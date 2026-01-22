[출마합니다] 김용판 전 의원, 대구 달서구청장 출마선언

큰사진보기 ▲김용판 전 국민의힘 의원이 21일 대구 달서구청장 출마를 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

김용판 전 국회의원이 21일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 대구 달서구청장 출마를 선언했다.김 전 의원은 출마선언문을 통해 "인구감소, 성서공단 노후화 등 도시 활력이 현저히 떨어지고 있는 달서구를 '5대 분야 대혁신'을 통해 전면 대개조해 달서구민의 행복을 제대로 창조하기 위해 출마한다"고 밝혔다.그는 5대 분야 혁신으로 ▲행정문화 대혁신 ▲성서공단 대혁신 ▲지역축제 대혁신 ▲힐링문화 대혁신 ▲주민복지 대혁신을 꼽았다.김 전 의원은 "조직내·외의 존중문화 확산이 가장 중요하다"며 경찰지휘관 시절 서로 존중하고 인정과 칭찬, 예의와 배려를 통해 존중문화가 혁신의 원동력이 되는 것을 직접 확인했다고 강조했다.그러면서 "달서구청장이 되더라도 이 원칙은 결코 변하지 않을 것"이라며 "주민 및 유관기관 등과의 협력 또한 존중이 전제될 때 실행되는 가치"라고 덧붙였다.김 전 의원은 대구경북 행정통합 논의가 진행되면서 대구시청 신청사 건립을 고민해야 하지 않겠느냐는 질문에 "신청사는 그대로 건립되는 게 맞다"고 말했다.달서구의 예산이 방만하게 운영되고 있다는 지적에는 "동의한다"며 "달서구의 예산이 1조2000억 원에 달하지만 예산이 효율적으로 배분되지 않아 해야 할 일을 제대로 못하고 있다. 공공성과 재정건전성을 정밀 분석해서 예산을 집행해야 한다"고 했다.그러면서 현 구청장이 주도적으로 추진하고 있는 에코전망대 사업에 대해 "과연 검토할 가치가 있을까"라며 "시비와 구비, 국비를 포함해 320억 원이 들어가야 하는데 현재 달서구의 여력으로는 불가능하다"고 못박았다.반면 자신의 공약으로 월광수변공원을 끼고 있는 삼필산에 도원지를 가로지르는 '짚라인(Zip-line)'을 설치해 두류공원에서 월광수변공원, 대구수목원, 대명유수지, 달성습지 등으로 연결되는 관광로드를 조성하겠다고 했다.