[사진] 철 녹슨 듯한 색의 손님, 예당호에 찾아오다

큰사진보기 ▲적갈색흰죽지의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲붉은 원안이 적갈색흰죽지이다. ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 21일 충남 예산군 예당호에 잠시 들른 아침, 호수 위는 잔잔했다. 동장군을 불러온듯한 추위로 겨울 햇살이 비추고 있었지만 예당호의 많은 부분은 얼어 있었다. 청둥오리와 고방오리, 가창오리는 얼지 않은 공간에서 어지럽게 섞여 떠 있었다.그중 낯선 색감이 눈에 들어왔다. 짙은 적갈색 몸에 흰 꼬리 아랫깃이 선명한 오리 한 쌍이었다. 국내에서는 좀처럼 보기 힘든 적갈색흰죽지(Aythya nyroca)였다. 적갈색흰죽지의 영어 이름 'Ferruginous Duck'은 '철이 녹슨 듯한 색'을 의미한다. 필자 개인적으로는 갑천과 세종 장남평야에 이어 세번째 목격하는 셈이다.적갈색흰죽지는 한국에서 극히 드물게 도래하는 미조다. 한두 개체가 확인된는 것만으로도 조류 기록에는 의미 있는 사건이 된다. 예당호에서 적갈색흰죽지가 확인된 것은 필자가 알고 있는한 최초의 사례이다. 적갈색흰죽지는 흰죽지, 댕기흰죽지 등의 잠수성 오리와 섞여 확인되는데 청둥오리와 고방오리 등의 수면성오리와 함께 월동중이었다.적갈색흰죽지는 유럽과 동유럽, 중앙아시아, 중동과 티베트 일대에서 번식하고, 겨울이 되면 북아프리카와 중동, 인도 북부 등으로 이동한다. 적갈색흰죽지는 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 준위협(Near Threatened) 종으로 분류된다. 전 세계 개체 수는 약 18만~24만 개체로 추정되지만, 감소 추세가 명확한 것으로 알려져있다.감소세의 가장 큰 원인은 습지 서식지의 파괴와 수질 악화일 것이다. 적갈색흰죽지는 하구, 호수, 저수지 등 수초가 풍부한 담수 습지를 선호한다. 수생식물과 조개류, 수서곤충을 주먹이로 하기 때문이다. 대규모 준설, 습지의 훼손과 오염은 번식과 월동에 필요한 조건을 빠르게 위협하고 있는 것이다.국내에서는 2002년 경남 주남저수지에서 처음 공식 확인된 이후, 중랑천, 금강, 강릉 남대천, 제주 등지에서 산발적인 관찰 기록이 이어져 왔다. 대부분 단독 개체이거나 소수 개체이며, 매년 반복적으로 관찰되는 장소는 거의 없다.예당호에서 확인된 적갈색흰죽지는 산발적으로 확인되는 관찰기록과 궤를 같이 한다. 특정 지역의 건강성을 단정할 수는 없다. 하지만 적갈색흰죽지의 출현이 일상적이지 않다는 점이다. 희귀한 손님은 늘 이유를 동반한다. 예당호가 겨울철새 월동지로서의 가치를 보여주는 것으로 판단해도 과언은 아니다.새들은 말을 하지 않는다. 다만 나타나기도 하고 사라지기도 한다. 말하지 못하는 새들의 확인 과정에서 우리는 그들이 찾아오는 가치를 찾고 증명해야 한다. 대멸종의 시대에 멸종위기종이 나타는 습지와 호수들을 어떻게 바라보고 관리 할 것인가를 생각해야 한다는 의미다. 여전히 개발위주의 하천관리와 인간편의주를 벗어나지 못하면 적갈색흰죽지가 위협종이 된 것어처럼 인간도 위협종이 아니 멸종이 될 수 밖에 없는 점을 우리는 잊어서는 안된다.