메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.01.21 16:34최종 업데이트 26.01.21 16:34

이 대통령, 장동혁과의 단독회담 거절... "여야 대화부터"

[신년 기자회견] "여야 대화 후 돌파구 등 필요할 때 만나야"... "하지 않은 말 지어내" 지적도

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 2026.1.21
이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 2026.1.21 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 통일교·공천헌금 특검 수용을 요구하면서 7일째 단식농성 중인 장동혁 국민의힘 대표와의 단독 회담 가능성에 대해 "지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"고 했다.

이 대통령은 21일 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 관련 질문을 받고 "소통과 대화는 중요하다. 야당 대표도 당연히 필요하면 만나는데, 필요하고 유용할 때 만나야 할 것 같다"고 답했다.

당장 단독회담을 해야 할 이유가 없다는 취지였다. 특히 이 대통령은 "전에 보니, 제가 (단독회담 때) 하지도 않은 말 지어내 정쟁을 유발하는 수단으로 쓰는 분들도 계셨다"고도 꼬집었다.

AD
그러면서 '여야 대화가 우선'이란 입장을 밝혔다. 이에 대해 이 대통령은 "그렇더라도 (야당 지도부와) 계속 만나기는 해야 할 것 같고 지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"라며 "제가 개별 정당과 다 직접, 소위 말하는 직접 대화를 하면 여야 관계나 여의도 국회는 어떻게 되겠나"라고 반문했다.

또 "충분히 (여야가) 대화하고 거기에 추가해 돌파구가 필요하거나 또는 대통령의 정치적 결단이 필요하거나 이러면 그때 만나는 게 맞다고 생각한다"고 덧붙였다.

한편 국민의힘은 앞서 청와대의 여야 원내정당 대표단 오찬 초청을 거절하고 대통령과 장 대표의 단독 회담을 요구해 왔다.

정치권 안팎에서는 국민의힘의 단독회담 제안이 장 대표의 단식농성을 중단하기 위한 '출구 전략' 성격도 있다고 보고 있다.

송언석 국민의힘 원내대표는 지난 18일 "시간이 흐를수록 (단식 농성 중인) 장 대표의 몸이 나빠지는 것이 눈에 역력히 보인다"면서 단독회담 요구에 대한 청와대의 긍정적 답변을 요구했다.

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 7일차를 맞은 장동혁 국민의힘 대표가 21일 국회 로텐더홀 단식 농성 텐트에서 생각에 잠겨 있다.
통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 7일차를 맞은 장동혁 국민의힘 대표가 21일 국회 로텐더홀 단식 농성 텐트에서 생각에 잠겨 있다. ⓒ 공동취재사진

#이재명대통령#장동혁#단독회담#국민의힘#단식농성

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령, '강훈식 출마설' 답변하다 "징그럽다" 한 까닭


독자의견1

연도별 콘텐츠 보기