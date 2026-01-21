이 대통령 "이혜훈 본인 해명 들어봐야...이렇게 격렬하게 저항에 부딪힐 줄 몰랐다"

큰사진보기 ▲질문 받는 이재명 대통령이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 21일, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 거취 문제와 관련해 "어떻게 할지 아직 결정하지 못했다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 '이 후보자에 대한 인사청문회가 불발된 상황에서 국회에 재송부를 요청할 것인지' 질문에 "본인 얘기를 공개적으로 들어볼 기회를 갖고, 청문 과정을 본 우리 국민들의 판단을 제가 들어보고 그렇게 결정하고 싶었다"면서 "그 기회마저 봉쇄돼서 본인도 아쉽겠지만 저도 참 아쉽다"고 답했다.당초 지난 19일 예정됐던 이 후보자에 대한 인사청문회는 국민의힘 반대로 열리지 못하고 있다.이 대통령은 "(청문회를) 할 수 있으면 지금이라도 해줬으면 좋겠는데 어떨지 모르겠다. 쉽지 않을 것"이라면서 "좀 시간을 두고 판단하겠다"고 말했다. 이 대통령은 또 "(이 후보자가) 문제가 있어 보이긴 한다"며 "국민들께서 문제의식을 가지는 부분도 있다"고 덧붙였다.'청와대의 인사검증 시스템에 허점이 있는 것 아니냐'는 질문에는 "결론적으로 부족하다"면서도 "진짜인지 아닌지 가려봐야 겠지만 보좌관한테 갑질을 했는지 우리가 어떻게 아느냐. 어디 써놓은 게 있으면 모르겠는데. 기사가 났으면 모르겠는데"라고 답답함을 토로했다.이 대통령은 그러면서 "(영화) 대부에서 배신자 처단하듯 (국민의 힘이)우리가 모르는 걸 공개한다"며 "흡 잡힐 일을 한 당사자 잘못이기도 하지만 우리로선 모른다"고 말했다. 이어 "(이 후보자가) 유능한 분이라고 판단되고, 그 쪽에서 공천을 다섯 번 받아서 세 번 국회의원에 당선되고, 아무런 문제가 제기되지 않았던 분이지 않느냐"고 지적했다.이 대통령은 "대통령은 당선될 때까지 한쪽 진영의 대표인 것은 분명 하나, 당선된 후에는 전체를 대변하는 것이란 확고한 생각이 있다"면서 "물론 그 신념은 변하지 않으나, 필요에 따라 양쪽 진영의 사람을 모두 쓸 수 있어야 한다"고 말했다. '탕평 인사'의 필요성을 강조한 것이다.이 대통령은 "청와대 참모들은 압도적 다수는 우리의 생각과 가치, 지향을 함께하는 같은 색깔과 진영의 사람이다. 그런데 그렇게만 하면 어떡하느냐"라며 "이제는 우리가 휘둘리지 않을 정도가 됐으니 다른 의견도 반영도 좀 한다는 것"이라고 부연했다.이 대통령은 이어 "특히 경제 분야는 소위 보수적 가치와 질서가 중요한 측면도 있다"며 "그리고 통합이라고 말만 하는데 실제로 기회를 같이 조금이라도 나누어서 함께하자고 해서 한 번 시도해 본 것"이라고 설명했다. 다만 "이 장관 지명이 이렇게 극렬하게 저항에 부딪힐 줄은 몰랐다"면서 "앞으로 인사하는 데 참고해야할 것 같다"고 덧붙였다.이 대통령은 "하여튼 국민 여러분들께서도 이해해주시리라는 말씀을 드리기는 어려운데, 이런 필요성이 있다는 점에 대해서 일부 용인해주시기를 바란다"고 이해를 구했다.