시민사회·8개정당 "거대양당 독점 지방선거, 이제 끝내자"

기자회견전국 259개 시민사회단체와 원내외 8개 정당이 공동으로 가진 '선거제도, 정치개혁 촉구' 기자회견

"지금 바꾸지 않으면, 우리는 또다시 같은 위기를 반복하게 될 것입니다."

"빛의 광장에서 터져 나온 다양한 시민의 목소리가 윤석열을 탄핵시켰습니다. 그런데 지금의 선거제도는 그 다양한 목소리를 담아낼 수 없습니다. 민주주의를 더 단단하고 풍부하게 만들기 위해서, 선거제도는 반드시 바뀌어야 합니다."

"권력이 소수에게 독점되고, 정치가 양극화될수록 민주공화국은 언제든 무너질 수 있다는 사실을 우리는 이미 경험했습니다. 내란을 가능하게 했던 정치구조를 그대로 둔 채로는, 내란 세력도 극우 정치도 제대로 심판할 수 없습니다."

"무투표 당선, 돈 공천, 기득권 정치의 벽을 허물기 위해 시민과 정당의 연대가 필요합니다. 조국혁신당은 정개특위에서 가장 강력하게 싸우겠습니다."

"정당들이 각자의 독자성을 지키면서도 개혁을 위해 연대할 수 있어야 합니다. 거대 양당에 종속된 선거구도를 깨기 위한 현실적인 대안이 바로 정당연합입니다."

"야당일 때의 민주당과 여당이 된 민주당이 달라서는 안 됩니다. 정치개혁 없이는 국민주권시대를 열 수 없습니다."

"거대 양당에게 지금의 정치제도는 너무나 안락합니다. 하지만 그 안락함은 곧 내란 세력의 안락함이기도 합니다."

"지방선거가 주도권 싸움이 아니라 주민의 뜻을 담아내는 그릇이 되어야 합니다. 지금의 선거제도는 현장의 목소리를 충분히 담아내지 못하고 있습니다."

"비례대표 국회의원으로 활동하며 다양한 목소리가 제도권 안으로 들어올 때 정치가 얼마나 풍성해지는지 체감해 왔습니다. 지방의회 역시 노동자, 여성, 청년 등 지역사회의 다양한 삶을 있는 그대로 반영해야 합니다."

정치개력 촉구선거제도·정치개혁을 촉구하는 기자회견

"기초의회 중대선거구제 전면 도입하라!"

"지방의회 비례성을 확대하라!"

"지금 당장 정치개혁 논의를 시작하라!"

"지방선거는 주민의 삶과 가장 가까운 정치입니다. 하지만 공천이 곧 당선이고, 결과가 이미 정해진 선거에서 유권자의 선택권이 제대로 보장된다고 말할 수 있겠습니까."

