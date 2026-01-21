이 대통령, '강훈식 출마설' 답변하다 "징그럽다" 한 까닭

"저는 (강훈식 비서실장이 아니라) 제 아내를 사랑합니다."
이재명 대통령이 21일 신년 기자회견에서 한 고백이다. "대통령을 지지하는 30대 지지자들이 '대통령과 강훈식 비서실장은 서로 사랑하는 사이'라고 하는데 충남·대전 통합에 따라 통합 단체장 선거가 열리면 강 실장을 놓아줄 수 있느냐"는 취지의 질문에 대한 답변이었다.
'아내를 사랑한다'는 이 대통령의 답변에 현장에서는 웃음이 터졌다. 강 실장은 질문을 들을 때부터 주변에 손사래를 치면서 웃음을 감추지 못했다.
유쾌한 질문과 답변이었지만, 해당 질문에는 "우상호 전 정무수석이랑 김병욱 전 정무비서관 등을 필두로 해서 지방선거에 출마하려는 청와대 참모진들 이탈이 시작됐다, 이들의 출마가 이 대통령의 국정운영에 득이 된다고 보시냐"는 내용도 함께 있었다.
이에 대해 이 대통령은 먼저 "우상호 등은 이탈을 한 게 아니고 자기 역할을 충분히 하고 또 자기 길을 찾아가는 것"이라고 정정했다. 또 "우리가 꼭 같이 가야 되는, 떨어지면 안 되는 관계는 아니니까 이탈은 아닌 것 같다"며 "그분도 그분의 삶이 있는 것이고 정무수석으로서의 역할을 충분히 잘했다. 후임은 후임대로 자기 역할을 잘할 것"이라고 덧붙였다.
강 비서실장이 충남·대전 통합시 통합 단체장 선거에 출마할 수 있냐는 취지의 질문엔 "어떤 사람이 어떤 정치적 선택을 하는가 하는 것은 제가 이래라저래라 할 수도 없고 또 전혀 예측불능이다. 알 수 없다"고 답했다.
이 대통령은 "정치는 살아 있는 뭐라고 그러던데, 개구리처럼 어디로 뛸지 알 수 없다고"라며 "저로서는 지금 제가 맡은 역할을 열심히 할 것이고 우리 참모들도 자기 역할을 그 자리에서는 마지막 순간까지 최선을 다해주기를 기대한다"고 밝혔다.
마지막으론 강 실장을 보면서 "그런데 (우리가) 언제 사랑하는 사이로... 징그러워"라고 웃으며 말했다.
한편 우상호 전 수석은 오는 6월 강원지사 선거 준비를 위해 사퇴했다. 또 그 뒤를 이어 김병욱 전 비서관(성남시장), 이선호 자치발전비서관(울산시장), 진석범 보건복지비서관실 선임행정관(화성시장), 서정완 자치발전비서관실 행정관(하남시장) 등이 지방선거 출마를 위해 직을 내려놓았다.