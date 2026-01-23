<왕좌의 게임> 촬영지에서 겪은 인생을 바꿀 뻔한 일

2024년 5월 40대 부부가 동반 퇴사했습니다. 안정된 삶 대신 꿈을 선택한 은퇴 부부의 좌충우돌(左衝右突) 여정을 기록합니다.
<왕좌의 게임>. 조지 R.R. 마틴의 소설 <불과 얼음의 노래>를 원작으로 한 HBO의 메가 히트 드라마다. 철왕좌를 차지하기 위한 귀족 가문들의 음모와 전쟁, 그리고 인간을 위협하는 초자연적 존재와의 사투를 그린 이 작품은 전 세계 수많은 팬을 만들었다.
크로아티아 두브로브니크는 이 드라마 속 핵심 공간인 '킹스 랜딩(King's Landing)'의 실제 촬영지다. 민체타 요새를 다녀왔다. 성벽을 걷는 동안, 이곳이 단순한 관광지가 아니라 실제 역사를 품은 공간이라는 사실이 온몸으로 느껴졌다.
하지만 두브로브니크에 왔다면 반드시 가야 할 곳이 하나 더 있다. 성벽 바깥 해안 절벽 위에 우뚝 솟은 로브리예낙 요새(Fort Lovrijenac). 드라마 속 '레드 킵(The Red Keep)'으로 등장했던 장소다.
조프리 왕의 이름날 축제와 블랙워터 만 전투 장면 등 수많은 장면이 이곳에서 촬영됐다.
올드타운 입구를 지나 골목길로 접어들자 푸른 바다와 함께 요새의 위엄이 드러났다. 바다는 마치 드래곤의 비늘처럼 빛났고, 가파른 돌계단을 오를수록 시야는 더 넓어졌다.
입구에서 패스권을 제시하고 요새 안으로 들어섰다. 외관의 웅장함과 달리 내부는 의외로 소박했다. 층을 하나씩 오를수록 두브로브니크의 올드타운 전체가 점점 또렷해졌다.
그런데 이상하게도, 이 아름다운 풍경 속에서 설명하기 어려운 스산함이 느껴졌다. 쇠창살로 덮인 깊고 어두운 우물과 그늘진 공간들, 텅 빈 요새 안에는 수세기 전 치열했던 전쟁의 잔상이 남아 있는 듯했다. 이유 없이 온몸의 감각이 예민해졌다.
요새를 다 둘러보고 내려온 뒤, 아내가 화장실에 간 사이 주변을 조금 더 살폈다. 돌벽 사이 구멍마다 비둘기들이 둥지를 틀고 있었고 그 수가 워낙 많아 퍼덕거리는 소리에 자꾸 놀라게 됐다. 나는 비둘기를 피하려고 기둥 옆으로 몸을 붙였다.
그 순간이었다. 바로 옆에서 '쿵' 하는 둔탁한 소리가 났다. 너무 갑작스럽게 바로 옆에서 벌어진 일이라, 깜짝 놀라 뒤로 넘어질 뻔했다. 마대자루라도 떨어진 줄 알았다. 그런데 시선을 돌리자, 사람 몸집만 한 리트리버 한 마리가 바닥에 쓰러진 채 고통스러운 울부짖음을 내고 있었다. 두 번의 짧은 울음 뒤, 개는 얼굴을 바닥에 떨군 채 피를 토했다.
주변이 순식간에 아수라장이 됐다. 관광객들이 "Oh my god"을 외쳤고, 한 남자가 달려와 개를 진정시키려 했다. 위에서 내려온 주인은 울면서 앰뷸런스를 불러 달라고 소리쳤다.
모든 일이 순식간이었다. 나는 그 자리에 얼어붙은 채 손과 몸이 떨리는 것을 느꼈다. 아내가 화장실에서 나와 무슨 일이냐고 물었고, 내 표정을 본 아내는 오히려 나를 진정시키며 내 팔을 잡고 요새를 벗어났다.
불과 50cm였다. 비둘기를 피해 기둥 아래로 들어온 지 1분도 채 되지 않은 시간. 그 짧은 거리와 순간은 나의 미래를 완전히 바꿀 수도 있었다. 만약 내가 그 자리에 있었다면, 지금의 여행은 물론 이후의 삶도 중단됐을지 모른다.
왜 그 리트리버가 아래로 떨어졌는지는 아직도 알 수 없다. 문득 스코틀랜드 오버툰 브리지에서 수십 마리의 개들이 알 수 없는 이유로 뛰어내렸던 사건이 떠올랐다. 당시 전문가들은 다리 아래 서식하던 밍크의 강한 소변 냄새가 개들의 감각을 자극했을 가능성을 제기했다. 그 리트리버도 무언가 강렬한 끌림에 반응했던 것일까. 그날 이후 로브리예낙 요새의 스산함은 더 선명하게 기억에 남았다.
여행은 선택의 연속이다. 그리고 삶도 그렇다. 유럽을 선택했고, 크로아티아를 선택했고, 두브로브니크를 선택했고, 요새 안에서 비둘기를 피해 기둥 옆으로 몸을 피한 것 또한 나의 선택이었다.
그 선택이 옳았는지, 잘못이었는지는 늘 나중에야 알게 된다.
우리는 그 결과를 감수하며 살아간다. 그것이 여행이든, 인생이든.
앞으로의 선택도 그러하길 믿는다.