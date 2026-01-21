민주 강릉시당 김중남 위원장 24일 출판기념회 개최

큰사진보기 ▲김중님 더불어민주당 강릉시지역위원장 ⓒ 김남권 관련사진보기

6.3지방선거 강릉시장선거 출마를 준비중인 김중남 더불어민주당 강릉시지역위원장이 오는 24일 출판기념회를 개최한다.김중남 강릉시지역위원장의 출판기념회는 오는 24일 오후 3시, 강릉 라카이샌드파인컨벤션 라카이볼룸에서 개최된다. 이번에 출간된 <김중남의 선언>은 정치가 특정 정치인의 전유물이 아닌 시민의 일상 속에서 작동해야 할 '책임의 영역'임을 강조하는 내용을 담고 있다.저자인 김 위원장은 강릉 지역에서의 삶과 활동, 광장과 일상에서 마주한 장면들을 통해 민주주의가 단순한 제도를 넘어 하나의 '태도'이자 '실천'임을 강조했다. 특히 거대 담론보다는 지역 시민의 언어로 정치와 민주주의를 풀어냈다는 점이 특징이다.이번 행사에는 당 내 주요 인사들이 대거 참여한다. 김도균 강원도당위원장을 비롯해 허영, 송기헌, 김영진 의원이 참석할 예정이며, 정청래 당대표의 축전과 한병도 원내대표의 축하 영상이 전달될 계획이다.특히 서울의소리 백은종 대표와 봉지욱, 이명수, 장인수 기자가 참여해 저자와 함께 책의 집필 배경과 시대적 문제의식, 지역과 민주주의의 관계를 주제로 심도 있는 대담을 나눌 예정이며, 이번 행사는 시민 누구나 참여 가능한 열린 문화 행사 형식으로 진행될 예정이다.