김동연 경기도지사 "한덕수 1심 판결, 헌법과 국민 배신에 대한 역사적 단죄"

김동연 경기도지사가 한덕수 전 국무총리에 대한 '내란 주요 임무 종사 혐의' 등의 1심 판결에 대해 "역사적 단죄"라고 평가했다.21일 오후, 서울중앙지방법원 형사합의 33부(부장판사 이진관)는 한덕수 전 총리에 대해 '내란 주요 임무 종사 혐의' 등을 유죄로 인정해 징역 23년을 선고하고, 법정구속했다. 특히, 이날 판결에서는 '12·3 계엄'을 '내란'으로 규정했다.이 판결 직후 김동연 지사는 자신의 페이스북을 통해 "대한민국 사법부에 경의를 표한다"고 밝혔다.이어 "12.3 계엄은 내란이자 친위쿠데타라는 법원의 첫 판단이 나왔다. 한덕수 전 총리에게 내려진 엄중한 판결도 마찬가지이다"라고 지적했다.특히, 김 지사는 "공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다"는 헌법 제7조 제1항을 언급하며 "한덕수 전 총리는 국민이 아닌 내란 우두머리에게 봉사했다"고 한 전 총리의 범죄 행위를 규정했다.그러면서 "헌법과 국민을 배신한 행위에 대한 역사적 단죄이다"라고 이날 판결의 의미를 강조하며 "내란 우두머리 윤석열에게도 법정 최고형이 선고될 것이라 확신한다. 국민과 함께 끝까지 지켜보겠다"고 강조했다.