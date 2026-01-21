북극항로와 항만도시 부산

AD

기후변화로 인해 북극 지역의 얼음 속에 갇혀 있던 새로운 해운 항로의 개척으로 물류비용의 절약과 천연자원 개발의 혜택이 예측되면서 북극항로에 대한 관심이 국내외에서 높아졌다. 90년대이후 북극주변의 8개 국가들이 북극위원회를 구성하여 자원경제 발전을 위한 조사 및 구조, 환경보호, 그리고 과학연구 협력 등에 관해 협상하면서 서로의 이해를 증진하고 있으나, 기후변화가더욱 빨라지면서 북극 지역으로의 접근이 보다 용이해지고 다른 세계경제 주체들, 특히 중국의북극 경제에 대한 참여가 현실화되고 있다.러시아는 북극항로를 내해에 속하는 것으로 규정하고 있지만 미국과 유럽 연합은 국제해역으로인정하며 러시아에 의한 북극항로 사용료 부과에 반대하고 있다. 그러나 중국은 러시아의 이러한규제를 받아들이면서 자국의 국영석유공사와 실크로드기금을 통해 야말 LNG프로젝트 등에 이미투자해 온 자금 (약 30% 지분)의 안정화를 원하고 있다.중국에게는 일대일로 정책의 하나로서 북극 빙상 실크로드가 희토류 등 천연 자원이 풍부한 북극과 에너지 수요가 높은 동아시아를 잇는 중요수단이 되리라 전망되어, 중국정부 소유의 최대 물류기업인 코스코(COSCO)는 북극항로의 이용을 해마다 늘려오고 있다. 중국은 2019년에 자체 건조한 쇄빙선을 투입하여 북극해 연구 활동을 시작하였고, 이미 5척의 쇄빙선을 보유하고 있고 현재까지 10여차례 이상 탐사선박을 파견해 온 것으로 알려지고 있다. 지난해 9월엔 저장성 닝보항에서 영국 팰릭스토우항까지 북극해를 경유하는 컨테이너 선박의 18일간의 항해를 성공시켰다.따라서 한국의 북극 항로 진출을 위하여 적합한 쇄빙선 확보와 안전 항로의 개척 뿐만 아니라 북극지역의 독특한 중심-주변부 관계, 근 북극지역 국가로 강력하게 대두하고 있는 중국의 정책과 실행, 그리고 나토와 중-러 연합 간의 패권 경쟁 등을 주목할 필요가 있다.역사적으로 세계경제 질서의 헤게모니를 장악한 네덜란드, 영국, 그리고 미국과 같은 나라들은 로테르담, 런던, 그리고 뉴욕과 같은 주요 항만도시를 통하여 세계경제를 자국에 유리한 방향으로 전개하였다. 지난 수세기동안 세계경제에서의 주요 항구였던 네덜란드의 로테르담은 독일, 프랑스,그리고 벨기에와 연결되는 라인-모이제 델타라는 전략적 위치에서 현재는 디지털 항구시스템을이용한 아시아와 미대륙을 잇는 이커머스, 고도기술 제조업, 제약산업, 그리고 세계적인 보험산업으로 이루어진 생산자 서비스 등의 다변화된 경제 활동이 집약된 유럽 최대의 글로벌 항구 도시로서의 위치를 유지하고 있다.미주 대륙 서부의 최대 항구 도시인 로스엔젤스는 영화 미디어 산업 으로 잘 알려져 있지만 우주 국방산업, 패션 및 섬유산업, 관광 건강산업, 그리고 UCLA 그리고 Cal Tech 등유수의 대학을 포함한 교육연구 등 다양한 분야에서 글로벌 경제의 선도적 지위를 점유하고 있다. 다가오는 미래에 중국은 상하이 홍콩 등을 통해 세계 경제에서의 주도권을 더욱 확고히 하려 할것이라는 맥락에서 중국의 북극항로에 대한 높은 관심과 공격적인 참여를 이해할 수 있다. 부산을 중심으로 하는 한국의 해운 및 조선 산업의 북극 항로로의 진출은 환적 물동량 세계 2위, 무인화 스마트 항만 도시로의 전환, 그리고 근접한 한국 해군 도시 등 지정학적 유리함에도 불구하고 주변 국가 들로부터 거센 도전과 견제를 예상할 수 있다.부산이 북극항로와 연결된 세계 항만 대도시로 발돋움하기 위한 필요충분 조건들은 무엇인가? 이제까지 세계무역 루트의 길목인 말라카 해협 입구라는 천혜의 조건을 가진 싱가포르는 환적 항만도시로서의 이점 이외에 어떠한 조건들을 활용하여 해외 직접투자의 중심지로서 아시아 최고의 글로벌 도시로 올라설 수 있는가?부산이 세계 대항만도시로 비약적인 발전을 위하여 어떠한 투자 환경을 조성해야 하며, 특히 배후 주변지역 및 도시와의 유기적 통합적인 산업 관계는 어떻게 설정 되어야 하는가? 북극 위원회가 주장하고 있는 환경 이슈에 어떠한 대처 방안이 필요하며, 이에 따른 효율적인 해운 및 선박건조 산업은 과연 지속 가능한가? 러시아와 협조하면서 북극항로에 선제적으로 선박들을 띠우고 있는 중국과의 경쟁 관계는 협력조절이 가능한가? 이러한 질문들에 효과적으로 대처하기 위해 무역 해운 기업인, 선박 전문가, 중앙 및 지방정부의 담당자들간의 심도 있는 대화와 그에 따른 통합된 정책 수립이 필요한 시간이다.빨라지고 있는 기후변화로 인해 북극곰이 사라지면서, 북극 관련 국가들의 이해 충돌이 첨예하게 드러나고 있다. 캐나다의 잠수함 프로젝트와 트럼프 미국 대통령의 (강압적) 그린란드 구매 의사 표명 등이 그 전조의 예시라 할 것이며 특히 중국의 북극에서의 활동은 앞으로 더욱 선명해질 것이다.