영하 10도를 밑도는 매서운 한파가 몰아친 1월 21일 오전, 국회 본청 앞 계단에 시민들의 외침이 울려 퍼졌다. 두꺼운 외투와 목도리, 손난로로 무장한 참가자들은 차가운 바람 속에서도 한 발짝도 물러서지 않았다. 다가오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고, 지방선거제도를 근본적으로 바꾸라는 요구가 그 어느 때보다 절박했기 때문이다.이날 기자회견은 시민사회단체연대회의·전국민중행동·전국시국회의의 제안으로, 전국 259개 시민사회단체와 더불어민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당·정의당·녹색당·노동당 등 원내외 8개 정당이 함께했다. 시민사회와 정당이 대거 결집한 이번 기자회견은 지방선거제도 개혁이 특정 진영의 요구가 아닌 민주주의의 회복을 위한 공동 과제임을 분명히 보여줬다.기자회견 참가자들이 강도 높게 지적한 문제는 거대 양당 독점 구조였다. 현행 지방선거제도가 비례성·다양성·대표성을 심각하게 훼손하고 있다는 것이다.기자회견문에 따르면, 제8회 지방선거 투표율은 50.9%로 역대 최저를 기록했다. 반면 무투표 당선은 전체 지방의원 4102명 중 488명, 전체 지방의원의 12%에 달했다. 더 심각한 문제는 당선자의 93.6%를 거대 양당이 독점했다는 사실이다.전국 1030개 기초의회 가운데 543곳(53%)이 2인 선거구로 유지되면서, 사실상 '양당 나눠먹기 구조'가 고착화됐다는 비판도 나왔다. 공천이 곧 당선으로 이어지는 구조 속에서 유권자의 선택권은 제한되고, 투표 참여 동기는 갈수록 약화되고 있다는 것이다.진영종 시민사회단체연대회의 공동대표는 "지방자치는 민주주의의 꽃"이라며 이렇게 말했다.이날 기자회견을 갖게 된 또 다른 중요한 배경은 '내란 이후의 정치개혁'이었다. 참가자들은 12·3 내란 사태를 거치며 드러난 민주주의의 취약성이 단지 개인의 일탈이 아니라 정치구조의 문제라고 입을 모았다.김영주 전국시국회의 상임공동대표는 "오늘의 요구는 단순한 선거기술의 조정이 아니다"라고 강조했다.박석운 전국민중행동 공동대표 역시 "이번 지방선거는 빛의광장 시민항쟁 이후 처음 치러지는 선거"라며, 정치개혁 없이는 사회대개혁도 없다고 단언했다.이날 기자회견에서 259개 시민사회단체와 8개 정당이 공동으로 제시한 요구는 명확했다. ▲ 기초의회 3~5인 중대선거구제 전면 도입 ▲ 지방의회 비례대표 비율 최소 20% 이상 확대(최대 50%) ▲ 광역단체장 결선투표제 도입 ▲ 성평등 공천 의무화 ▲ 국회 정치개혁특위의 즉각적인 논의 착수 등이다.서왕진 조국혁신당 원내대표는 "중대선거구제와 결선투표제는 특정 정당을 위한 제도가 아니라 시민의 선택권을 되돌려주는 제도"라고 말했다.용혜인 기본소득당 대표는 정당연합의 제도화를 새로운 과제로 제시했다.이날 현장에서는 더불어민주당을 향한 날 선 요구도 이어졌다. 김재연 진보당 상임대표는 민주당의 과거 발언을 직접 인용하며 "결단을 촉구한다"고 말했다.권영국 정의당 대표는 "지방선거는 이미 공천장사가 판치는 불법거래소가 됐다"며, 정치개혁의 책임이 거대 양당에 있음을 분명히 했다.박홍근 더불어민주당(서울 중랑구을) 의원도 발언에 나서 선거제도 개혁의 필요성에 공감을 표했다. 박 의원은 지방자치의 본질을 "주민의 삶을 실질적으로 바꾸는 민주주의"라고 규정하며, 현행 제도의 한계를 인정했다.박 의원은 특히 비례대표 확대와 중대선거구제 도입의 의미를 강조했다. 그러면서 "민심을 닮은 지방자치를 만들기 위해 정치개혁에 책임 있게 나서겠다"고 밝혔다.기자회견을 마무리하며 참가자들은 하나같이 시간이 없다고 입을 모았다. 선거구 획정 시한은 이미 지나갔고, 헌법불합치 결정에 따른 입법 시한도 코앞이다. 그럼에도 국회 정치개혁특위는 여전히 '개점휴업' 상태다.영하의 날씨 속에서 시민들은 피켓을 들고 마지막 구호를 외쳤다.한 참가자는 이렇게 말했다.차가운 바람은 거셌지만, 국회 앞 계단을 채운 시민단체들과 8개 정당의 요구는 분명했다. 2026년 지방선거는 과거로 돌아가는 선거가 아니라 민주주의를 복원하는 출발점이 되어야 한다는 것이다. 이제 공은 국회로 넘어갔다. 말이 아니라 결단이 필요한 순간이다.