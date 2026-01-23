보일러 계속 켜고도 난방비 10만 원 줄였습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲작년 1월 우리 집 가스요금 고지서가스요금이 30만 원이 넘게 나왔다 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲올해 1월 가스요금 고지서작년보다 10만 원이 줄었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"11월부터 난방비 줄이려고 노력했는데 1월에 우리 집 가스요금 많이 나올까요?"

"아니에요. 같은 평수 대 다른 가구보다 가스 적게 사용하셨네요."

"전문가시니 가스요금 줄이는 방법 있으시면 알려주세요."

"우선 온수 온도를 40도 정도로 낮추고 물을 세게 틀지 마세요. 그리고 난방을 껐다 켰다 하지 말고 20도 정도로 맞추어 사용해 보세요."

큰사진보기 ▲많이 춥지 않은 날 보일러 온도실내 온도를 20도로 맞추고 3시간마다 보일러가 가동하게 설정했다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲추운 날 보일러 온도 설정추운 날은 온돌 35도로 맞추고 보일러를 끄지 않았다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲11월에 구입한 전기 난로많이 추울 때만 가끔 틀었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

