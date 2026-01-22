"지방선거제도, 비례성-다양성- 대표성 높여라"

큰사진보기 ▲기자회견오는 6.3지방선거와 관련해 259개 시민사회단체와 8개 원내외 정당 대표자들이 21일 오전 11시 서울 여의도 국회의사당 앞 계단에서 기자회견을 했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

시민사회와 8개 정당 대표들이 모여 기초의원 중대선거제 도입 등 정치개혁을 촉구했다.259개 시민사회단체와 8개 원내외 정당 대표자들은 21일 오전 11시 서울 여의도 국회의사당 앞 계단에서 기자회견을 열고 "오는 6월 지방선거에서는 기존 제도를 바꿔 비례성·다양성·대표성을 높이는 방향으로 가야한다"고 국회에 촉구했다. 8개 원내외 정당은 더불어민주당 · 조국혁신당 · 진보당 · 기본소득당 · 사회민주당 · 정의당 · 녹색당 · 노동당 등이다.이들은 "2026년 지방선거가 5개월도 남지 않았다"며 "지방자치 제도는 주민 스스로 지방의 행정과 사무를 처리하는 자치 분권의 원리에서 출발한 민주주의 제도로, 인구절벽과 지역소멸이라는 위기 앞에서 지역은 생존을 위한 대책을 모색해야 한다는 점에서 이번 지방선거는 더욱 중요하다"고 강조했다.이어 "그러나 선거구 획정 시한은 이미 지났고, 선거구 획정과 관련 헌법불합치 결정으로 인한 법개정 시한도 얼마 남지 않았다"며 "국회 정치개혁특별위원회는 개점 휴업 상태"라고 밝혔다.특히 "지금의 지방선거제도는 거대 양당의 독점을 강화시키는 반면 다양성, 비례성을 보장하기 어려운 제도"라며 "양당 독점 구조로 인해 지역을 살리고 민생을 살려야 하는 지방선거의 취지가 훼손당하고 있다"고 피력했다.기자회견문을 통해 "그동안 기초의회는 대부분 2인 선거구로 획정되어 거대 양당이 의석을 독점해 왔다. 국회도 이 문제의 심각성을 인식해 지난 지방선거에서 3-5인 중대선거구제를 시범 실시해 소수 정당 출신 당선자가 4배 가까이 확대되는 등 긍정적이고 의미 있는 결과를 확인한 바 있다"며 "이번 지방선거에서는 시범 사업을 넘어 기초의회의 대표성과 비례성을 높이기 위해 3-5인이상 선거구제를 전면 도입해야 한다"고 밝혔다.기자회견 참가자들은 ▲기초의회의원 중대선거구제 전면 도입 ▲지방의회 비례의원 비율 최소 20% 이상 높일 것 ▲광역단체장 결선투표제 도입 ▲공천 과정 성평등 구현 ▲당장 국회와 정개특위 정치개혁 나설 것 등을 촉구했다.시민사회단체 대표로 발언을 한 박석운 전국민중행동 공동대표는 "눈앞에 다가온 지방선거제도 개혁의 핵심 내용은 기초의원선거 3-5인 선거구제 법제화, 지방의회 비례대표 비율 30%로 상향, 광역단체장 선호투표제 방식의 결선투표제, 공천 투명성 대폭 강화 등이라고 본다"며 "이번 지방선거는 빛의광장 시민항쟁 이후 처음 치러지는 선거인만큼, 반드시 정치개혁을 실현시켜, 민주진보정치세력의 압승을 통해 극우 폭력세력의 몰락을 현실화 시킬 수 있도록 적극적인 연대투쟁을 해 나가자"고 호소했다.양이현경 한국여성단체연합 상임대표는 "과소 대표되고 있는 여성의 정치 참여 확대를 위해 현재의 여성후보 30% 공천 권고조항을 바꿔야 한다. 최소한 지역구 후보 중 한 성이 60%를 넘지 못하도록 하고 이를 의무화해야 한다"며 "공천에서 지역구 후보자 중 최소 40%는 여성으로 구성되어야 한다. 이번 정개특위에서는 정치영역에서의 성별균형을 실현하기 위한 논의가 되어 제도개선이 이루어져야 한다"고 밝혔다.진영종 시민사회단체연대회의 공동대표는 "이제 빛의 광장에서 울려퍼졌던 다양한 목소리를 담은 정치개혁에 여기 모인 시민단체들과 정당들이 함께 나서야 한다"며 "오는 6. 3선거에서는 빛의 광장에서 시민들이 명령했던 다양한 목소리를 담아내는 민주주의를 실현해야만 한다. 이를 위해서 다양성과 비례성에 기초하여 지방의회가 구성될 수 있게 지방선거제도를 당장 바꾸어야 한다"고 말했다.