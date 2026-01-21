이 대통령 "세금으로 집값 안정, 깊이 고려하지 않아"

큰사진보기 ▲시민들이 21일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 이재명 대통령의 집권 2년 차 국정 구상을 밝히는 신년 기자회견을 지켜보고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이재명 대통령은 21일 "세금이라는 국가재정 확대 수단을 부동산 정책에 활용하는 것은 깊이 고려하지 않고 있다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 "세금이라는 국가재정 수단을 규제 수단으로 전용하는 것은 바람직하지 않다"면서 이같이 말했다. 부동산 보유세·양도세 등 세제 수단을 집값 안정 수단으로 활용하지 않겠다는 의미로 풀이된다.이 대통령은 그러면서도 "그러나 반드시 필요한데, 유효한 수단인데, 필요한 상태가 됐는데, 바람직하지 않다고 안 쓸 이유는 없다"고 언급해 도입 가능성도 열어 놓았다. 이어 "가능하면 그런 상황이 안 오길 바란다"며 "(부동산 가격이) 적절히 조정될 것이라고 본다"고 전망했다.이 대통령은 "가진 집을 내놓게 하는 방법은 여러 가지가 있다"면서 "공급에는 신축 공급이 있고, 주택을 많이 가진 사람이 내놓게 하는 공급책도 있다"고 설명했다.이 대통령은 "세금으로 집값 잡는 것은 웬만하면 안 하겠다"며 "제가 최대한 뒤로 미루려고 한다"고 덧붙였다.환율문제와 관련해선 "관련 책임당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 1400원 전후로 떨어질 것이라고 예측을 하고 있다"고 했다.이 대통령은 "일본에 비하면 우리는 평가절하가 조금 덜 된 편"이라며 "일본 기준으로 맞추면 (원·달러 환율이) 1600원 정도 돼야 한다. 엔·달러 연동에 비하면 조금 그래도 잘 견디고 있는 편"이라고 평가했다.이 대통령은 "(고환율 상황이) 여러 가지 불리한 측면도 있고, 수출 기업에 유리한 측면도 있는데 대한민국만의 독특한 현상은 아니라 대한민국만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리기 어려운 상황으로 판단된다"고 설명했다.그러면서 "지속적으로 가능한 수단을 발굴해내고 또 환율이 안정될 수 있도록 노력해 나가겠다"고 강조했다.