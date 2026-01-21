[이달의 책] "내 뇌는 도파민에 절여진 것 같아, 이미 늦었을까"

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

"내 뇌는 도파민에 절여진 것 같아."

"이미 늦었어."

요즘 우리는 자주 이런 말을 한다.아침에 눈을 뜨자마자 휴대전화를 확인하는 풍경도 이제는 특별하지 않다. 잠을 깨기 위해 잠깐 들여다본 화면은 어느새 다음 영상, 그다음 영상으로 이어지고, 그렇게 하루가 시작된 뒤 우리는 다시 이 말들을 꺼낸다. 짧은 영상에 익숙해지고 집중력이 예전 같지 않다는 느낌이 들 때마다, 이 말들은 농담처럼 혹은 체념처럼 반복된다. 하지만 정작 왜 우리가 이렇게 되었는지, 그리고 정말로 되돌릴 수 없는 상태인지에 대해서는 잘 알지 못한 채 말이다.이인아 작가의 <멍청해지기 전에 읽는 뇌과학>은 바로 이 막연한 체념 앞에서 조금 다른 이야기를 꺼내는 책이다. 이 책은 "당신의 뇌는 망가졌다"고 단정하지 않는다. 대신 우리가 지금 어떤 환경에 놓여 있고, 그 환경 속에서 뇌가 어떤 방식으로 반응하고 적응해 왔는지를 차분하고 친절한 언어로 설명한다. 그래서 이 책은 불안을 자극하기보다는, 그동안 너무 쉽게 자신을 탓해왔던 마음을 잠시 내려놓게 만든다. (실제로 자책하는 것은 아무런 도움이 되지 않는다고 말한다.)책을 읽으며 특히 인상 깊었던 점은 '도파민 중독'이라는 말을 공포가 아니라 이해의 언어로 풀어낸다는 점이었다. 우리가 자극을 찾게 되는 이유와 계속해서 새로움을 갈망하게 되는 구조를 개인의 의지 문제로만 보지 않고, 반복적으로 주어진 환경에 뇌가 적응한 결과로 설명하는 방식은 생각보다 큰 위로가 되었다. 집중하지 못하는 나, 쉽게 산만해지는 나를 나약한 존재로 규정하는 대신, 지금의 뇌 상태 역시 나름의 생존 전략이었을지도 모른다는 시선은 마음을 한결 가볍게 만들었다. 그리고 동시에, 이미 늦은 것이 아니라 지금부터 다시 해볼 수 있다는 희망도 함께 따라왔다.이 책이 전하는 메시지는 단순하지만 분명하다. 뇌는 한 번 망가지면 끝나는 기관이 아니라, 사용 방식에 따라 계속해서 달라질 수 있다는 것, 그리고 지금의 상태 역시 되돌릴 수 없는 종착지가 아니라 하나의 과정에 불과하다는 점이다. 새로 배운 내용을 오래 기억하고 싶다면 읽는 데서, 혹은 경험한 한 번의 순간에서 멈추지 말고 스스로 떠올려보는 과정을 거쳐야 한다는 설명은, 막연한 다짐보다 훨씬 현실적이고 실천 가능하게 다가온다.무엇보다 이 책이 좋았던 이유는 뇌과학 책이라고 해서 각을 잡고 읽어야 할 필요가 없었다는 점이다. 전문 용어나 어려운 개념으로 독자를 압도하기보다, 지금 우리가 살아가는 환경과 일상적인 경험을 예로 들어 설명하기 때문에 읽는 내내 '이건 내 이야기 같다'는 느낌이 든다. 뇌과학이라는 단어가 주는 거리감 대신, 이해와 공감의 감각이 먼저 도착한다는 점에서 이 책은 과학서이면서도 생활서에 가깝다.그래서 이 책은 '더 열심히 살아야 한다'거나 '지금 당장 바꿔야 한다'고 말하지 않는다. 대신 지금의 나를 조금 다른 방식으로 써보자고 제안한다. 이미 도파민에 익숙해진 뇌라서, 이미 집중력이 흐트러진 것 같아서, 이미 늦은 것 같다는 이유로 아무것도 시작하지 못하고 있었다면, 이 책은 그런 마음 앞에서 고개를 저으며 이렇게 말해준다. 아직 늦지 않았다고, 그리고 어쩌면 지금이 가장 빠른 시점일지도 모른다고.새해가 시작되고 시간이 조금 흘렀다. 계획을 세웠지만 지키지 못했다는 이유로, 혹은 예전 같지 않다는 감각 때문에 스스로를 책망하고 있다면, 이 책을 통해 한 가지 질문만 남겨도 충분할 것 같다. 나는 지금 내 뇌를 어떤 방식으로 사용하고 있는가, 그리고 어떤 환경에 나를 계속 노출시키고 있는가. 이 질문은 답을 빨리 내놓으라고 재촉하지 않지만, 그 자체로 생각의 방향을 조금 바꿔놓는다.우리가 멍청해지고 있는 것이 아니라, 너무 빠르고 자극적인 환경에 오래 적응해 있었을 뿐이라면, 지금부터라도 다른 선택을 해볼 여지는 남아 있다. <멍청해지기 전에 읽는 뇌과학>은 그 가능성을 과장하지도, 쉽게 장담하지도 않는다. 다만 다시 시도해볼 수 있다는 사실 만큼은 분명히 남겨둔다. 그 점에서 이 책은 뇌를 바꾸는 책이기보다, 스스로를 포기하지 않게 붙잡아주는 책에 가깝다.