40대에 뽑은 사랑니, 채석장 돌 깨는 소리가 났다

"완전 매복이네요. 오늘 못 뽑아요. CT 찍고 상담실에 잠시 앉아 계세요."

"사랑니가 신경과 너무 가깝게 있어서 신경을 건드리지 않고 뽑기는 힘들어요. 신경 손상이 예상됩니다. 20~30대는 회복이 되지만 나이가 있어서 영구 손상 가능성이 있어요. 너무 오래돼서 뼈와도 붙어 있어 뼈도 깎아 내야 해요. 사랑니는 젊을 때 뽑았어야 해요."

큰사진보기 ▲인형을 손에 쥐고 치료를 받다. ⓒ benyamin_bohlouli on Unsplash 관련사진보기

"뽑을 때 안 아프죠?"

"해 봐야 알아요. 사람마다 달라서..."

'인형이 필요할 만큼 아픈 단 말인가?'

사랑니를 왜 여태 안 뽑았냐면 크게 불편하지 않아서였다. 그도 그럴 것이 사랑니가 겉으로 조금이라도 보였다면 이야기가 달라졌을 것이다. 내 사랑니는 잇몸 속에서 미라처럼 누워 오랜 세월을 보냈다. 내가 만약 치아 엑스레이라는 의료 장비가 없는 시대에 태어났다면 평생을 사랑니 존재를 모르고 살았을 것이다. 그러다 어느 날 지금처럼 시름시름 앓았을 것이고 그 뒤로 어떻게 됐을지 모를 일이다.내가 내 잇몸 속 사랑니의 존재를 안 건 20여 년 전이었다. 위쪽 사랑니가 나오다 아프기 시작했다. 사진을 찍어보니 위쪽 사랑니는 잇몸 밖으로 빼꼼 모습을 드러낸 반면 아래쪽 사랑니 두 개는 잇몸 속에 파묻혀 있었다.결혼을 앞두고 있던 시기였다. 위쪽 사랑니 통증이 불편했다. 사랑니가 내 결혼과 신혼여행의 즐거움을 한 조각도 앗아가지 못하게 조치를 취해야 했다. 다니던 치과에서는 뽑을 수 없다고 했고 발치를 전문으로 하는 의사를 소개 받아 그 병원에서 위쪽 사랑니 두 개를 뽑았다. 그 후 아팠는지 부었는지 기억도 없는 걸 보니 잘 회복된 모양이다.치과에서 이런 잇몸 속에 숨어 있는 매복 사랑니는 결국 문제가 된다고 뽑아야 한다고 했다. 더군다나 일반 치과에서는 뽑지도 못하고 대학병원으로 가라고 했다. 하지만 '굳이 아프지도 않은데 왜?'라고 생각하며 오랜 세월을 보냈다.그리고 이 나이에 아래쪽 사랑니에 문제가 생길 줄은 몰랐다. 죽을 때까지 잇몸 속에 파묻혀 나와 함께 생을 마감할 줄 알았던 사랑니가 자신의 존재를 확인시키고 있었다. 사랑니 부분 잇몸에 음식물이 끼며 염증이 생기길 반복하며 아파왔다.그 통증에 지난 20일, 구강 안면 외과 전문의가 있는 발치 전문 치과를 찾았다. 내가 치과 침대에 눕기도 전에 내 치아 엑스레이를 본 의사 선생님께서 말씀하셨다.벗어 두었던 코트를 다시 입고 상담실로 향했다. 곧 선생님 들어오셨다.나이는 내 신체를 지배하고 있다는 사실을 다시 한번 깨닫고 영구 손상이라는 두려운 단어에 질문들을 쏟아내기 시작했다. 질문의 대답은 매한가지였다. 여하튼 그대로 둘 수는 없으니 발치 예약을 했다.발치 날이 다가왔다. 두근두근 두려운 마음에 산만한 아이처럼 옆의 환자를 쳐다보기도 했고 연신 한숨을 쉬기도 했다. 20년 만의 발치였다. 주사 마취 전 먼저 구강 마취를 했다. 곧이어 주사 마취를 했다. 입안 전체가 얼얼하며 서늘한 느낌이 들었다. 나는 확인받고 싶은 마음에 간호사를 잡고 물었다.내가 듣고 싶은 대답이 아니었다. 간호사는 내게 분홍색 인형을 쥐여 줬다.나는 숨을 크게 들이마시고 내뱉었다. 잠시 후 선생님이 들어오셨고 내 얼굴 위로 초록색 천이 씌워졌다. 곧 내 입안에서 채석장 돌 깨는 소리가 들렸다. 드릴이 오가는 듯했고 곧 턱뼈가 뒤로 밀리며 뽑혀 나갈 듯한 강한 압력이 느껴졌다. 그 후 봉합을 한다고 했다. 사실 뽑는 내내 통증은 없었다. 단지 내 아래턱이 뽑혀 나갈 것만 같은 느낌에 자동으로 인형을 쥐어뜯게 됐다.발치는 순조롭게 끝났고 사랑니가 빠져나간 자리에 거즈가 남았다. 거즈를 물고 두 시간을 버티는 것 역시 곤욕이었다. 출혈은 오래 지속됐다. 거즈를 제거하는 순간 입안에 피가 고였다. 처음 느끼는 진득한 불쾌감이 냄새와 함께 입안을 가득 채웠다. 결국 나는 수업을 다른 선생님께 부탁하고 집으로 가 환자처럼 누워 있게 되었다.버려야 할 것은 진작에 버렸어야 했다. 미룬 선택이 하필 이렇게 바쁜 시기에 돌아올 줄 몰랐다. 문제가 될 법 한 사랑니를 젊은 시절에 뽑으라는 이유를 알 것 같았다. 시간이 남아돌던 젊은 시절, 내 한 몸만 건사하면 되던 그 시절에 사랑니를 뽑지 않은 것이 후회가 됐다. 병원 안이 젊은 친구들로 북적이는 걸 보니 더 그런 생각이 들었다. 그때 뽑았더라면 하루라도 마음 편히 쉴 수 있었겠지...마취가 풀리면서 아파 오기 시작했다. 저녁 무렵부터 턱이 붓기 시작했다. 진통제를 추가로 먹은 후 하잘 것 없는 이 이에 '사랑'이라는 예쁜 이름은 어울리지 않는다 생각하며 잠들었다. 밤새 뒤척였다. 침을 삼킬 때마다 턱까지 아파와 잠을 잘 수가 없었다.다음날 내 얼굴은 찌그러진 햄스터가 되어 있었다. 통통하게 부은 비대칭 얼굴을 하고 출근 준비를 했다. 엄마이자 직장인인 나는 아프다고 마음대로 쉴 수도 없다. 마스크로 얼굴을 가리고 출근하는 길 날씨는 또 얼마나 춥던지 서러움이 밀려왔다. 드레싱 날짜, 실밥 뽑는 날짜와 시간을 분명 듣고 예약까지 하고 왔는데 기억이 나질 않아 다시 전화를 걸어 "예약 시간 다시 확인 좀 할게요"를 물었다. 수술 후유증은 정신 없어짐이 아닐까 생각했다.