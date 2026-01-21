사회부산경남한줄뉴스 26.01.21 17:57ㅣ최종 업데이트 26.01.21 17:57 남경산업, 김해시미래인재장학재단에 1천만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲남경산업(주), 김해시미래인재장학재단에 1천만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 남경산업(주)(대표 구원모)은 21일 김해시미래인재장학재단에 장학기금 1000만원을 기탁했다. 구원모 대표는 "기업 수익을 지역사회에 환원하는 것은 기업인으로서 책무이자 보람"이라며 "경제적인 어려움으로 학업에 지장을 받는 학생 없이, 우리 아이들이 꿈과 희망을 품고 미래를 향해 나아가는 데 작은 보탬이 되기를 바란다"고 밝혔다. #남경산업 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남경찰청, 실종자 위치추적 장비 보급 위한 업무협약 체결 갤러리 오마이포토 '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 1/6 이전 다음 이전 다음 참여연대·민변 "윤석열·내란범들에게 중형 선고하라" 김경 "심려 끼쳐드려서 죄송... 성실히 조사에 임하겠다" 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.