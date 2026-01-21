큰사진보기 ▲김원석 진흥개발 대표, 고성교육재단에 1천만 원 기탁 ⓒ 고성군청 관련사진보기

경남 고성군(군수 이상근)은 19일 진흥개발(주) 김원석 대표가 1000만 원을 지역 학생들의 교육환경 개선과 지역인재 양성을 위해 써달라며 교육발전기부금으로 (재)고성교육재단에 기탁했다고 밝혔다.김원석 대표는 "지역에 기반을 두고 사업을 하면서 늘 지역의 도움을 받고 성장을 했는데, 그 이익을 지역에 환원하여 우리 군 발전을 돕는 것은 당연하다"라며, "앞으로도 지역 인재양성을 위해 열심히 돕겠다"라고 말했다.