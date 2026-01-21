강병덕 하남시장 출마 선언, 1호 공약은 '미사-위례선' 도시철도

큰사진보기 ▲더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보가 제9회 동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"태어나 자란 경기 하남에서 시민의 일상을 잇고, 원도심과 신도시가 한 생활권으로 '하나되는 하남'을 만들기 위해 신규 철도가 반드시 필요하다."

큰사진보기 ▲강병덕 후보는 21일 오전, 추미애 국회의원 지역사무실에서 기자회견을 열고 1호 공약 '(가칭)미사-위례선' 도시철도 건설을 발표했다.

더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보가 제9회 동시지방선거 하남시장 선거 출마를 공식 선언했다.강병덕 후보는 21일 오전, 추미애 국회의원 지역사무실에서 기자회견을 열고 1호 공약 '(가칭)미사-위례선' 도시철도 건설을 발표했다. 이 자리에서 강 후보는 "지금이 하남 발전의 골든타임"이라며 이같이 밝혔다.미사-위례선과 관련해 강 후보는 "수서고속철도(SRT) 신사업개발단장으로 재직하며 대규모 철도사업을 직접 기획하고 추진한 경험이 있다"며 "전문가들의 검토를 통해 노선, 수요, 재원 조달 방안까지 실현 가능한 수준으로 준비된 공약"이라고 설명했다.특히 강 후보는 공약 추진에 있어 실행력을 강조했다. 그는 "하남의 변화는 아이디어 경쟁이 아니라 추진력의 문제"라며 "더불어민주당 출신 이재명 대통령, 추미애 경기도지사와 함께 정부·여당의 힘을 모아 하남의 핵심 현안을 반드시 관철시키겠다"고 밝혔다.미사-위례선은 미사(9호선 계획 연계)에서 출발해 미사 5호선(환승), 황산·초이·감북을 거쳐 감일(3호선 계획 연계), 북위례·남위례 신규 역사 설치 후 위례신사선의 위례중앙역과 연결되는 노선(안)이다.강 후보는 "미사–감일–위례를 하나의 철도 생활권으로 묶어 원도심까지 포함한 '30분 생활권'을 만들겠다"며 "다양한 환승 체계로 원도심 시민들을 포함한 시민들이 서울 강북은 5호선, 강남은 3·9호선 및 위례신사선으로 더 편하게 연결되도록 하겠다"고 밝혔다.그러면서 미사섬 개발과 관련해 강 후보는 현 이현재 시정의 핵심 사업으로 거론되는 'K-스타월드' 추진을 강하게 비판했다. 특히 미사섬 내 아파트 건설 구상에 대한 반대를 분명히 했다.강 후보는 "미사섬은 하남의 보배이자 생태와 문화의 거점이 되어야 할 공간"이라며 "국가정원을 조성해야 할 미사섬 어느 곳에도 아파트 건설은 반대한다"고 밝혔다. 또한 "사업의 타당성·재원 마련·절차에 대해 선거 전이라도 공개 토론을 정중히 요청한다"며, 공론화와 검증의 필요성을 강조했다.12. 3 내란사태와 관련해 강 후보는 "시민이 공포에 떨었던 내란에 대해 국민의힘의 '원로'인 이현재 시장이 분명한 입장을 밝혀야 한다"며 현직 시장에게 공개적으로 분명한 입장 표명을 요구하기도 했다.이날 행사에는 이교범, 김상호 전 하남시장, 홍광옥 더불어민주당 고문 및 하남시의회 정병용 부의장, 강성삼, 정혜영, 최훈종, 오승철 의원이 함께했으며, 출마선언 직후 기자들과의 질의응답 순서로 이어졌다. 강 후보는 "향후 정책 발표회를 통해 추가 공약을 순차적으로 제시하고, 온라인 및 시민 간담회를 통해 미사-위례선을 포함한 정책 소통을 강화하겠다"며 "시민이 겪는 작은 불편부터 공약으로 답하겠다"고 약속했다.