인천시, '천원의 아침밥 사업' 참여할 대학 모집

▲'인천형 천원의 아침밥' 사업은 인천광역시 소재 대학 재학생을 대상으로 아침식사를 1000원에 제공하는 정책이다. 사진은 인천대학교 '천원의 아침밥' 현장. ⓒ 인천시

인천시(시장 유정복)는 대학생의 건강한 식습관 형성과 지역 쌀 소비 확대를 위해 '인천형 천원의 아침밥 사업'에 참여할 대학을 모집한다고 21일 밝혔다.'인천형 천원의 아침밥' 사업은 인천시 소재 대학 재학생을 대상으로 아침식사를 1000원에 제공하는 정책이다. 정부·인천시·대학이 재정을 분담하고 지역에서 생산된 강화쌀을 추가 지원하는 방식으로 추진된다.인천시는 올해도 보다 많은 학생이 혜택을 받을 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다. 참여를 희망하는 대학(인천시 소재 대학 및 캠퍼스 포함)은 사업 신청서와 사업 운영계획서 등을 오는 1월 30일까지 제출하면 된다. 선정 결과는 2월 중 개별 통보될 예정이다.사업 대상 대학으로 선정되면 2026년 3월부터 12월까지 교내 학생식당 등을 통해 '천원의 아침밥' 서비스를 제공하게 된다. 이를 통해 대학생의 경제적 부담을 완화하고, 건강한 식생활 문화 정착과 지역 쌀 소비 활성화에 기여할 것으로 기대된다.유정복 시장은 "인천형 천원의 아침밥 사업은 단순한 식사 지원을 넘어 대학생들이 건강하게 하루를 시작할 수 있도록 돕는 중요한 정책"이라며 "많은 대학이 참여해 학생들이 부담 없이 아침식사를 할 수 있는 환경이 조성되길 바란다"고 말했다.