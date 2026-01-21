남경산업, 김해시미래인재장학재단에 1천만원 기탁

큰사진보기 ▲남경산업(주), 김해시미래인재장학재단에 1천만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기

남경산업(주)(대표 구원모)은 21일 김해시미래인재장학재단에 장학기금 1000만원을 기탁했다.구원모 대표는 "기업 수익을 지역사회에 환원하는 것은 기업인으로서 책무이자 보람"이라며 "경제적인 어려움으로 학업에 지장을 받는 학생 없이, 우리 아이들이 꿈과 희망을 품고 미래를 향해 나아가는 데 작은 보탬이 되기를 바란다"고 밝혔다.