화 작업하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲황정석 산불정책기술연구소 박사 ⓒ 황정석 관련사진보기

이 기사를 쓴 황정석씨는 산불정책기술연구소 박사입니다.

어제(21일) 광양과 부산에서 발생한 시설물 화재는, 한겨울 영하권 기온에서도 대형 산불로 옮겨붙을 수 있다는 불안을 다시 떠올리게 했다. 최근 들어 '집불(주택·시설물 화재)'이 산불로 전이되거나, 반대로 산불이 민가·마을·도시로 확산되는 사례가 잦아지고 있다. 문제는 이 흐름이 단발성 사고가 아니라, 구조적 필연에 가까운 경향이라는 점이다.'옮겨붙는 순간' 골든타임이 사라지는 구조시설물 화재가 산림으로 번지는 순간, 현장은 종종 조기 대응 자체가 어려운 구조에 갇힌다. 화재가 산림으로 전이되면 산불 주관기관인 산림청에 상황을 통보하고, 별도 체계가 가동되기까지 결정적인 시간이 소모된다. 이 과정에서 초동이 흔들리면 불은 순식간에 커지고, 그 다음부터는 '진화'가 아니라 '피해 최소화'의 싸움으로 바뀐다. 더 큰 문제는, 산불로 확산된 뒤 투입되는 산림청 산불진화대의 운영 구조가 현장 요구와 엇갈리는 경우가 많다는 점이다. 일과시간 중심·한시 편성, 그리고 제한된 인력 기반의 체계로는 야간이나 원거리에서 도착 지연이 구조적으로 반복될 수밖에 없다. 결국 '초기 진화'가 무너지고, 산불은 걷잡을 수 없는 규모로 커진다. 이런 경고는 현장에서 오래전부터 제기돼 왔고, 관계기관도 이미 알고 있을 것이다.물론 반복되는 피해를 '현장 탓'으로만 돌릴 수는 없다. 지난해(2025) 의성과 산청 대형 산불 사례에서도, 산불이 민가·마을로 번질 위험이 커지는 국면에서 확산예측과 자원 투입이 제때 맞물리지 못했다는 비판이 제기돼 왔다. 산림청 산불확산 예측시스템은 무용지물이었고, 고령화된 산불진화대는 산불확산속도를 따라잡지 못했다. 소방 역시 2025년 12월 강원도를 비롯해, 이번 광양·부산 사례처럼 시설물 화재가 산불로 번질 수 있다는 가능성을 사전에 충분히 상정하고 동시 대응 체계를 가동했는가라는 질문에서 자유롭기 어렵다.요컨대, 이 문제는 어느 한 기관의 잘잘못을 따지기 전에 제도 자체가 현장의 시간과 속도를 따라가지 못하는 구조적 문제로 봐야 한다. 그래서 시설물 화재 대응과 산불 대응은 원칙적으로 동시에 준비될 수 있어야 한다. 그러나 현실은 '산불은 산림청, 집불은 소방'이라는 제도적 칸막이에 갇혀, 현장이 요구하는 속도와 일사불란함이 나오지 않는다. 더구나 이런 상황은 앞으로 더 자주, 더 크게 터질 가능성이 높다. 그 배경에는 이미 통제가 어려워지고 있는 산림연료(연료 구성·건조도·연속성)의 변화가 있다.한국은 '산불-도시화재' 경계가 흐린 나라다. 우리나라는 국토의 약 64%가 산림이며, 도시숲 활성화 정책까지 더해져 이제는 어느 지역이든 숲과 생활권이 맞닿아 있는 구조가 일반화됐다. 인구밀도 역시 OECD 국가 중 최상위권이다. 즉, 민가·마을·도시가 산림과 분리된 나라가 아니라 산림 속에 생활권이 함께 존재하는 나라다. 이 조건에서는 산불과 시설물 화재가 '명확히 구분된 사건'으로 발생하기보다, 서로 전이되는 복합화재로 나타날 확률이 높다. 따라서 산림과 도시화재의 경계가 비교적 분명한 미국·캐나다식 산불 대응체계를 그대로 가져오는 방식은, 한국형 위험을 줄이기보다 공백과 혼선을 키울 우려가 있다. 그럼에도 현장에서는 산림청이 두 국가 모델에 대한 막연한 기대에 의존해온 측면이 있다는 비판도 나온다. 한국형 산불은 '산 안의 불'이 아니라 산림인접지와 생활권을 동시에 위협하는 재난이기 때문이다.해법은 하나, 지휘권과 대응체계를 '통합'해야 한다. 이제는 산불 진화의 주도권을 한 기관으로 명확히 통합해야 한다. 기관 간 협조를 '강화'하는 수준으로는 현장의 속도를 따라가기 어렵다. 복합화재는 초기 10~30분의 판단과 자원 투입이 승패를 가르는 경우가 많다. 그 순간 지휘 체계가 둘로 갈라져 있으면, 골든타임은 사라진다. 산림청이 '산불은 산림청이 주관한다'는 입장을 고수한다면, 그에 따른 책임과 역량도 함께 져야 한다. 즉 산림 인접 마을 화재까지 일관된 지휘·장비·인력 체계로 감당할 수 있어야 한다. 반대로 그 수준의 상시 대응 구조를 갖추기 어렵다면, 소방으로 지휘권과 주도권을 이양하는 것이 현실적이다.산림청 산불진화대가 산불 진화에 강점이 있을 수는 있다. 그러나 구조물 화재 대응은 별개의 전문영역이다. 반대로 소방은 장비·기술을 보강하고 산불 전술을 체계화하면 산불 진화까지 확장 가능한 24시간 상시 대응 조직으로 운용될 수 있다. 복합화재가 일상화되는 조건에서, 해답은 결국 현장에 먼저 도착하고, 막강한 조직력을 갖추고 있으며 통합 지휘가 가능한 소방청뿐이다. 지금이라도 늦지 않았다. 산불 대응체계의 대개혁이 없다면, 앞으로는 국가가 감당하기 어려울 정도의 피해가 반복될 수 있다.따라서 다음의 개혁 과제를 분명히 제안한다. ① 복합화재(시설물-산불 전이) 통합 지휘체계 법제화. 산림인접지에서 구조물 화재가 발생하면 사건 분류를 '산불 vs. 집불'로 나누지 말고, 통합 사건으로 즉시 전환할 수 있도록 법과 지침을 정비해야 한다. ② 동시 출동 원칙(자동출동 기준) 도입. 시설물 화재가 산림 인접지에서 발생할 경우, '산불로 번진 뒤'가 아니라 번질 가능성이 보이는 순간부터 산불 자원과 구조물 자원을 동시에 투입하는 기준이 필요하다. ③ 통합 상황관리(예측·통신·작전) 체계 구축. 확산 예측, 기상·지형 기반 위험지도, 가용 자원 배치가 기관별로 갈라져 있으면 현장은 늦는다. 상황판과 작전 결심이 하나로 모이는 구조가 핵심이다. ④ 야간·원거리 대응이 가능한 상시 초기공격 역량 확보. '주간 중심·한시 편성'으로는 강풍형 산불과 변화하는 산림연료 조건을 따라갈 수 없다. 상시 대응이 가능한 초기공격 체계로 바꾸지 않으면 피해는 반복된다.산불 대응체계 개혁은 기관 간 자존심의 문제가 아니다. 국민의 생명과 재산이 걸린 문제다. 지금도 늦었지만, 더 늦어질수록 산불로 인해 국민과 국가가 감당해야 할 고통과 피해는 가늠하기 어려운 수준으로 커질 것이다.이제는 말이 아니라 제도와 지휘체계를 바꿀 때다.