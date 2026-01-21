"통일을 좀 뒤로 미루더라도?" 대통령 신년회견 아쉬웠던 이유

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

21일 이재명 대통령은 청와대에서 내외신 기자 160여 명이 참석한 가운데 2026년 신년 기자회견을 가졌다. 국민주권 정부 집권 2년 차를 맞아 국정 운영의 큰 방향과 향후 비전을 직접 설명하는 자리였다.'함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'이라는 슬로건은 국민들에게 국민주권 정부의 집권 2년차 비전과 꿈을 제시한 점에서 매우 의미 있다고 하겠다. 경제, 민생, 외교, 개혁 과제에 이르기까지 비교적 차분하면서도 자신감 있는 설명이 이어졌고, 대통령의 국정 철학을 국민에게 직접 전달했다는 점에서 이번 기자회견은 분명 의미 있는 자리였다.전반적으로 보면 준비된 메시지와 안정적인 국정 구상을 확인할 수 있었고, "시간이 아깝지 않았다"는 평가가 나올 만한 기자회견이었다. 그럼에도 불구하고, 몇 가지 중요한 대목에서 아쉬움이 남는 것도 사실이다.가장 먼저 짚고 싶은 것은 남북관계와 통일 문제에 대한 대통령의 답변이다. 남북관계 개선 방안을 묻는 질문에 이재명 대통령은 "지금은 통일은커녕 전쟁하지 않으면 다행인 상황"이라며, "통일은 좀 뒤로 미루더라도 평화적 공존이 가능한 상황을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 쌓인 불신과 적대 의식이 너무 크다는 현실 진단도 덧붙였다.현실을 직시한 실용적 접근이라는 점에서 이 발언은 충분히 이해할 수 있다. 한반도를 둘러싼 국제 정세, 북핵 문제, 남북 간 극단적으로 악화된 신뢰 관계를 고려하면 '당장 통일'을 말하기 어려운 상황이라는 점은 부인하기 어렵다. 대통령의 임기가 5년이라는 제한된 시간이라는 점을 감안해도, 단계적 접근은 합리적인 선택일 수 있다.그러나 문제는 표현과 메시지다. "통일은 좀 뒤로 미루더라도"라는 말은 자칫 잘못하면 통일을 국정 과제의 후순위로 밀어두거나, 심지어 포기한 것처럼 들릴 위험이 있다. 통일은 단순한 정책 과제가 아니라 헌법이 명시한 국가의 지향점이자, 오랜 기간 우리 사회가 공유해 온 민족적 염원이다. 우리 헌법은 전문에 "조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여"라고 명시하여 통일이 역사적 사명임을 천명하고 있으며, 대통령은 취임 시 헌법 제69조에 따라 조국의 평화적 통일을 위해 노력할 것을 선서하며, 이는 정치 상황에 따라 포기할 수 없는 헌법상 의무이다.차라리 "통일은 장기적 과제이자 우리 민족의 염원이지만, 현재의 엄중한 상황을 고려해 우선 평화적 공존과 긴장 완화에 집중하고, 그 과정 속에서 통일로 가는 길을 차근차근 모색하겠다"는 식의 답변이었다면 어땠을까. 최종 목표가 통일임을 분명히 하면서도 현실적 접근을 강조했다면, 불필요한 오해를 줄일 수 있었을 것이다.두 번째 아쉬움은 국가보안법 폐지 문제에 대한 답변이다. 한 기자가 국가보안법 폐지 여부를 묻자, 이재명 대통령은 "천천히 생각해보겠다"며 즉답을 피했다. 시간 제약이 있는 기자회견이라는 점, 정치적 파장이 큰 사안이라는 점을 고려하면 조심스러운 태도 자체를 비판하기는 어렵다.하지만 국가보안법은 단순한 법률 하나의 문제가 아니다. 남북관계, 통일 정책, 표현의 자유와 인권, 민주주의의 성숙도와 직결된 문제다. 특히 통일을 지향한다고 말하면서도 국가보안법 문제를 계속 미뤄두는 모습은 정책적 일관성 측면에서 의문을 남긴다.물론 국가보안법을 둘러싼 사회적 합의는 아직 충분하지 않다. 일부에서는 여전히 안보 현실을 이유로 존치를 주장하고, 다른 한편에서는 민주주의 국가에 어울리지 않는 '냉전의 잔재'라며 폐지를 요구한다. 대통령이 이 복잡한 쟁점을 단번에 정리하기 어렵다는 점은 이해할 수 있다.그럼에도 불구하고 "어떤 방향으로 고민하고 있는지", "국민적 논의를 어떻게 이끌어 갈 것인지"에 대한 최소한의 원칙과 문제의식 정도는 밝혔어야 하지 않을까? 대통령의 침묵은 신중함으로 읽힐 수도 있지만, 동시에 책임 회피로 비칠 가능성도 있다.이번 신년 기자회견은 분명 성공적인 자리였다. 그러나 통일과 국가보안법이라는, 우리 사회의 미래를 좌우할 핵심 의제 앞에서 대통령의 메시지는 다소 모호했고 조심스러웠다. '함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'이라는 슬로건이 단순한 구호에 그치지 않으려면, 불편하고 어려운 질문에 대해서도 분명한 방향성을 제시해야 한다.평화적 공존은 통일로 가는 과정이지, 통일을 대신할 목표는 아니다. 국가보안법에 대한 고민 역시 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제다. 다음 기자회견에서는 이 아쉬움이 조금이나마 해소되기를 기대해 본다.