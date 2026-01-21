성수석 출마선언 "강한 이천, 다시 일어서는 이천 만들겠다"

큰사진보기 ▲성수석 더불어민주당 이천시지역위원회 위원장은 21일 이천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민선 9기 이천시장 출마를 공식 선언했다. ⓒ 성수석 캠프 관련사진보기

"시민이 진짜 주인이 되는 '진짜 이천시'를 만들겠다."

성수석 더불어민주당 이천시지역위원회 위원장은 21일 이천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민선 9기 이천시장 출마를 공식 선언했다.성 위원장은 "말이 아닌 결과로, 약속이 아닌 변화로 이천의 산업과 삶을 끝까지 지켜내겠다"며 이같이 밝혔다.성 위원장은 출마 선언문에서 "지금 이천은 태어나는 아이보다 떠나는 사람이 더 많은 도시가 되었고, 산업과 일자리, 교통과 정주 여건 전반에서 구조적 위기에 직면해 있다"며 "시행정의 침묵과 미뤄온 결단이 시민의 불안을 키워왔다"고 진단했다.특히 이천의 핵심 산업인 반도체를 언급하며 "하이닉스는 단순한 기업이 아니라 이천 시민의 삶 그 자체"라며 "반도체 산업의 안정과 확장은 곧 지역경제와 시민의 미래 문제"라고 강조했다.성 위원장은 이천 재도약을 위한 7대 핵심 공약을 제시했다. 주요 내용은 ▲역세권 개발 추진단 구성 및 이천도시공사 설립을 통한 역세권 개발 정상화 ▲서울 양재동 화훼유통센터 이전을 통한 중남부권 경제 구조 전환 ▲마을 주도 재생에너지 공급으로 '마을 햇빛 연금' 실현 ▲반도체 소재·부품·장비(소부장) 산업단지 유치 ▲노동 친화적 근로복지회관 신축 ▲전 시민 대상 AI 교육 지원 ▲시민주권 행정 구현 등이다.성 위원장은 "이재명 대통령이 강조한 지방 주도 성장 전략의 현장을 이천에서 실현하겠다"며 "지역이 주도하고 시민이 체감하는 성장 모델을 반드시 만들어내겠다"고 말했다.이어 "정치는 거창한 구호가 아니라, 오늘보다 내일이 덜 불안해지는 삶을 만드는 것"이라며 "아이들에게 이천의 미래를 당당히 물려줄 수 있도록 끝까지 책임지겠다"고 덧붙였다.