사회부산경남한줄뉴스 26.01.21 17:56ㅣ최종 업데이트 26.01.21 17:56 ㈜이앤이, 창원시에 사랑의 성금 2,000만원 기부 윤성효(cjnews) 큰사진보기 ▲㈜이앤이, 창원시에 사랑의 성금 2,000만원 기부 ⓒ 창원시청 관련사진보기 창원시는 21일 ㈜이앤이에서 설날을 맞아 이웃돕기 성금 2000만원을 기부했다고 밝혔다. 이날 기탁된 성금은 창원시 전용 후원 계좌인 '희망드림 창원뱅크'를 통해 창원시 관내 이웃들을 위해 사용될 예정이다. 이앤이 김유중 대표는 "설날을 맞아 지역의 소외된 이웃들에게 조금이나마 힘이 되고자 성금을 전달하게 됐다."며, "도움이 필요한 분들게 따뜻한 마음이 전해져 모두의 일상이 더 행복해지길 바란다."고 말했다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 글 윤성효 (cjnews) 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남경찰청, 실종자 위치추적 장비 보급 위한 업무협약 체결