장종태, 이장우·김태흠 향해 "꼴같잖은 몽니 멈추라"

더불어민주당 장종태(대전서구갑)의원(자료사진).

대전충남 통합시장 출마를 선언하고 선거운동에 나선 더불어민주당 장종태(대전 서구갑) 의원이 국민의힘 이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사를 향해 "꼴같잖은 몽니를 멈추시길 바란다"고 공개적으로 비판했다.이는 이재명 정부가 추진 중인 대전·충남 행정통합 인센티브 방안을 두고 두 광역단체장이 연일 문제를 제기하고 있는 데 따른 것이다.장 의원은 21일 자신의 페이스북에 글을 올려 "김태흠 충남지사와 이장우 대전시장이 정부의 행정통합안을 연일 비판하고 있다"며 "김 지사와 이 시장은 꼴같잖은 몽니를 멈추시길 바란다"고 밝혔다.장 의원은 해당 글에서 행정통합 인센티브 방안에 대해 "행정통합 인센티브 안은 4년짜리 한시적 지원책이 아니다. 단지, 이재명 정부의 남은 임기가 4년이기 때문에 그 임기 안에서 정부가 책임질 수 있는 명확한 약속을 제시한 것"이라고 강조했다.이어 "이는 4년만 지원하겠다는 것과는 전혀 다른 이야기"라며 "임기 이후의 일까지 미리 약속하겠다고 나서는 것이야말로 현실성 없는 정치이고, 봉이 김선달식 허풍 아니겠나"라고 지적했다.이러한 장 의원의 지적은 지난 1일 김민석 국무총리가 대전·충남 및 광주·전남 등 행정통합으로 출범하게 되는 '통합특별시'에 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조 원을 지원하겠다고 발표하자 이장우 대전시장이 "매우 미흡하다"며 "4년 동안 20조, 그 이후에는 어떻게 할 것인지도 없다"고 비판한 데 따른 것이다.장 의원은 정책 추진의 구조를 언급하며 "정책은 법적 근거가 있어야 추진할 수 있다. 법적 근거가 만들어지면, 정책은 언제든 시작할 수 있다"라고 밝힌 뒤, "그래서 중앙부처 공무원들은 오늘도 정책을 현실로 만들기 위해 법적 근거 정비에 사력을 다하고 있는 것"이라고 주장했다.그러면서 이장우 대전시장의 발언을 겨냥해 "그런데도 이 시장은 '4년 이후 재정지원 방안 언급이 없다', '공공기관 이전 비용이 포함되는지조차 불명확하다'고 말한다"고 말하고, 김태흠 충남지사의 발언과 관련해서도 "'전면적인 세제 개편 없이 4년 한시 지원은 중·장기 통합시 운영에 심각한 어려움을 초래한다'고 비판한다"고 비난했다.장 의원은 또 두 사람 모두 국회의원 경력을 지닌 점을 언급하며 "국회의원까지 지낸 두 사람에게 묻고 싶다. 4년만 효력이 있는 법을 만들어본 적이 있나"라고 반문한 뒤 "아니면, 법과 정책의 구조를 알면서도 개인의 정치적 목적을 위해 의도적으로 비꼬는 것인가"라고 날을 세웠다. 이어 "전자라면 능력에 대한 의문이 생길 수밖에 없고, 후자라면 광역단체장으로서의 책임 있는 태도가 아니다"라고 비판 수위를 높였다.아울러 장 의원은 행정통합 이후의 상황을 가정하며 "공공기관이 이전해 놓고, 4년 뒤에 다시 돌아갈 수 있나, 규제개혁을 통해 대전과 충남을 찾아온 기업에게 '4년 지났으니 이제 떠나라'고 할 수 있는가"라고 따져 물은 뒤 "4년 한시 지원이라는 프레임은 무지이거나, 고의적인 왜곡"이라고 강조했다.마지막으로 장 의원은 "이재명 정부와 우리 당은 통합시가 제대로 자리 잡고 성장할 수 있도록 치열하게 논의하고 있다"면서 "목표는 분명하다. 국민의 삶을 개선하고, 지역의 미래를 키우는 것"이라고 덧붙였다.