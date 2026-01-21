간호법 시대 1년, PA 간호사는 정말 보호받고 있나

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 종합병원 현직 간호사 입니다.

2025년 6월, 대한민국 간호계의 숙원이었던 '간호법'이 마침내 임상 현장에 상륙했다. 낡은 의료법의 틀을 깨고 간호사의 존재 가치를 법적으로 명시한 그날, 우리는 분명 새로운 시대의 개막을 기대했다.그러나 법 시행 후 반년이 지난 지금, 인계장을 넘겨받는 간호사들과 수술실로 향하는 전담 간호사들의 표정은 1년 전과 크게 다르지 않다. 과연 간호법은 우리의 일상을 얼마나 바꾸어 놓았는가.불규칙한 밤샘 근무와 무너진 생체 리듬, 3교대의 굴레를 벗어나기 위해 많은 간호사들이 진료지원(PA)의 길을 택했다. '전담 간호사'라는 법적 지위를 얻으면 전문적인 커리어를 쌓을 수 있으리라 믿었다. 하지만 현장에서 마주한 현실은 차가웠다. 밤잠을 얻은 대신 우리는 '간호사도 의사도 아닌 낀 인력'이라는 묘한 소외감을 떠안게 됐다.현장의 PA 간호사들은 종종 의사들의 업무 편의를 위한 '보조 도구'로 전락했다는 느낌을 지우지 못한다. 업무 범위는 법으로 정해졌다지만, 진료과별로 상이한 관행과 일부 의사들의 고압적인 태도 속에서 갈등은 일상이 되었다.처방의 근거를 묻기보다 지시를 속도감 있게 처리하는 것이 미덕이 된 환경에서, 간호사로서의 비판적 사고는 거세당하기 일쑤다. 소속은 간호부인데 일은 진료과에서 하는 '유령 인력' 같은 처지는 소속감의 부재를 넘어 직업적 회의감을 불러일으킨다. "내가 이러려고 간호사가 되었나"라는 질문이 수술복 주머니 속에서 매일같이 맴돈다.과거 '암묵적 합법'이라는 위태로운 줄타기를 하던 PA 간호사들은 이제 법적으로 보호받는 지위를 얻었다. 병원별로 설치된 '간호사 업무범위 조정위원회'를 통해 수행 가능한 업무가 명문화된 것은 분명 진일보한 성과다.하지만 권한의 명문화가 곧바로 안전한 근무 환경을 의미하지는 않는다. 전공의의 빈자리를 메우기 위해 맡게 된 고난도 시술과 처치에 대한 심리적 압박은 여전하다. 사고 발생 시 "법이 보호해 줄 것"이라는 행정적 약속보다, 내 손끝에서 벌어질지도 모를 투약과 처치의 책임 소재에 대한 두려움이 더 크게 다가온다.법적 근거는 마련됐지만, 그에 걸맞은 체계적인 교육이나 독자적인 업무 권한이 뒤따르지 않는 한 PA 간호사는 여전히 의사와 간호사 사이의 '회색 지대'에 머물 수밖에 없다.병동 간호사들에게도 간호법은 아직 먼 나라 이야기다. 법 제29조는 국가가 간호사 1인당 환자 수를 줄이기 위해 노력해야 한다고 규정하지만, 현실은 여전히 '나를 갈아 넣어 환자를 지키는' 구조에 머물러 있다.법은 "노력해야 한다"고 말하지만, 현장에서는 여전히 한 명의 간호사가 10명 이상의 환자를 돌보며 식사 시간조차 반납한다. 법이 명시한 인력 기준이 강제성 있는 실무 지침으로 안착하지 않는 한 현장의 '탈임상' 흐름을 멈추기에는 역부족이다.간호법은 완성이 아니라 시작이다. 법이 제정되었다고 해서 병원의 문화와 인력 구조가 마법처럼 변하지 않는다. 이제 필요한 것은 '법의 내실화'다. PA 간호사들이 진료과의 부속품이 아닌 전문적인 협력자로 자리 잡을 수 있도록 독자적인 교육 체계를 마련하고, 간호사 1인당 환자 수 기준에 실질적인 제재가 따르는 하위법령을 제정해야 한다.우리가 간호법에 열광했던 이유는 단순히 법전에 '간호'라는 단어를 새기고 싶어서가 아니었다. 3교대든 전담 근무든, 내가 서 있는 그곳에서 전문가로서 존중받으며 환자를 돌보고 싶었기 때문이다.2026년의 임상 현장은 여전히 치열하다. 간호법이 선언적 문구를 넘어 현장 간호사의 운동화 끈을 단단히 동여매 주는 실질적인 힘이 될 때까지, 우리의 목소리는 더 날카롭고 구체적이어야 한다.