"홈플러스 노동자 2만명, 엄동설한에 월급날 통장 0원"

큰사진보기 ▲마트노조 홈플러스지부는 21일 서울 종로구 MBK파트너스 본사 앞에서 “홈플러스 먹튀, 노동자 임금 체불, MBK 규탄대회”를 열고 거리행진했다. ⓒ 마트노조 관련사진보기

"월급날 통장이 0원. 기어이 벌어진 2만 명 규모의 임금체불. 정부는 더 이상 외면하지 말라."

대형매장 홈플러스 노동자들이 1월 급여를 받지 못한 가운데, 민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 홈플러스지부와 정혜경 진보당 국회의원(비례)은 "홈플러스 임금체불 사태를 강력히 규탄한다"라며 이같이 촉구했다.기업회생 절차에 들어간 홈플러스는 "현재 재무상태로는 1월 급여와 설상여금도 어려운 상황"이라고 밝혔다. 회사는 김병준 회장의 구속영장이 기각된 뒤인 14일 낸 '직원 여러분께 드리는 글'을 통해 "현금 흐름이 크게 악화되고 판매물량 부족으로 정상영업이 불가능한 지경에까지 이르게 되었다"라고 밝혔다. 홈플러스는 21일이 월급날이다.회사는 "불가피하게 직원 여러분의 1월 급여와 설상여금은 차후 재무상황이 개선되면 지급될 것으로 예상된다"라며 "현재 긴급운영자금 확보를 위해 최선을 다하고 있는 상황"이라고 밝혔다.이런 가운데 노동자들이 엄동설한에 거리로 나서 투쟁을 외쳤고, 정혜경 의원은 "정부는 더 이상 침묵과 관망으로 일관하지 말고, 지금 즉시 책임 있는 주체로서 전면에 나서야 한다"라고 촉구했다.마트노조 홈플러스지부는 21일 서울에서 집회와 거리행진을 벌였다. 이들은 이날 오전 서울 종로구 MBK파트너스 본사 앞에서 "홈플러스 먹튀, 노동자 임금 체불, MBK 규탄대회"를 열었다.안수용 홈플러스지부장은 "현재 체감 온도는 영하 19도지만, 우리의 삶을 파고드는 추위는 훨씬 더 잔인하다. 10년 전 인수 당시 약속했던 1조 원 투자는 단 한 푼도 지켜지지 않았다"라며 "MBK는 이제 와서 노조 때문에 월급을 못 준다고 말한다. 이것이 과연 회생이냐. 아니면 의도된 파괴이냐"라고 말했다.한 노동자는 "울산 북구점에 이어 남구점까지 폐점 통보를 받았다. 회사는 강 건너 동구점으로 가라고 한다. 출퇴근에만 왕복 2시간, 교통비만 수십만 원이 추가로 든다. 구체적인 대안 없는 원거리 전배는 사실상 해고와 다름없다"라고 말했다.다른 노동자는 "20년간 몸담은 회사가 청산의 길로 가는 걸 지켜만 볼 수 없어 이 자리에 섰다. 비록 가시밭길이지만 우리가 끝까지 싸우면 길은 열릴 것이라 믿는다"라고, 또다른 노동자는 "17년 동안 휴게 시간도 보장받지 못하며 묵묵히 일해왔다. 우리는 회사의 짐이 아니라 이 회사를 여기까지 끌고 온 사람들이다"라고 말했다.김광창 서비스연맹 위원장은 "정부는 12월 말까지 문제 해결을 하겠다고 약속했지만 무엇을 했느냐"라며 "온전한 홈플러스를 살리는 대책을 내놓으라"고 요구했다.강우철 마트노조 위원장은 "임금 체불은 명백한 불법"이라며 "우리가 가만히 있으면 회사는 청산되지만, 우리가 투쟁하면 10만의 생존권을 지킬 수 있다"라고 말했다.참가자들은 MBK 본사 앞에서 청와대 앞까지 거리행진하며 정부의 결단을 촉구했다.정혜경 의원은 이날 낸 자료를 통해 "결국 우려했던 파국이 현실이 되었다. 홈플러스에서 약 2만 명 규모의 임금체불 사태가 발생했다"라며 "수개월 전부터 예고된 위기였음에도 노동자들의 정당한 땀의 대가는 공중으로 사라졌고, 그 피해는 고스란히 노동자와 가족들의 생존권을 벼랑 끝으로 내몰고 있다. 그 결과, 엄동설한의 한겨울에 노동자들은 다시 거리로 나설 수밖에 없는 상황에 내몰렸다"라고 밝혔다.정 의원은 "사태의 본질은 사모펀드 MBK파트너스의 무책임한 약탈적 경영과 오로지 자금 회수에만 혈안이 된 운영, 그리고 이를 수수방관한 정부의 직무유기가 결합된 결과"라며 "검찰은 김병주 회장을 즉각 구속수사하여 엄중한 책임을 물어야 하며, 정부는 MBK에 대해 영업정지를 포함한 가용한 모든 행정적 제재를 즉각 시행해야 한다"라고 촉구했다.고용노동부에 대해 '즉각적인 특별근로감독 실시'를 요구한 정 의원은 "임금체불은 어떠한 경영상의 이유로도 정당화될 수 없는 범법 행위이다. 고용노동부는 즉각 특별근로감독에 착수하여 근로기준법 위반 여부와 고의적 체불의 배후를 낱낱이 밝혀내야 한다"라며 "경영난이라는 비겁한 핑계 뒤에 숨은 진짜 책임 주체를 끝까지 추적해 법의 심판대에 세워야 할 것"이라고 밝혔다.정혜경 의원은 "사태가 이 지경에 이르기까지 정부는 무엇을 했느냐. 눈앞에서 벌어지는 파행을 강 건너 불구경하듯 방치해온 결과가 바로 2만 명의 대량 임금체불이며, 오늘 노동자들이 추위 속에서 거리로 나서게 된 이유이다. 이재명 정부는 이 비극을 개별 기업의 내부 문제로 치부하지 말라. 이는 국가의 관리·감독 실패가 빚어낸 사회적 재난이다"라며 "정부는 즉각 체불 노동자를 위한 긴급 생활비 지원 대책을 수립해야 한다"라고 촉구했다.