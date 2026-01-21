사회부산경남한줄뉴스 26.01.21 17:56ㅣ최종 업데이트 26.01.21 17:56 김원석 진흥개발 대표, 고성교육재단에 1천만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲김원석 진흥개발 대표, 고성교육재단에 1천만 원 기탁 ⓒ 고성군청 관련사진보기 경남 고성군(군수 이상근)은 19일 진흥개발(주) 김원석 대표가 1000만 원을 지역 학생들의 교육환경 개선과 지역인재 양성을 위해 써달라며 교육발전기부금으로 (재)고성교육재단에 기탁했다고 밝혔다. 김원석 대표는 "지역에 기반을 두고 사업을 하면서 늘 지역의 도움을 받고 성장을 했는데, 그 이익을 지역에 환원하여 우리 군 발전을 돕는 것은 당연하다"라며, "앞으로도 지역 인재양성을 위해 열심히 돕겠다"라고 말했다. #장학 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남경찰청, 실종자 위치추적 장비 보급 위한 업무협약 체결 갤러리 오마이포토 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 1/8 이전 다음 이전 다음 참여연대·민변 "윤석열·내란범들에게 중형 선고하라" 김경 "심려 끼쳐드려서 죄송... 성실히 조사에 임하겠다" 2일차 단식 농성 중인 장동혁 대표 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.