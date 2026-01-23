"우리는 관람객이 아니었다"... 교육박람회서 '수업'을 찾아낸 교사들

"방학인데도 모이는 이유요? 새 학년 수업을 준비하기 위해서죠."

큰사진보기 ▲대한민국 교육박람회 현장 입구.새 학년을 준비하는 교사들의 발걸음이 이른 시간부터 이어졌다. 충남융합과학연구회 역시 ‘교실로 가져갈 수업’을 찾기 위해 박람회 현장을 찾았다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲Teacher’s Academy에서 열린 세미나 현장.실제 'MBL × 생성형 AI 융합' 수업 적용을 염두에 둔 설명과 사례 중심의 연수가 이어졌다. ⓒ 송민규 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲생성형 AI와 MBL 센서를 연계한 수업 자료.실시간 데이터 수집과 분석, 가상 실험 설계까지 하나의 수업 흐름으로 연결되는 구조가 소개됐다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육박람회를 함께 방문한 충남융합과학연구회 교사들.각자의 교실로 돌아가 적용할 수업을 고민하며, ‘함께 만드는 과학 수업’을 다시 한 번 확인한 시간이었다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 본 기사는 충남융합과학연구회(https://blog.naver.com/about_a_we_some/224060754328) 소속 과학 교사들이 2026 대한민국 교육박람회 현장을 함께 둘러보며 느낀 점과 고민을 바탕으로 구성됐다. 연구회는 충남 각 지역의 중·고등학교 과학 교사들이 모여 수업 사례를 공유하고, 실제 교실에서 적용 가능한 융합 과학 수업을 함께 설계·실천해 가는 교사 학습 공동체다.

지난 22일, '2026 대한민국 교육박람회'가 한창인 서울 코엑스(COEX). 수많은 인파 속에서 단순히 화려한 에듀테크 기술을 구경하는 '관람객'으로 남기를 거부한 이들이 있었다. 전시된 기술을 넘어, 자신의 교실에 이식할 살아있는 '수업'을 찾아내기 위해 분주히 움직이는 사람들.바로 '충남융합과학연구회' 소속 과학 교사들이다. 전체 회원 40여 명 중, 방학 중임에도 의기투합해 상경한 11명의 교사들은 이날 하루를 '단순 방문'이 아닌, 가장 치열한 '현장 연수'의 시간으로 만들었다.이들이 교육박람회를 찾은 목적은 분명했다. 최신 기기를 구경하는 수준을 넘어, 실제 수업 흐름으로 구현 가능한 사례와 구조를 직접 확인하기 위해서다. 과학 교사들이 주목한 프로그램은 바로 Teacher's Academy에서 열린 <미래형 과학 실험 연수: MBL × 생성형 AI 융합 수업> 세션이었다.이 세션은 과학 수업의 난제였던 '데이터 수집'과 '해석'을 기술로 해결하는 새로운 모델을 제시했다.사실 다인수 학급이 진행하는 실험 수업에서 교사가 모든 학생의 과정을 세밀하게 피드백하는 것은 현실적으로 쉬운 일이 아니다. 이날 연수에서는 학교 현장의 이러한 어려움을 해소하고, 더 원활한 실험 수업을 가능케 하는 '인공지능 활용법'이 구체적으로 제시되었다.핵심은 ▲ 생성형 AI를 활용한 가상 실험 설계, ▲ MBL(컴퓨터 기반 과학 실험) 센서를 활용한 실시간 데이터 수집, ▲ 실험–데이터–그래프 분석을 하나로 잇는 통합 수업 흐름이다. 단순한 기술 소개가 아니라, 교실 수업에 바로 적용할 수 있는 설계 과정 자체를 다룬다는 점에서 교사들의 이목을 집중시켰다.'충남융합과학연구회'는 그동안 과학 수업에서의 탐구 설계, 데이터 문해력, 융합 수업을 꾸준히 연구해 온 교사 공동체다. 이번 박람회 방문 역시 개인별 연수를 넘어, 연구회 차원에서 '함께 만드는 과학 수업'을 준비하려는 성격이 짙다.현장에 참여한 한 회원은 "AI나 디지털 도구가 중요하다는 건 모두 알지만, 막상 교실에서 어떻게 녹여낼지는 늘 숙제였다"며 "이번 연수는 기술 그 자체보다 수업의 '구조'를 볼 수 있어서 의미 있었다"고 소감을 밝혔다.방학은 교사에게 재충전의 시간이지만, 동시에 다음 학년의 밑그림을 그리는 가장 중요한 시기이기도 하다. 이번 교육박람회 방문이 의미 있었던 이유는 혼자가 아니라 11명의 과학 교사가 '함께' 움직였기 때문이다. 각자의 학교 환경은 달랐지만 "이 아이템을 우리 아이들에게는 어떻게 적용할까?"를 현장에서 즉각적으로 토론하고 고민하는 과정 자체가 하나의 살아 있는 연수였다.하루 일정의 박람회 방문은 끝났지만, 그 여파는 곧 3월 새 학년 교실로 이어진다. MBL로 수집한 데이터를 AI와 함께 분석하는 수업, 가상과 현실을 오가는 탐구 활동, 이를 학생 주도적으로 풀어내는 시도들이 충남 곳곳의 과학실에서 펼쳐질 예정이다.2026 대한민국 교육박람회의 화려한 막은 곧 내리지만, 교사들의 고민은 교실이라는 가장 현실적인 공간에서 계속된다. 이들에게 이번 박람회는 '미래 교육을 구경한 날'이 아니라, '우리 수업의 다음 장면을 함께 찾아낸 날'로 기록될 것이다.