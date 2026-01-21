"주민자치회, '시범 실시' 꼬리표 뗀다"... 고양시 민·관·정 한목소리

큰사진보기 ▲21일 덕양구청 대회의실에서 열린 '2026 고양시 주민자치협의회 신년 하례회 및 법제화 토크콘서트'에서 배상은 협의회장을 비롯한 내빈과 300여 명의 주민자치위원들이 '주민자치 파이팅'을 외치고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2026 고양시 주민자치회 신년 하례회 및 법제화 토크 콘서트에서 축사를 위해 무대에 오르는 더불어민주당 고양을 한준호 국회의원. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 행사에는 전현직 국회의원, 당협위원장, 시·도의원 등 정관계 인사들이 대거 참석해 주민자치 법제화에 대한 높은 관심을 보였다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲토크콘서트 패널로 나선 김성회 국회의원(왼쪽)이 지방자치법 개정안의 진행 상황과 의미를 설명하고 있다. 오른쪽은 오건호 고문, 임현철 고문. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲배상은 고양시 주민자치협의회장이 개회사를 통해 2026년을 고양시 주민자치 도약의 원년으로 만들자고 강조하고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 개최된 2026 고양시 주민자치협의회 신년 하례회 및 법제화 토크 콘서트 현장. ⓒ 박상준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 박상준씨는 고양시 주민자치협의회 사무국장으로 이번 행사를 총괄 기획하고 진행했습니다.

2026년 지방자치법 개정안의 국회 통과가 가시화된 가운데, 고양특례시 주민자치 위원들이 한자리에 모여 '법제화 원년'을 선포하고 구체적인 실천 과제를 제시했다.고양특례시 주민자치협의회(회장 배상은)는 21일 오전 덕양구청 2층 대회의실에서 '2026년 고양시 주민자치 협의회 신년 하례회 및 법제화 토크콘서트'를 개최했다. 이날 행사는 단순한 신년 인사를 넘어, 법적 지위 확보를 앞둔 주민자치회의 위상 정립과 고양시 조례 개정을 촉구하는 '출정식'의 성격을 띠었다.이날 행사에는 여야를 막론한 고양시 정관계 핵심 인사들이 총출동해 주민자치에 대한 높은 관심을 증명했다.김형기 고양시 자치행정국장이 대리 참석한 가운데, 이동환 고양특례시장은 영상 축사를 통해 "고양시 주민자치협의회의 요구사항을 긍정적으로 검토하겠다"고 밝히며, "2026년이 고양시 주민자치가 '질적 성장'을 이루는 해가 될 수 있도록 시 차원에서 적극 돕겠다"고 약속해 참석자들의 박수를 받았다.국회에서는 한준호(고양을), 김성회(고양갑) 더불어민주당 국회의원이 참석했고, 김운남 고양특례시의회 의장도 자리를 함께했다. 국민의힘에서는 조용술(고양갑), 정문식(고양을) 당협위원장이 참석해 초당적인 협력과 지원을 다짐했다.특히 광역 및 기초의원 18명이 대거 참석해 현장의 목소리에 귀를 기울였다. 경기도의회에서는 변재석, 이경혜, 명재성, 오준환, 고은정 의원이, 고양시의회에서는 임홍열, 김영식, 권선영, 고부미, 이해림, 공소자, 손동숙, 조현숙, 김희섭, 최성원, 김수진, 이종덕, 장예선 의원이 참석했다.이 밖에도 민경선 전 경기교통공사 사장, 이영아 더불어민주당 부대변인(전 <고양신문> 대표), 윤종은 민주사회혁신포럼 상임대표, 장제환 더불어민주당 정책위원회 부의장 등 지역 주요 인사들과 각 동 주민자치회장 및 위원 300여 명이 운집해 성황을 이뤘다.2부 토크콘서트의 포문은 국회 행정안전위원회 소속 김성회 의원이 열었다. 김 의원은 최근 국회 법제사법위원회를 통과한 '지방자치법 일부개정법률안'의 의미를 설명했다.김 의원은 "이번 개정안의 핵심은 그동안 조례에 의존해 '시범 실시' 성격이 강했던 주민자치회를, 법이 인정하는 명실상부한 '공식 자치기구'로 자리매김시키는 것"이라고 정의했다. 그는 "법제화는 국가와 지자체가 의무적으로 행·재정적 지원을 하도록 강제하는 '공식적 지위'를 부여하는 획기적 전환점"이라며 "이제는 불안정한 시범 운영의 설움을 끝내고 진정한 주민대표 기구로 거듭나야 한다"고 강조했다.이어 발제자로 나선 오건호 행신2동 고문(내가 만드는 복지국가 대표)은 운영의 내실화를 강조했다. 오 고문은 "법제화가 하드웨어라면, 읍면동장을 주민이 직접 추천하거나 선출하는 '주민선택 동장 임용제'는 그 안을 채울 소프트웨어"라며 "관 주도의 행정을 주민 주도로 전환해 실질적인 권한을 이양받아야 한다"고 역설했다.임현철 덕양구 고문(전 창릉동 회장)은 자성 섞인 목소리로 미래 비전을 제시했다. 임 고문은 "주민총회가 실적 위주의 '학예회' 수준에 머물러선 안 된다"고 꼬집으며 "천편일률적인 사업에서 벗어나 각 마을의 고유한 특색을 살린 '시그니처 사업(1마을 1명품)'을 육성해 자생력을 갖춰야 한다"고 제안했다.법제화라는 거대한 흐름에 발맞춰 고양시 주민자치협의회 임원진은 '현장'의 목소리를 '고양시 조례'에 담아내기 위한 4대 핵심 과제를 공식 제안했다.협의회가 제안한 내용은 ▲ 상위법 개정에 따른 '주민자치협의체 구성 및 운영의 조례 명시'(서영국 부회장) ▲ 전문성 축적을 위한 '위원 임기 연장(최대 6년)'(김동조 부회장) ▲ 물가 상승을 반영한 '회의 수당 현실화 및 운영비 지원'(이병순 감사) ▲ 실무자 처우 개선을 위한 '간사 명칭 변경(사무국장) 및 활동 보상 현실화'(이숙환 감사) 등이다.배상은 협의회장은 "2026년은 고양시 주민자치가 '공식 자치기구'로서 첫발을 내딛는 역사적인 해"라며 "오늘 이동환 시장님과 여야 정치인들이 보여주신 관심과 약속이 조례 개정과 예산 지원으로 이어져, 현장과 법 사이의 간극을 메우는 튼튼한 다리가 되길 소망한다"고 밝혔다.행사를 총괄한 박상준 사무국장(필자)은 "오늘의 열기를 이어받아 올해 내로 덕양구, 일산동구, 일산서구 등 3개 구를 순회하며 각 지역의 고유한 현안을 다루는 '릴레이 토크콘서트'를 개최할 계획"이라고 밝혔다.이어 "현장의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 공론화하는 과정을 통해, 고양시 주민자치협의회가 명실상부한 '고양시민의 삶을 대변하는 주민 대표 기구'로 확고히 자리매김할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.