송성영 경기시민사회단체연대회의 상임대표는 "선거구 획정 시 인구 규모, 생활권 연계성, 정치적 다양성 보장, 소수의견 대표 가능성 등을 명확한 기준으로 법제화하여, 자의적이고 정치적인 선거구 획정을 방지해야 한다"며 "다인선거구 확대가 실질적인 대표성 강화로 이어질 수 있도록 기초의회 비례대표 확대, 권역별 비례 요소 도입 등 보완 제도를 중장기적으로 검토·도입해야 한다"고 밝혔다.기우식 광주시민단체협의회 사무처장은 "양당 중심의 적대적 공존 정치 질서가 어떻게 지역을 망치고 있다"며 "불법을 저지르며, 시간을 보내고 결국은 부정의한 정치적 과대표를 조장하는 낡은 선거제도로 다시 선거를 치르며, 거짓 승리의 축배를 드는 일 더 이상 용인하지 않을 것"이라고 강조했다.노동자를 대표해 발언을 한 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장은 "내란세력을 완전히 지우기 위해서도, 노동자, 농민, 시민들의 목소리를 정치에 담기 위해서도 선거제도와 정치개혁은 반드시 필요하다"며 "함께 광장에 섰던, 이 자리에 모인 사람들이 해내지 못한다면 이 사회는 계속해서 내란세력에게 자리응 보장하는 결과를 초래할 것이다. 2인 선거구를 폐지하고, 비례성과 다양성을 보장하는 선거제도 개혁 이번 지방선거부터 시작하자"고 강조했다.정당을 대표해 발언에 나선 박홍배 더불어민주당 국회의원(대외협력원원장)은 "현재 선거제도는 현장의 뜻을 충분히 담아내지 못하고 있는 것이 사실이다. 선거가 주도권 싸움이 아닌, 주민의 뜻을 담아내는 그릇이 되도록 제도적 보완을 서둘러야 한다"며 "비례대표 국회의원으로서 다양한 목소리가 제도권 안으로 들어올 때 정치가 얼마나 풍성해지는지 체감하고 있다. 지방의회 역시 노동자, 여성, 청년 등 지역 사회의 다채로운 색깔을 있는 그대로 담아내야 한다. 비례의원 확대와 기초의회 중대선거구제 도입 등 지역의 다양한 목소리 반영할 수 있도록 길을 열어야 한다"고 밝혔다.서왕진 조국혁신당 원내대표는 "시민과 정당의 연대만이 꽁꽁 얼어붙은 정치개혁의 항로를 개척할 수 있다"며 "이번 지방선거에서 풀뿌리 민주주의를 살려내겠다. 맹렬한 추위 속에서도 정치개혁을 위한 우리의 의지는 꺾이지 않는다"고 말했다.용혜인 기본소득당 대표는 "정당들이 각자의 독자성을 지키면서도 개혁과 미래를 위해 손잡고 국민 앞에 설 수 있도록 만드는 것이 바로 정당연합"이라며 "정치 선진국에서는 이미 상식이다. 거대 양당에 종속된 선거구도를 타파하고, 성숙한 다당제를 실현하기 위한 비책이다. 멀리 보고 이 논의를 반드시 진전시키자"고 호소했다.한창민 사회민주당 대표는 "내란세력이 우리 정치에 발 붙이지 못하도록 다가올 지방선거에서부터 양당독점 정치의 시대를 끝내자"며 "사회민주당은 내란을 막은 시민들이 이미 받았어야 할 응당한 대가, 정치개혁을 이루기 위해 모든 힘을 다하겠다"고 강조했다.김재연 진보당 상임대표는 "선거를 앞 둔 민주당, 야당일 때의 민주당과 여당이 된 민주당이 달라서는 안된다"며 "견제받지 않은 권력이 어떻게 망가질 수 있는지, 뉴스를 통해 매일 보고 있지 않는가. 정치개혁 없이는 국민주권시대를 맞이할 수 없다"고 강조했다.권영국 정의당 대표는 "지난 지방선거에서 영남권 무투표 당선자 136명 중 106명이 국민의힘이었다. 장동혁 대표가 저토록 막 나가고 있는 것도, 지금 정치제도에서는 하늘이 두 쪽 나도 최소한의 기득권을 확보할 수 있다는 믿음 때문 아닌가"라며 "정치개혁 없이 그 내란 광장에서의 외침은 또다시 메아리로 사라질 뿐이다. 이번 지방선거는 정치개혁의 골든타임, 마지노선"이라고 피력했다.이상현 녹색당 대표는 "정개특위는 선거제 개선을 위한 구체적인 로드맵을 즉각 마련하시라. 공직선거법을 개정하여 광역의회가 2인 선거구를 폐지할 수 있도록 가이드라인을 마련하고, 무투표 당선 방지책을 마련하시라"며 "기득권을 내려놓고 시민의 주권을 보장할 수 있도록 사력을 다하라"고 촉구했다.이백윤 노동당 대표는 "지방선거는 주민의 삶과 직결된다. 그러나 중앙 정당의 대리전으로 전락한 현실에서, 지역 의제는 실종되고 주민은 배제된다"며 '정개특위는 시민사회의 목소리를 경청하고, 독점을 깨고 다양성과 비례성을 높이는 진정한 정치개혁에 나서야 한다"고 피력했다.한편 전국 1030개 기초의회 중 543곳(53%)이 2인 선거구로, 무투표 당선자만 해도 2006년 48명에서 2022년 500명 이상으로 폭증했다.