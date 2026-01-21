15년 전 아덴만 여명작전 성공 이끈 황기철 "지금도 생생해"

큰사진보기 ▲2일 부산남구 작전기지 해군작전사령부에서 열린 “제15주년 아덴만 여명작전 기념행사” ⓒ 해순작전사령부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2011년 아덴만 여명작전 때 작전사령관이었던 황기철 전 예비역제독이 당시 썼던 메모 노트. ⓒ 황기철 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 부산남구 작전기지 해군작전사령부에서 열린 “제15주년 아덴만 여명작전 기념행사” ⓒ 해군작전사령부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2011년 아덴만 여명작전 때 상황 모습. ⓒ 황기철 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 해군작전사령부 내에 있는 아덴만 여명작전 전적비. ⓒ 황기철 관련사진보기

2011년 홍해·아라비아해 사이에 있는 아덴만에서 소말리아 해적에 피랍되었던 우리나라 화물선 삼호주얼리호 선원을 구출하는 '아덴만 여명 작전'을 성공적으로 벌였던 황기철 예비역제독은 당시 작전 중 기록했던 메모 노트를 공개하면서 "15년이 지난 지금에도 긴장감이 생생하게 느껴진다"라고 말했다.21일 황기철 예비역제독은 <오마이뉴스>에 보내온 자료를 통해 "오늘은 아라비아해를 항해 중이던 우리나라 상선 삼호주얼리호와 선원 21명이 소말리아 해적에게 납치되었다가 우리 해군의 아덴만여명작전으로 구조된 지 15년이 되는 뜻깊은 날"이라고 밝혔다.황 예비역제독은 이날 부산남구 작전기지 해군작전사령부에서 열린 "제15주년 아덴만 여명작전 기념행사"에 참석했다. 행사에는 아덴만 여명작전 당시 석해균 선장의 치료를 위한 항공 의무 후송을 포함한 작전 전반에 큰 도움을 준 실비아 김(Silvia Kim) 주한미군사령부 부의무실장(미 공군 대령)과 이국종 당시 교수(현 국군대전병원장)도 함께 했다.해군작전사령부 대강당에서 열린 기념식은 아덴만 여명작전이 개시된 시간인 오전 10시46분(한국 시간)에 맞춰 국민의례, 아덴만 여명작전 당시 검문검색대 작전관이었던 박봉규 중령의 아덴만 여명작전 작전경과보고 등의 순서로 진행됐다.김경률 해군작전사령관은 기념사를 통해 "아덴만 여명작전의 성공은 최고도의 훈련으로 갖춰진 만반의 준비태세는 물론 작전 현장에 있는 전우들과 해군작전사가 하나의 팀워크로 만들어낸 역사적인 성과"라며 "15년 전 우리 해군이 먼 해역에서 국민의 생명과 안전을 지켰듯 우리 해군작전사령부는 어떠한 상황에서도 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 즉응태세와 준비태세 확립에 만전을 기하겠다"고 말했다.당시 해군작전사령관이었던 황기철 전 해군참모총장이 회고 강연을 했다.기념식에 이어 해군작전사령부 지휘부와 아덴만 여명작전 참전 장병, 작전 기여자, 해군서포터즈들은 부대 안에 위치한 아덴만 여명작전 전적비를 돌아보고 기념사진을 촬영하기도 했다.해군작전사령부는 이날 행사에 해군서포터즈인 부산 동산초등학교 학생 20여 명을 초청하기도 했다. 해군작전사령부는 "아덴만 여명작전 당시의 다짐을 잊지 않고 국민의 생명과 안전을 이어 지키겠다"는 의미를 담아 초등학생용 보행자 안전 우산을 선물했다.문재인정부 때 국가보훈처장을 지내기도 한 황 예비역제독은 "저는 당시 아덴만 여명작전을 지휘했던 작전사령관으로서 한 사람의 희생자도 없이 작전을 성공시킨 청해부대 장병들의 노고를 치하한다"라며 "선박의 이동을 지연시킨 석해균 선장, 부상당한 석 선장을 치료한 이국종 교수, 그리고 저를 믿고 어려운 임무를 맡겨주신 당시 합참의장, 국방부장관께도 감사한 마음을 전한다"라고 밝혔다.그는 "앞으로도 세계 어디에서라도 우리 국민을 구출할 수 있는 그 능력을 갖춤으로서 자랑스런 전통을 이어가길 바란다"라고 밝혔다.청해부대는 2009년 3월 1진의 첫 파병 이후 대조영함(충무공이순신급 구축함·DDH-Ⅱ·4400t급)이 현재 47진으로 임무를 수행하고 있으며, 지금까지 4만여척 이상의 선박들에 대한 안전 항해와 호송 임무를 지원했고, 2012년 제미니호 피랍선원 구출작전, 2015년 예멘 우리 국민 철수 지원 작전 등의 주요 임무를 성공시켰다.아덴만 여명 작전은 2011년 1월 15일 소말리아 해적 일파에 의해 피랍된 1만톤급 화물선 삼호 주얼리호를 구출하기 위해 같은 달 18일 해군 청해부대가 실시한 해상 작전으로, 해군은 납치 6일 만인 2011년 1월 21일, 해적 8명을 사살하고 5명을 생포하는 동시에 한국인 8명과 미얀마인 11명, 인도네시아인 2명의 선원 전원을 구출했다.