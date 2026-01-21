김종훈 울산 동구청장 "이 대통령, 자치구 보통교부세 직접 교부를"

▲김종훈 울산 동구청장이 같은당(진보당) 윤종오 의원(울산 북구)와 함께 국회에서 기자회견을 갖고 "대한민국 균형 성장과 지역 소멸 위기 해소를 위해 정부가 특광역시 자치구에 보통교부세를 직접 교부할 것"을 요청했다. ⓒ 울산 동구 관련사진보기