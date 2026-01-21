이 대통령 "용인 반도체 클러스터 이미 결정, 제가 뒤집을 수 없다"

큰사진보기 ▲질문 받는 이재명 대통령이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 21일 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 용인 반도체 클러스터 이전 가능성을 사실상 없다고 밝혔다.이 대통령은 광역 행정단체 통합 유인 및 2차 공공기관 이전 방안 관련 질문을 받고 "용인 반도체 (클러스터) 얘기를 자꾸 하는데 정부가 (비수도권으로) 옮기라고 옮겨지나"라며 "정부 마음대로 되지도 않고 이미 정부 방침으로 정해서 결정해 놓은 걸 지금 와서 (어떻게) 뒤집나? 이게 쉽지 않다"고 답했다.용인 반도체 클러스터 중 아직 첫삽을 뜨지 않은 삼성 국가산단을 차라리 전력 및 용수 수급이 용이한 비수도권으로 옮기자는 정치권 안팎의 주장에 대한 반박이다.다만, 이 대통령은 "이것은 정치적으로 결정할 일은 아니다. 다만 설득이나 유도는 할 수 있다"고 했다. 현재 용인 반도체 클러스터에 수급될 전력 및 용수 문제를 감안하면 향후 자연스럽게 비수도권으로 그와 같은 산업단지들이 생기고 옮겨갈 것이란 관측이었다.이에 대해 이 대통령은 "용인 반도체 클러스터에 지금 13 기가와트의 전력이 필요하다는데 그 정도면 원자력발전소 10기가 있어야 한다. 그 전력을 어디서 해결할 것인가"라며 "남부에서 송전망을 만들어서 이리로 다 대주면 남부에서 가만히 있겠나"라고 되물었다.이어 "이런 문제들을 가지고 설득하고 대안도 만들면서, 예를 들어 앞으로는 전기요금을 생산하는 곳은 싸게, (전기를 송전받는) 원거리는 비싸게 할 수밖에 없다"라며 "에너지 가격이 싼, 송전 안 해도 되는 지역으로 (산단이) 갈 수밖에 없다. 그것을 우리가 유도해서 가면 된다"고 말했다."용인 반도체 클러스터 전력 수급을 위한 송전선로 및 변전소 설치에 대한 비수도권 지역의 반발은 어떻게 설득할 것이냐"는 취지의 질문에도 재차 "기업들의 배치 문제는 정치권에서 부탁한다고 해서 되지 않는다"며 현재 용인 반도체 클러스터 이전이 불가하단 점을 강조했다.이 대통령은 "기업은 돈이 되면 부모가 말려도 한다. 돈이 안 되면 아들이 부탁해도, 딸내미가 부탁해도 안 한다. 그게 기업"이라며 "정부 정책으로 결정한 것을 지금 제가 뒤집을 수는 없다"고 했다.다만 향후에는 지역에서 생산한 에너지를 그 지역에서 소비하는 이른바 '지산지소' 원칙이 큰 방향이 될 것이라고 했다.이와 관련 이 대통령은 "지금처럼 수도권으로 다 몰아가지고 지방에서 전기 생산해서 막 송전탑 대대적으로 만들어서 송전하고 이게 안 된다. 주민들이 가만히 있겠나. 벌써 (용인 반도체 클러스터 송전 관련) 지역 연대 투쟁체를 만들고 있다"고 짚었다.또한 "이런 점들을 잘 설득하고 이해하게 하고, 손해가 안 나게 아니면 이익이 되도록 만드는 게 정부의 역할"이라며 정부의 지역균형발전 방침에 힘을 모아달라고 했다.이 대통령은 "지방 균형 발전, 안정과 평화에 기반한 발전, 모두의 발전과 성장. 지금까지의 방향과는 완전히 반대이지 않나"라며 "(방향 전환에) 에너지는 많이 들지만, 우리 국민들께서 정부를 믿고 힘을 모아주시면 거대한 방향 전환이 가능할 것이다. 그 중의 한 부분이라고 이해해주시면 좋겠다"고 말했다.