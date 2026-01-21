조국 "이혜훈 자격 없어, 사퇴 안하면 대통령이 지명 철회해야"

큰사진보기 ▲조국혁신당 조국 대표가 지난 16일 청와대 상춘재에서 이재명 대통령이 마련한 정당 지도부 초청 오찬에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 국회 인사청문회가 여야 대립으로 무산될 가능성이 제기되는 가운데 조국 조국혁신당 대표가 이 후보자의 자진 사퇴를 촉구했다.조국 대표는 21일 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "아들이 결혼했는데 결혼 안한 것처럼 해서 '로또 청약'으로 돈을 엄청나게 벌었다. '위장 미혼'이라는 희한한 말을 들었다"라며 "진보 보수를 떠나 무조건 장관 후보자 자격이 없는 것"이라고 비판했다.그러면서 "이 후보자가 대통령에게 (판단을) 넘길 게 아니라 본인 스스로 빨리 결단해야 한다"고 말했다. 진행자가 '이 후보자 스스로 결단을 안하면 대통령이 지명 철회해야 한다는 입장으로 이해해도 되겠나'라고 묻자 "그렇다"라며, 이 후보자가 사퇴하지 않고 버티는 것은 "대통령에게 부담을 주는 행위"라고 강조했다.조 대표는 이 후보자가 지명 후 과거 계엄을 옹호 및 윤석열 탄핵 반대 입장에 대해 사과한 것에 대해서도 "그런 소신을 어떻게 하루아침에 손바닥 뒤집듯이 바뀌는지 진정성이 의심스럽다"고 지적했다.그러면서 "이재명 대통령께서 중도 보수 인사를 입각시키는 것은 찬성한다"라며 "하지만 이 후보자가 경제 전문가라고 하는데 이분은 신자유주의 경제 정책 신봉자다. 이재명 정부의 경제 기조와 반대되는 분"이라고 주장했다.다만 조 대표는 이 후보자의 국회 인사청문회가 무산돼서는 안된다는 의견도 내놨다. 그는 "이 후보자에 대해서는 매우 비판적인 입장을 가지고 있지만 법이 정한 절차를 따라가야 한다. 이 후보자에게도 발언할 기회는 드려야 한다"라며 "인사청문회는 단순히 야당을 위한 자리일 뿐만 아니라 근본적으로 국민들이 공방을 듣고 판단하도록 하는 자리인데 그게 열리지 않은 건 아쉽다"라고 밝혔다.