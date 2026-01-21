이 대통령, 장동혁과의 단독회담 거절... "여야 대화부터"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 2026.1.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 7일차를 맞은 장동혁 국민의힘 대표가 21일 국회 로텐더홀 단식 농성 텐트에서 생각에 잠겨 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

이재명 대통령이 통일교·공천헌금 특검 수용을 요구하면서 7일째 단식농성 중인 장동혁 국민의힘 대표와의 단독 회담 가능성에 대해 "지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"고 했다.이 대통령은 21일 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 관련 질문을 받고 "소통과 대화는 중요하다. 야당 대표도 당연히 필요하면 만나는데, 필요하고 유용할 때 만나야 할 것 같다"고 답했다.당장 단독회담을 해야 할 이유가 없다는 취지였다. 특히 이 대통령은 "전에 보니, 제가 (단독회담 때) 하지도 않은 말 지어내 정쟁을 유발하는 수단으로 쓰는 분들도 계셨다"고도 꼬집었다.그러면서 '여야 대화가 우선'이란 입장을 밝혔다. 이에 대해 이 대통령은 "그렇더라도 (야당 지도부와) 계속 만나기는 해야 할 것 같고 지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"라며 "제가 개별 정당과 다 직접, 소위 말하는 직접 대화를 하면 여야 관계나 여의도 국회는 어떻게 되겠나"라고 반문했다.또 "충분히 (여야가) 대화하고 거기에 추가해 돌파구가 필요하거나 또는 대통령의 정치적 결단이 필요하거나 이러면 그때 만나는 게 맞다고 생각한다"고 덧붙였다.한편 국민의힘은 앞서 청와대의 여야 원내정당 대표단 오찬 초청을 거절하고 대통령과 장 대표의 단독 회담을 요구해 왔다.정치권 안팎에서는 국민의힘의 단독회담 제안이 장 대표의 단식농성을 중단하기 위한 '출구 전략' 성격도 있다고 보고 있다.송언석 국민의힘 원내대표는 지난 18일 "시간이 흐를수록 (단식 농성 중인) 장 대표의 몸이 나빠지는 것이 눈에 역력히 보인다"면서 단독회담 요구에 대한 청와대의 긍정적 답변을 요구했다.