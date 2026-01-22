"AI 블루는 시대적 우울... 그러나 세상을 바꾸는 건 기술 아닌 '관점'"

큰사진보기 ▲예강희망키움재단과 다음세대재단이 21일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 '사회복지 AI 컨퍼런스: Green, Yellow, Blue'를 개최했다. 행사장 전경의 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

"어떤 컨퍼런스는 기대감만 이야기하고, 어떤 컨퍼런스는 경계만 이야기하고, 어떤 컨퍼런스는 불안만 이야기합니다. 우리는 이 3가지를 모두 다뤄보고자 합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다.

21일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장, 오프닝 키노트에 나선 방대욱 다음세대재단 대표이사가 행사 기획 의도를 밝히자 300여 명의 사회복지 종사자가 고개를 끄덕였다.이날 예강희망키움재단과 다음세대재단이 연 '사회복지 AI 컨퍼런스: Green, Yellow, Blue'는 AI 기술을 향한 맹목적인 찬양이나 무조건적인 공포를 드러내지 않았다. 인공지능 시대를 맞이해 사회복지 현장이 가져야 할 세 가지 시선인 '기대(Green)', '경계(Yellow)', '불안(Blue)'을 균형 있게 조망했다. 영하 10도를 밑도는 한파에도 현장을 가득 메운 참석자들은 AI가 가져올 파도를 어떻게 탈 것인지, 혹은 그 파도 속에서 무엇을 지켜야 할지 치열하게 고민했다.방대욱 대표는 현장 투표를 통해 참석자들의 속마음을 들여다봤다. 'AI에 대한 당신의 감정'을 묻는 질문에 '기대'가 가장 높게 나왔지만, '경계'와 '불안'을 선택한 이들도 적지 않았다. 그는 "우리는 공포와 불안을 구분해야 한다. 대상을 알 때 느끼는 것이 공포라면, 잘 모를 때 생기는 것이 불안이다. 우리는 지금 AI를 잘 모르기에 불안한 상태"라고 설명했다.이어 "미래(未來)는 '아직 오지 않음'을 뜻하지만, 동시에 우리가 만들어가는 것이기도 하다. AI 시대, 사회복지사들이 기술에 휩쓸리지 않고 사람을 지키는 주체가 되길 바란다"며 행사의 포문을 열었다.첫 번째 연사로 무대에 오른 '시대예보'의 저자 송길영 작가는 '경량문명의 탄생'을 주제로, AI가 촉발한 문명사적 전환을 역설했다. 그는 현재를 거대 조직이 해체되고 개인이 AI와 결합해 역량을 극대화하는 '핵개인'의 시대로 정의하며, 서로를 이름으로 부르며 수평적으로 소통하는 '호명 사회'의 도래를 예고했다.송 작가는 "지금부터 AI가 할 수 있는 일은 하지 마라, 우리는 사람에게 무언가를 부탁할 때 미안함을 느끼지만, AI는 밥도 안 먹고, 잠도 안 자고, 노조에 가입하지도 않는다"며 "AI가 할 수 있는 일은 과감히 맡겨야 한다"고 강조했다.또한 송 작가는 대한민국 조직 사회의 고질적인 비효율, 일명 '김 부장 문화'를 비판했다. 그는 "김 부장이 존재함으로써 업무가 지연된다. 이틀이면 끝날 일을 2주 동안 붙들고 있게 만드는 결재, 상신, 반려, 취합의 과정은 지구 자원의 낭비다"라며 "AI와 핵개인의 시대에는 중간 관리자의 역할이 사라지고, 전문가들이 직접 AI와 협업하여 결과물을 만들어내는 세상이 될 것"이라고 말했다.송 작가는 "여러분이 하는 일은 사람을 만나고 마음을 나누는 일이다, 여러분의 직업은 AI 시대에도 매우 안전하다"면서도 "사람을 만나고 공공의 일을 한다는 명분 뒤에 숨어 비효율을 방치한다면, 그것은 사회에 빚을 지는 것"이라고 전했다. 그는 "나의 동료는 AI다, AI라는 수트를 입고 혼자서도 거대한 일을 해낼 수 있는 '경량 문명'의 주역이 되라"고 제언하며 강연을 마무리했다.이광석 서울과학기술대 교수는 '인공지능에 내재된 위협과 우리 사회의 과제'라는 주제로, AI 기술 자체가 가진 불완전성과 그것이 노동 현장에 미칠 부작용을 조목조목 짚었다.이 교수는 지금의 AI 흐름을 '기계 자동화', '사무 자동화'에 이은 '인지 자동화'의 단계로 규정했다. 그는 "AI는 완벽하지 않다. 