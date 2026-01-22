사막에서 주검으로 돌아온 아들, 국방부는 이러면 안 됩니다

이 글은 2024년 1월 1일, UAE 아크부대 파병 중 사망한 고 곽진수 중위의 어머니가 작성했습니다. 글에 담긴 내용은 국방부와 합동참모본부가 유가족에게 회신한 공식 민원답변과 2026년 1월 20일 국방부 감사관에 접수한 감사 및 시정조치 요청 민원을 근거로 작성되었습니다.

큰사진보기 ▲고 곽진수 중위가 UAE 파병지에서 완전 군장을 한 채 훈련에 임하고 있는 모습 ⓒ 故 곽진수 중위 유가족 관련사진보기

AD

2024년 1월 1일, 아들은 섭씨 50도를 오르내리는 사막에서 차가운 주검으로 돌아왔습니다. UAE 아크부대 파병 중 순직한 고 곽진수 중위, 만 24세였습니다.2년이 지난 지금, 국방부는 그곳이 '안전한 곳'이었다고 말합니다. 아들이 왜 죽었는지, 남겨진 동료들은 과연 안전한지를 묻는 유족에게 국방부와 합참이 내놓은 답변은 대한민국 국방 행정의 민낯을 여실히 드러냈습니다.국방부-합참에서 받은 민원 답변 서류엔 "위험도는 전투지대와 비전투지대에 따라 등급 가중치가 결정된다. UAE는 전투지대가 아니므로, 아크부대의 임무는 'UAE군 특수전부대에 대한 교육훈련 지원, UAE군 특수전부대와의 연합훈련 및 연습, 유사시 우리 국민 보호'다"라는 내용과 함께 아크부대 주요 훈련이 국내 특전사 훈련 종목과 같다는 입장이 담겨 있었습니다.합참 파병과에선 위험도 산정 구체적 평가 기준과 해외파견근무수당 관련, "2011년 1월 6일 해외파병과에서 '해외파견 근무수당 검토'를 하였으며, 환경별 등급 판단 및 위험도에 따른 지역별 등급 가중치, 합참의장 보고 후 국방부로 건의 공무를 발송, 국방부에서 지급 등급을 2등급으로 통보했고, 현재까지 등급을 유지중"이라고 밝혔습니다. 이는 아크부대 등급이 15년 전과 같다는 의미이기도 합니다.하지만 15년 전의 서류와 달리, 최근 아크부대는 사막의 극심한 고온 속에서 실전형 전투부상자 처치(TCCC), 근접전투(CQB) 등 고위험 특수훈련을 반복 수행해 왔습니다. 실탄·폭파·근접전투 훈련을 수행하는 아크부대의 위험성이 이토록 저평가되는 현실을 어느 파병 장병이 납득할 수 있겠습니까.합동참모본부(해외파병과)는 위험도 재산정을 요구하는 유족의 민원에 대해 "실내 훈련장은 에어컨이 완비되어 피로도를 최소화할 수 있다"고 답했습니다. 묻고 싶습니다. 전투기 조종사에게도 기내 냉방이 있으니 안전하다고 말할 수 있습니까? 이는 장병들의 생명을 건 고위험 훈련을 '에어컨 아래의 체험' 수준으로 격하시킨 것으로, 현장에서 위험을 감내하는 장병들의 헌신을 심각하게 폄하하는 인식입니다.더욱이 국방부 군인재해보상과는 유족이 제안한 전문 연구용역 등 정책 대안에 대해, 두 달의 검토 끝에 "군인사법 시행령 별표8을 참조하라"는 답변을 회신했습니다. 유족이 법을 몰라서 묻는 것이 아닙니다. 낡은 제도를 고쳐 제2의 '곽진수'를 막자는 제안에 대해, 국방부는 사실상 동문서답으로 응수하며 공익적 문제제기를 형식적 민원으로 축소해 버렸습니다.결국 유족은 지난 1월 20일, 국방부 감사관실에 정식 감사를 요청했습니다. 정책 제안을 단순 보상 문의로 분류하고, 장관 명의 답변을 '법령 복사 문서'로 전락시킨 행정적 태만을 바로잡기 위해서입니다.유족의 질문은 사적 이익을 위한 것이 아닙니다. 실제 경험을 바탕으로 동일한 구조적 실패가 반복되지 않기를 바라는 공익적 제도 개선 요청입니다. 지금 상황은 정보를 독점한 국가는 책임을 회피하고 민간 보험사와 규정을 앞세워 유족에게 소송과 입증을 떠넘긴 것과 다름없습니. 아들을 잃은 슬픔 위에 또 다른 싸움을 얹는 국가, 이것이 과연 책임 있는 국가의 모습입니까.또한 국방부는 군 장병이 복무 중 사망할 경우 약 1억 원 수준의 단체보험금이 지급된다고 설명합니다. 이는 국방부가 해외파병의 추가 위험을 사실상 '0원'으로 책정하고 있다는 뜻이기도 합니다.그마저도 민간 보험회사는 "심신상실 상태였음을 입증하라"며 보험금 지급을 거부했고, 유족은 보험금을 받기 위해 또다시 소송을 제기해야 하는 이중고를 겪고 있습니다. 그러나 국방부는 이 과정에서 유가족 곁에 서기보다 사실상 유족을 '혼자 싸우게' 방치하고 있습니다.국익을 위해 장병을 파병하면서 그 위험을 제대로 인정하지 않는 것은 장병의 헌신에 무임승차하는 것에 다름없습니다. 이제 국방부는 '설명'이 아니라 '책임'을 져야 합니다.첫째, 아크부대 위험도 등급을 즉시 재산정해야 합니다. 독립적 전문가 위원회를 구성해 실제 수행되는 특수훈련과 환경을 반영한 실질적 위험도를 다시 산출해야 합니다.둘째, 해외파병 위험도 평가 제도를 전면 개선해야 합니다. 최소 3년 또는 5년마다 위험도를 의무적으로 재평가하는 시스템을 도입해, 현실과 동떨어진 숫자가 10년, 15년씩 고착되는 일을 막아야 합니다.셋째, 파병 장병 보상 체계를 재설계해야 합니다. 국방부가 먼저 위험을 평가하고 책임을 인정하는 시스템으로 전환해야 합니다.15년 동안 한 번도 고쳐지지 않은 제도, 에어컨으로 모든 위험을 설명할 수 있다고 믿는 안일함, 법령 복사로 유족의 제안을 흘려보내는 냉담함. 이것이 지금 유가족이 마주한 대한민국 국방부의 모습입니다. 이 질문은 제 아들만을 위한 것이 아닙니다. 지금 이 순간에도 대한민국을 위해 사막의 모래바람을 견디고 있을 '다음 진수들'을 위한 질문입니다. 더 이상 에어컨과 법령 복사 뒤에 숨지 마십시오. 장병의 헌신만큼 국가도 책임져야 합니다.