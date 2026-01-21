"설문조사로 핵 발전소를?" 울산 시민단체서 반발 기류

큰사진보기 ▲탈핵시민행동이 1월 6일 울산시청에서 신규핵발전소 건설 반대 기자회견을 하고 있다. ⓒ 배성희 관련사진보기

21일 기후에너지환경부가 "국민의 60~70%가 정부의 전력수급기본계획상 신규 원전 계획에 대해 추진돼야 한다는 입장을 밝혔다"는 여론조사 결과를 발표하자 기존의 원전이 즐비한 울산에서는 시민단체를 중심으로 반발기류가 흐르고 있다.특히 이날 이재명 대통령도 신년기자회견에서 "(신규 원전이 )필요한지, 안전한지, 국민 뜻은 어떤지 열어놓고 판단하자"라고 제안하며 신규 원전 건설 가능성을 부인하지 않자 시민단체들이 반대행동에 나설 모양새다.원전이 이미 여러기 들어서 있는 울산 울주군에서는 지난해부터 '신규원전반대울주군대책위'가 꾸러져 신규 원전 건설 계획 폐기를 촉구하는 반대행동을 이미 진행중이다. 1월 들어 각 도시 시민단체들도 "신규핵발전소 건설계획 폐기하라"며 울산에서 도보행진을 하는 등 반대행동을 진행했다.우선, 신규원전 추진 기류에 탈핵울산시민공동행동와 울산기후위기비상행동, 신규원전반대울주군대책위원회 등 지역의 시민단체들이 오는 22일 울산시청에서 신규원전 건설을 반대하는 기자회견을 예고했다. 이들은 "앞으로 강하게 대응해 나가겠다"는 입장을 밝힐 예정이다.울산환경운동연합 배성희 국장은 "단순한 문항의 설문조사로 위험천만 한 곳에 핵발전소를 더 짓겠다고 한다"라며 "특히 일련의 흐름으로 볼 때 신규원전 부지가 울산이 될 가능이 높다"고 우려했다.이어 "신규핵발전소는 절대안된다"며 "내일 기자회견을 열고 울산시민이 신규핵발전소 건설 계획에 어떻게 대응해 나갈지 구체적 입장을 밝힐 것"이라고 말했다.한편 신규원전반대울주군대책위는 "울산 울주군 서생과 인접한 부산 기장, 경주 월성 지역에 운영·정비·건설·영구정지 단계를 포함해 핵발전소가 총 16기에 이른다"며 "이 좁은 지역에 더 이상 원전은 허용할 수 없다"는 입장을 견지하고 있다.