그럴듯한 거짓말을 하는 '환각'과 의미 없는 저질 데이터인 '슬롭(Slop)'을 끊임없이 생성한다"고 지적했다. 문제는 이 '슬롭'이 노동 현장으로 들어왔을 때 발생하는 '워크 슬롭(Work-Slop)' 현상이다.이어 이 교수는 "우리는 AI를 도입해 노동에서 해방되고, 소위 AI가 우리 대신 '뺑이'를 치게 만들려고 했다, 하지만 현실은 어떻나"라며 "AI가 내놓은 엉터리 결과물을 검수하고, 뒤처리하느라 오히려 인간이 더 고강도의 노동, 즉 '뺑이'를 치고 있다"고 말했다.이 교수는 콜센터 상담원들의 사례를 들었다. 그는 "단순 업무는 챗봇이 가져가고 인간은 AI가 해결하지 못하는 '진상 고객'이나 고난도 민원만 처리하게 되면서 노동 강도가 '강-강-강'으로 치닫고 있다"고 우려했다. 또한 이미지 생성 AI가 '손가락'을 제대로 그리지 못하거나 백인을 고소득자로, 유색인종을 저소득자로 묘사하는 데이터 편향성 문제도 거론했다. 그는 "데이터의 다수성을 따르는 AI의 특성상, 사회적 소수자나 약자의 데이터는 지워지거나 왜곡될 수밖에 없다"고 경고했다.특히 이 교수는 사회복지 현장에서의 '피지컬 AI' 도입에 대해 "돌봄 로봇이 도입되면 효율성은 높아지겠지만, 돌봄이 형식화되고 비인간화될 위험이 크다. 예외적인 케이스들이 누락되고, 관계망이 단절되는 것을 기술만으로 해결할 수는 없다"며 기술 만능주의를 경계해야 한다고 강조했다.'AI 블루'의 저자이자 개발자인 조경숙 도토리랩스 대표는 거대 담론 대신, AI 시대를 살아가는 자신의 내밀한 이야기로 강연을 시작했다. 그는 "2022년 11월 30일, 챗GPT가 세상에 나온 날, 저는 암 진단을 받고 울고 있었다"며 무력감과 도태감, 그리고 수술 후 복귀에 대한 불안감을 솔직하게 털어놨다. 이어 "개발자인 저조차도 내 일자리가 사라질까 두려웠다. 이 'AI 블루'는 저만의 감정이 아닌 시대적 우울"이라고 정의했다.조 대표는 'AI 리터러시'에 대해 새로운 정의를 내렸다. 그는 "AI가 쏟아내는 정보의 홍수 속에서 무엇이 쓰레기인지 걸러내고, AI 기술이 가속화하는 우리 사회의 문제 본질을 꿰뚫어 보는 능력, 그것이 진짜 AI 리터러시"라고 말했다.이어 조 대표는 노동의 전환에 대한 희망적인 메시지로 '승강기 안전원'의 이야기를 꺼냈다. 그는 "옛날엔 승강기마다 안내원이 있었지만 기술 발전으로 사라졌다. 대신 VIP 라운지의 바리스타나 전문적인 고객 응대직으로 전환됐다"며 "기술이 일자리를 없애는 게 아니라, 우리가 그들의 직무 역량을 어떻게 재정의하느냐에 따라 새로운 길이 열릴 수 있다"고 했다.조 대표는 자율주행 기술에 대한 맹신을 비판하며 "자율주행차에 투자할 돈을 대중교통 인프라에 썼다면 더 많은 사람이 편안하게 이동했을 것"이라는 한 석학의 말을 인용했다. 기술 자체가 해결책이 아닐 수 있다는 것이다. 그는 "세상을 바꾸는 건 기술이 아니라 관점이다. 아이폰이 세상에 없던 기술로 만들어진 게 아니듯, 기술을 어떻게 바라보고 설계하느냐는 결국 사람에게 달려 있다"며 "AI 시대의 불안과 우울을 극복할 힘은 우리 안에 있다"고 강조했다.이날 행사를 주최한 예강희망키움재단의 박상조 대표이사는 환영사에서 "AI 기술이 발전할수록 인류의 안전과 개인정보 책임은 더욱 중요해질 것"이라며 "AI 도입이 단순한 대체재가 아니라, 활동가들이 더 지혜롭고 깊이 있게 일할 수 있도록 돕는 도구가 되어야 한다"고 강조했다.오후에는 실무자들을 위한 워크숍이 이어졌다. 오전 강연이 AI를 바라보는 '관점'을 세우는 시간이었다면, 오후 워크숍은 그 관점을 바탕으로 실제 업무에 AI를 어떻게 적용할지 실험해보는 자리였다. ▲ AI 실무 입문(양석원) ▲ AI 사업 기획(조성도) ▲ AI 콘텐츠 제작(김묘영) ▲ AI 바이브코딩(정진호) 등 4개 트랙으로 나뉘어 진행된 워크숍에는 사전 신청한 140명의 사회복지 종사자가 참여했다. 이들은 챗GPT와 제미나이 등 생성형 AI 도구를 활용해 사업계획서를 작성하고, 홍보 영상을 만들며 '나의 동료 AI'를 직접 경험했다.한 참석자는 "기술의 효율성만을 쫓는 흐름 속에서 잠시 멈춰 서서, 기술이 인간과 사회에 미칠 영향을 다각도로 조명했다는 점이 좋았다"며 "선택은 기술이 아닌 현장의 사람이 하는 것임을 알게 됐다"는 소회를 전했다.