이 대통령, '통일교·신천지 따로 특검' 국힘에 "협상 지연용?"

▲국민의힘 송언석 원내대표와 소속 의원들이 20일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 통일교 게이트·더불어민주당 공천뇌물 특검 촉구 규탄대회에 참석해 정부와 여당을 향해 쌍특검을 즉각 수용할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기