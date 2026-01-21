메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

인천경기

26.01.21 15:43최종 업데이트 26.01.21 15:43

인천시교육청, '제5기 시민 공사감독관' 모집

2026년 3월 1일부터 2년 동안... 전문가 12명, 일반시민·학부모 8명 등 총 20명 규모

원고료로 응원하기
인천시교육청 청사.
인천시교육청 청사. ⓒ 인천시교육청

인천시교육청(교육감 도성훈)은 학교 시설공사의 투명성과 신뢰성을 확보하고 부실 시공을 예방하기 위해 '제5기 시민 공사감독관'을 모집한다.

이번에 모집하는 '시민 공사감독관'의 임기는 올해 3월 1일부터 2028년 2월 29일까지 2년이다. 시민 감독관은 건축·토목·기계·전기 등 관련 분야 전문가 12명과 일반시민 및 학부모 8명 등 총 20명 규모다.

이들은 시설공사 현장에서 안전관리 상태, 공정 및 품질관리, 방학중 시설공사 적정추진 여부 점검 등을 수행한다.

AD
신청 접수 기간은 1월 21일부터 30일까지다. 인천시교육청 누리집에서 지원서를 내려받아 이메일, 우편 또는 직접 방문하여 접수할 수 있다. 최종 선발은 시민 공사감독관 선정위원회의 심사와 결격사유 조회를 거쳐 2월 13일 개별 통보할 예정이다.

인천시교육청 관계자는 "시민과 전문가가 직접 학교 공사 과정에 참여함으로써 교육 시설물에 대한 신뢰도가 크게 높아질 것으로 기대한다"면서 "사명감 있는 인천 시민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

모집에 대한 자세한 사항은 인천시교육청 누리집을 참고하거나 교육시설과(☎ 032-420-7653)로 문의하면 된다.

#시민공사감독관#시민감독관#인천시교육청

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
이한기 (hanki) 내방

사람에 대한 기사에 관심이 많습니다. 사람보다 더 흥미진진한 탐구 대상을 아직 보지 못했습니다.

이 기자의 최신기사인천시, '로보컵 2026 인천' 조직위원회 출범


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기