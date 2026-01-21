이응우 계룡시장 "계룡의 꿈, 국방수도 완성에 달렸다"

큰사진보기 ▲이응우 계룡시장이 출입언론인 간담회에서 시정성과 및 새해 목표를 밝히고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

이응우 계룡시장이 21일 오전 11시 30분 엄사면 인근에서 출입언론인 간담회를 열고, 민선 8기 3년 6개월간의 소회와 함께 2026년도 시정 운영 방향을 밝혔다.이 시장은 이날 간담회에서 '신뢰 행정'의 성과를 강조하는 한편 국방 행정과 산업 기반을 확충해 대한민국 국방수도로서의 정체성을 완성하겠다는 의지를 피력했다.이 시장은 인사말을 통해 지난 임기 동안의 핵심 키워드로 '위민(爲民)·소통·책임' 행정을 꼽았다. 그는 "3년 연속 충남에서 유일하게 공약 이행 우수 등급을 달성한 것은 시민과의 약속을 최우선으로 여긴 '약속 행정'의 결과"라고 평가했다.특히 고질적인 4등급에 머물렀던 종합청렴도를 2등급으로 수직 상승시킨 점과 행정안전부 지역안전지수에서 6개 전 분야 1등급을 획득한 성과를 비중 있게 언급했다. 이 시장은 "500여 공직자가 뼈를 깎는 노력을 기울인 덕분에 전국에서 가장 안전하고 깨끗한 도시라는 타이틀을 얻게 됐다"며 공을 돌렸다.이응우 시장은 2026년 계룡시의 미래 비전으로 '파워풀 국방도시', '스마트 전원도시', '웰니스 행복도시' 등을 제시했다. 이를 위해 올해 286개의 세부 사업을 본격 추진한다.가장 핵심 사업은 국방수도의 내실화다. 이 시장은 "명실상부하게 계룡은 국방 행정의 중심지가 되어야 한다"며, 현재 서울에 위치한 국방신속획득기술연구원과 국방전직교육원의 계룡 유치를 강력히 추진하겠다고 밝혔다. 이는 최근 논의되는 대전·충남 행정통합 과정에서도 주요 의제로 다뤄질 전망이다.경제 기반 확충을 위해 245억 원 규모의 '지능형 센서 스핀오프 지원' 사업과 2029년 완공 목표인 '공공임대형 지식산업센터(275억 원)' 건립을 통해 먹거리를 창출한다는 복안이다. 또한 대전·논산과 연계된 국방 산업 클러스터 구축을 위해 제3산업단지 조성에 속도를 낼 계획이다.교통 인프라 개선은 2027년 완공 예정인 충청권 광역철도 1단계(신탄진~계룡)에 맞춰 환승센터를 조성하고, 국도 1호선 연결 도로 사업을 가속화한다. 특히 폐역 상태인 '신도역' 부활을 위해 국회 국토교통위원회 및 관계 기관과 긴밀히 협의하여 광역철도 3단계 사업을 1단계 사업으로 끌어 올리겠다는 의지를 보였다.지역의 숙원인 '계룡대 내 주초석' 접근성 문제에 대해서도 전향적인 입장을 내놨다. 이 시장은 "군 부대 내 위치한 주초석을 시민들이 자유롭게 관람할 수 있도록 경계 블록을 조정하거나 외부로 이전하는 방안을 국방부와 협의 중"이라며, 시설관리 주체인 국방부 시설국 및 근무지원단과의 논의를 이어가겠다고 설명했다.이응우 시장은 계룡시의 협소한 면적과 국방부 부지(전체 면적의 46%) 비중을 언급하며, 성장의 한계를 극복하기 위한 규제 혁파를 강조했다.그는 대전 충남이 통합될 경우 "100만㎡ 이상의 개발제한구역 해제 권한이 지자체로 이관되는 등 행정 환경 변화를 활용해 국방부와 강력히 논의하겠다"며 "개발 가능한 가용지를 확보해 계룡의 미래 성장 동력을 마련하겠다"고 덧붙였다.이 시장은 "2029년 세계군문화엑스포 재개최와 KADEX(대한민국 방위산업전)의 성공적 운영을 통해 계룡의 국방 콘텐츠를 세계화하겠다"며 "민선 8기 후반기, 시민의 행복지수를 높이는 일품도시를 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.