추운데 헬스장 갈까 말까? 이거 두 개면 충분합니다

평생을 마른비만으로 살아온 멸치의 근성장 도전기. 운동하면서 접한 경험에 대해 이야기합니다. 훈수는 그만! 단백질 보충제 환영!

"어떤 운동이든 여건이 중요한 게 아니에요. 다 하기 나름입니다. 뛰지 않아도, 무겁게 들지 않아도, 주어진 시간이 없어도, 밖에 못 나가도 언제든지 지옥을 맛볼 수 있습니다."

큰사진보기 ▲덤벨 두 개로 하는 홈트레이닝. ⓒ vdphotography on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'이럴 거면 그냥 체육관 갈 걸' 생각이 밀려오는 순간. ⓒ livesbro on Unsplash 관련사진보기

언젠가 트레이너가 내게 한 말이다. 운동에 핑계는 없다는 뜻이다. 최강 한파가 몰아친 요즘 같은 때 새겨듣기 딱 좋은 말이다. 집에서도 마음만 먹으면 언제든 운동이 가능하다. '에이, 홈 트레이닝? 그건 이미 다 알고 있어요'라고 누군가 말할지도 모르겠다. 겨울철 추천하고픈 홈 트레이닝, 맞긴 하다. 그런데 스쿼트? 아니다. 버피테스트(서 있는 자세에서 엎드려 푸시업 자세 후 일어서는 동작을 반복하는 운동)? 아니다.사실 버피테스트는 이 운동을 잘 모르는 이들에게는 추천해주고 싶지 않다. 전신을 접는 동작은 힙 힌지(엉덩이와 기립근을 일직선으로 펴면서 척추 중립을 유지하는 동작) 개념을 모르면 허리를 크게 다칠 수 있기 때문이다. 플라스틱 카드를 계속 접었다 펴는 것과 다르지 않기 때문이다. 스쿼트는 좋은 운동이지만 상체는 전혀 쓰지 않는다.개인적으로 체육관에 부득이하게 나가지 못했을 때 하는 운동이 세 개 있다. 덤벨 푸시 저크(Dumbbell push jerk), 덤벨 데드리프트(Dumbbell deadlift), 덤벨 로(Dumbbell row)이다.먼저 덤벨 푸시 저크는 양쪽 어깨에 덤벨을 얹은 뒤, 스쿼트 자세로 앉은 다음, 힘차게 일어난다. 이후 어깨에 얹은 덤벨을 하늘쪽으로 들어 올린다. 이 운동은 허벅지 운동과 상체 운동, 유산소와 근력 운동을 한 번에 해낼 수 있다. 그만큼 칼로리 소모도 폭발적이다. 덤벨의 무게는 자기 근력의 50% 수준이면 좋다. 나는 7kg짜리 덤벨 두 개를 쓰는데, 처음이라면 3kg짜리 두 개도 충분하다.덤벨 데드리프트는 발을 어깨너비로 벌리고, 무릎과 고관절을 살짝 굽힌 상태에서 시작한다. 이 상태에서 천천히 상체를 숙이는데, 위에서 말한 힙 힌지 동작을 통해 상체를 숙이는 게 중요하다. 천천히 내릴수록 햄스트링과 기립근에 자극이 오는데, 이때 엉덩이를 앞으로 밀어 올리듯 일어나면 된다.덤벨 로는 등 운동이다. 상체를 약 30~45도 정도 숙인 뒤 (덤벨 데드리프트처럼) 엉덩이를 뺀 뒤, 기립근과 등을 일직선으로 펴고, 덤벨을 양손에 늘어뜨린다. 그리고 복부에 힘을 준 뒤, 등을 편다는 느낌으로 덤벨을 끌어 올린다.이후 반동 없이 덤벨을 내려놓아야 한다. 상체가 흔들리거나 허리가 말리지 않는 게 중요하다. 처음에는 세트 당 10회에서 15회로 천천히 해 볼 것을 권한다. 휴식 시간은 세트마다 1분. 그렇게 해도 충분히 힘들다.허나 지옥을 맛보고 싶다면, 세 가지가 더 필요하다. 첫 번째, 옆에서 지켜보는 사람이 있을 것. 두 번째, 세 동작을 연달아 순환시킬 것. 세 번째, 정해진 시간 내에 해낼 것.나는 덤벨 푸시 저크, 덤벨 데드리프트, 덤벨 로 세 종목을 각각 20회씩 총 세 사이클로 수행한다. 주어진 시간은 8분(한 사이클 당 휴식시간 2분이 포함돼 있다). 한 사이클은 그럭저럭 해낼 만하다. 두 번째부터 '이럴 거면 그냥 체육관 갈 걸' 하는 생각이 밀려온다. 세 번째부터는 팔다리가 말을 안 듣는다. 옆에서 아내가 "아직 열 개도 안 했어! 더더더!"라고 말한다.어째 이 운동은 해도 해도 적응이 안 된다. 심박수가 170을 넘기 시작하면 옆에서 무슨 말을 했는지 들리지도 않는다. 만약 이렇게 하고도 '뭔가 좀 부족한데?' 싶은 이들은 차후 덤벨의 무게를 올리거나, 푸시업과 스쿼트를 사이클에 추가하면 된다. 하지만 이제껏 그렇게 했다는 사람을 본 적은 없다. 이거 사실상 크로스핏(역도, 체조, 심폐지구력 운동 등 다양한 기능적 움직임을 고강도로 결합한 전신 운동법) 아니냐고?맞다! 그만큼 피로도가 매우 높은 운동이니 주 3회 이상은 권하지 않는다. 실제로 무리하게 하다 피로가 쌓여 코피를 쏟은 적이 있다. 도중에 허리나 무릎 관절에 통증이 온다면, 자세 학습이 아직 안 된 것이니 바로 중단하자.이 운동들을 한바탕 하고 나면 세 가지를 깨달을 수 있다. 발 한번 떼지 않고도 지옥 같은 운동을 해낼 수 있다는 사실과, 10분 안에 한 시간치 운동을 해낼 수 있다는 점과, 왜 크로스핏을 미국의 일부 교정시설에서 시키는지에 대해서.'나는 죄도 짓지 않았는데 대체 왜 이렇게 운동을 해야 하는가' 묻는 이도 있으리라. 그것은 범죄(Crime)가 아니라 원죄(Original Sin)다. 운동을 하지 않으면 지방이 쌓이고 근손실이 오고 마는 호모 사피엔스의 원죄. 자신에게 더 큰 죄를 짓지 않으려면 잠시라도 일어나 덤벨을 잡자.