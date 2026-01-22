[뉴스채굴꾼] 신천지와 국민의힘, 대체 언제부터 이어졌나

큰사진보기 ▲홍준표 전 대구시장이 페이스북에 올린 글 ⓒ 페이스북 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에도 실립니다.

신천지를 둘러싼 정치권 논란이 다시 수면 위로 떠올랐다. 어제(21) 홍준표 전 대구시장이 "신천지가 국민의힘에 침투한 뿌리는 오래됐다"고 공개 발언한 데 이어, 엊그제 검·경 합동수사본부가 신천지 전국청년회장을 지낸 인물을 참고인 자격으로 소환 조사하면서다. 두 사안을 연결해 보면, 신천지와 보수 정당의 관계가 단발성 논란이 아니라 장기간 이어져 왔다는 의혹을 제기할 수밖에 없다.홍준표 전 시장은 최근 페이스북을 통해 신천지 논란을 언급하며, 박근혜 전 대표가 한나라당의 당명을 '새누리당'으로 바꿀 당시 "참 이상하게 생각했다"고 밝혔다. 그러면서 그는 신천지가 국민의힘에 뿌리내린 역사가 오래됐다는 취지의 주장을 덧붙였다. 홍 전 시장의 발언은 과거부터 제기돼 온 새누리당 당명과 신천지의 연관설을 다시금 소환하게 만들었다. 신천지의 '신(新)'을 순우리말로 풀면 '새', '천지(天地)'를 풀면 '누리'가 된다는 해석이다. 이 때문에 '새누리'라는 당명이 신천지를 연상시킨다는 의혹이 꾸준히 제기돼 왔다.이 논란을 구체화한 것은 신천지 전 간부의 증언이다. 신천지 전 간부 김종철씨는 2017년 CBS 팟캐스트에 출연해 "2012년 새누리당 명칭이 확정된 직후, 이만희 교주가 설교 강단에서 '새누리당 이름은 내가 지었다'고 자랑스럽게 말했다"고 폭로한 것이다. 이 의혹은 2020년 코로나19 국면에서 신천지 신도들의 집단 감염 사태가 발생하며 다시 주목받았다. 당시 미래통합당(현 국민의힘)은 해당 의혹을 전면 부인하며, 이만희 신천지 총회장을 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 고소했다.하지만 김종철씨의 주장만이 전부는 아니다. 정미경 전 의원은 2016년 국민일보와의 인터뷰에서 "새누리당이라는 당명이 부적절하다고 문제를 제기했다가 공천에서 탈락했다"고 말한 바 있다. 그러면서 당시 유승민 의원만이 자신의 주장에 동조했다고도 밝혔는데, 실제로 지난 2012년 2월 8일 중앙일보 기사를 보면, 당시 유승민 의원이 의총장에서 "새누리당이란 이름은 특정종교의 느낌이 나는데다, 심지어 목사님들도 이단 논란이 있는 '신천지 교회 같다'며 싫어한다"며 반대했지만, 윤상현 의원 등이 "새누리는 고구려·신라·백제를 포괄하며, 수도권에선 새 이름이 좋다. 논란을 끝내자"고 제안하면서 논의가 정리된 것으로 알려졌다.최근 다시 주목받는 또 다른 인물은 신천지 전국청년회장을 지냈고, 과거 한나라당 부대변인으로 활동했던 차아무개씨다. 정교유착 비리를 수사 중인 검·경 합동수사본부는 최근 차씨를 참고인 신분으로 소환 조사했다. 차씨의 행적은 2012년 종교 전문 매체 <교회와 신앙>, <뉴스앤조이> 보도를 통해 비교적 상세히 공개된 바 있다. 그는 한때 신천지 교리를 가르치던 '하늘사다리 문화센터' 대표였으며, 2002년에는 이회창 대선후보 중앙선대위 청년위 직능단장으로 활동한 바 있다.당시 보도에 따르면, 2003년 신천지는 한나라당 전당대회를 앞두고 '서청원 대표 최고위원 경선 지원 계획'이라는 문건을 작성했다. 여기엔 전국 신도 2500여 명을 동원해 50만 명에게 전화 선거 운동을 벌이고, '청원사랑'이라는 인터넷 카페를 개설해 홍보해야 한다는 내용이 담겨 있다. 그리고 같은 해 6월, 차씨 명의의 공문을 통해 "부산 구덕실내체육관에서 열린 한나라당 전당대회에 신천지 신도 400명을 동원하라는 지시가 내려졌다"는 내용도 전해졌다.이 같은 정치 개입 의혹 이후의 행보도 눈길을 끈다. 전당대회가 끝난 지 3개월 뒤인 2003년 9월, 서청원 의원은 과천 관문체육관에서 열린 차씨의 결혼식에 참석해 주례를 맡았다. 이 자리에는 최병렬 당시 한나라당 대표와 이경재 의원 등의 화환도 도착했다. 해당 결혼식은 단순한 개인 행사에 그치지 않고, '신천지 20주년 수장절 기념 예배'와 함께 진행된 것으로 알려졌다. 이후 차씨는 안상수 의원실 보좌진으로 활동했고, 안상수 의원이 당 대표로 선출된 뒤인 2010년 9월에는 한나라당 비상근 부대변인에 임명됐다.지금까지 공개된 보도와 증언을 종합하면, 신천지와 현재 국민의힘의 인연은 최소 2003년부터 거슬러 올라간다는 해석이 가능하다. 특정 인물의 일탈로 보기 어려울 정도로, 조직적 동원과 정치권과의 접점이 반복적으로 등장한다는 점에서다.최근 홍준표 전 시장의 발언과 신천지 간부 출신으로서 한나라당 부대변인을 지냈던 차씨에 대한 합수본의 참고인 소환 조사 역시 이 연장선에 있다. 신천지와 보수 정당 간의 관계가 과거의 해묵은 음모론인지, 아니면 실체를 가진 정치 개입의 역사인지는 향후 수사와 추가 자료 공개를 통해 더 분명해질 것이다.