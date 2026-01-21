메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

26.01.21 17:56최종 업데이트 26.01.21 17:56

김원석 진흥개발 대표, 고성교육재단에 1천만 원 기탁

원고료로 응원하기
김원석 진흥개발 대표, 고성교육재단에 1천만 원 기탁
김원석 진흥개발 대표, 고성교육재단에 1천만 원 기탁 ⓒ 고성군청

경남 고성군(군수 이상근)은 19일 진흥개발(주) 김원석 대표가 1000만 원을 지역 학생들의 교육환경 개선과 지역인재 양성을 위해 써달라며 교육발전기부금으로 (재)고성교육재단에 기탁했다고 밝혔다.

김원석 대표는 "지역에 기반을 두고 사업을 하면서 늘 지역의 도움을 받고 성장을 했는데, 그 이익을 지역에 환원하여 우리 군 발전을 돕는 것은 당연하다"라며, "앞으로도 지역 인재양성을 위해 열심히 돕겠다"라고 말했다.

#장학

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사경남경찰청, 실종자 위치추적 장비 보급 위한 업무협약 체결


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기