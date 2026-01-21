정의당 강원도당 "한덕수 중형... 지귀연 재판부도 기준 삼아야"

AD

정의당 강원도당이 내란 중요임무 종사 등의 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리가 1심에서 징역 23년의 중형을 선고받고 법정 구속된 것에 대해 "사법 정의를 세운 판결"이라며 환영의 뜻을 밝혔다.정의당 강원도당은 21일 보도자료를 통해 "서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)가 한 전 총리에게 특검 구형인 15년을 훨씬 상회하는 징역 23년을 선고했다"며 "이는 내란 범죄의 중대성을 명확히 인식한 재판부의 엄정한 판단"이라고 평가했다.도당은 이번 판결이 12·3 비상계엄을 법원이 '내란'으로 규정한 첫 사례라는 점에 주목했다. 도당은 "재판부가 윤석열의 계엄령 발령을 형법상 내란이자 쿠데타로 판단했다"며 "국무총리로서 대통령의 권한 남용을 견제할 의무를 다했다면 내란을 막을 수 있었다"는 재판부의 판시는 고위공직자의 '방조' 책임을 무겁게 물은 것이라고 강조했다.이어 한 전 총리의 행태에 대해서도 비판했다. 도당은 "한 전 총리는 내란 우두머리를 만류하지 않았고, 계엄 선포문을 허위로 작성했다가 폐기했으며 헌법재판소에서 위증까지 했다"며 "그럼에도 대선 출마를 강행하고 혐의를 부인해 온 그에게 관용은 없다"고 직격했다.또한 재판을 이끈 이진관 부장판사에 대해 "법과 원칙에 따라 단호하게 재판을 이끌어 사법 정의를 세웠다"며 "이번 판결문은 헌법재판소의 윤석열 파면 결정문에 이어 다시 한번 시민들을 위로했다"고 덧붙였다.마지막으로 도당은 현재 진행 중인 관련 재판부의 결단을 촉구했다. 도당은 "불신을 자초하는 지귀연 재판부(윤석열 내란 사건 심리)와 이상민, 박성재 등 내란 가담 혐의자들을 심리하는 재판부는 오늘의 선고를 기준으로 삼아야 한다"며 "무너진 민주주의를 바로 세우고 사법 정의를 실현하라"고 요구했다.