한국노총 김동명 위원장-류기섭 사무총장 후보, 3연임 성공

한국노총 최초로 현 김동명 위원장-류기섭 사무총장이 3연임에 성공했다.한국노동조합총연맹(한국노총) 선거관리위원회(위원장 신건택)은 20일 오후 6시 29대 한국노총 임원 선거 당선인을 공고했다.이에 따르면 지난 19일 오전 9시부터 20일 오후 5시까지 온라인으로 진행된 한국노총 29대 임원선거에서 단독으로 출마한 김동명 위원장-류기섭 사무총장 후보조가 한국노총 선거인수 4332명 중 3760명(86.8%)이 투표에 참여해 3526명(93.78%)의 찬성을 얻어 최종 당선됐다고 밝혔다.이로써 김 위원장- 류 사무총장 후보는 27대 28대에 이어 29대, 3연임에 성공했다.김동명 위원장 당선자는 인사말을 통해 "압도적인 지지로 다시 한 번 저를 선택해 주신 데 대해 깊이 감사드린다"며 "여러분의 선택은 개인 김동명에 대한 신임이 아니라, 한국노총이 더 강해지고 더 책임 있는 조직으로 나아가라는 준엄한 명령이라 생각한다. 한국노총을 '제1노총'이라는 이름에 머무르지 않고, 2500만 노동자의 한국노총으로 만드는 데 바치겠다"고 말했다.이어 "3선 위원장이라고 해서 관성에 기대거나 하던 대로 가는 일은 결코 없을 것"이라며 "강력한 조직쇄신에 나서겠다. 온정이 아닌 원칙으로, 냉철한 인적 쇄신을 통해 조직의 기강을 바로 세우고 정책과 투쟁 역량을 끌어올리겠다"고 밝혔다.특히 "정년연장을 비롯한 핵심 과제에 대해 정부가 책임 있는 모습을 조속히 보여줄 것을 이 자리에서 다시 한 번 강하게 요구한다"며 "앞으로 사회적 대화를 통해 정의로운 사회대전환을 주도하겠다. 형식적인 만남이 아니라, 상시적 소통을 통해 그 결과가 실제 정책으로 이어지도록 만들겠다"고 강조했다.이어 "노동자가 노동을 통해 인간다운 삶을 누릴 수 있는 사회, 일하면 먹고사는 문제가 해결되고 교육·주거·의료·복지에 대한 과도한 걱정을 하지 않아도 되는 사회, 아주 화려하지 않더라도 자신의 삶을 유지하고 일에서 보람을 느낄 수 있는 사회를 만드는 데 한국노총이, 김동명이 앞장서겠다"며 "한국노총의 변화는 지금부터 다시 시작"아라고 피력했다.류기섭 사무총장 당선인은 "사무총장은 말하는 자리가 아니라 집행하고 책임지는 자리라는 것을 행동으로 보여주겠다"며 "말이 아니라 결과로, 기대가 아니라 변화로 보답하겠다"고 피력했다.이어 "한국노총은 책임 있는 주체로서 정권과의 대화와 협력을 중시하겠다. 약속은 반드시 지켜져야 한다"며 "약속한 정책이 이행되지 않고 노동의 요구가 외면당한다면, 조합원 동지들의 뜻을 모아 주저 없이 행동에 나서겠다"고 강조했다.한편 지난해 12월 초 29대 한국노총 임원 선거 출마를 선언한 김동명 위원장·류기섭 사무총장 후보조는 '주도하라, 한국노총'란 슬로건을 내걸었고 '한국노총이 주도하는 정의로운 사회대전환'을 실현하기 위한 핵심 공약으로 ▲노동운동을 넘은 노동정치(대립을 넘어 책임지는 노동) ▲요구를 넘어 집행으로(노동기본권 삶의 현장 실현) ▲전환의 불안한 일터지키는 노동안전망 실현 ▲노동정책의 플랫폼으로 100년 준비 등을 내걸었다.구체적 공약으로 양극화 해소와 정의로운 산업전환, 산업-업종별 노정대화 채널 신설 노정교섭 신설, 지역소멸과 산업전환을 주도하는 지원체계 마련, 정의로운 전환 대책 특별위원회 노동주도성 확보, 국정핵심위원회 노동참여 상설화, 노동정치 실현을 위한 사업 추진 등을 제시했다.또한 사각지대 없는 보편적 노동기본권 확보, 주4.5일제 도입 및 장시간 노동 근절, 플랫폼-특수고용노동자 법적보호, 공무직위원회 제정과 차별해소, 공무원-교사 정치기본권 확보, 타임오프 전면 개편, 공무원 및 공공기관 보수위원회 법제화 등을 밝혔다.특히 정년 65세 법제화 및 지속가능한 일자리 안전망 구축, 노후소득-돌봄-의료 공공성과 국가책임 강화, 안전한 일터를 위한 산업안전법-제도 개선, 필수 공익서비스 확충과 민영화 금지 등 불안한 일터에 대한 노동안전망 등도 공약으로 밝혔다.김동명 위원장 당선인은 전국화학노동조합연맹 위원장(3선) 출신이다. 일동제약노조 위원장 시절 IMF 구조조정 반대투쟁을 승리로 이끈 바 있다. 2대 지침(취업규칙 변경, 쉬운 해고) 폐기 투쟁과 함께 노동법 및 최저임금법 개악 저지 투쟁을 전개했다. 한국노총 위원장을 역임하면서 제1노총 지위를 회복하고, 한국플랫폼프리랜서노동공제회를 설립해 취약계층 노동자를 보호하기 위한 울타리를 만들었다.또한 12.3 비상계엄 이후 헌정질서 회복과 민주주의 수호를 위해 즉각적인 투쟁을 조직하고, 14일 간의 단식 농성을 진행하며 내란수괴의 탄핵과 구속을 이끌어내고, 대선 투쟁을 승리하면서 내란 극복을 위한 결정적인 역할을 했다.러닝메이트인 류기섭 사무총장 당선인은 전국공공노동조합연맹 위원장 출신으로 장애인고용공단노조 위원장, 노동부유관기관노조(2선) 시절 2대 지침 폐기 투쟁과 비정규직 정규직화 투쟁을 전개했다. 공공연맹 위원장 시절에는 공공부문 조직확대와 함께 공공기관 성과연봉제 폐지 투쟁을 승리로 이끈 바 있다. 한국노총 사무총장으로 역임하면서 최저임금위원회 노동자위원으로 활동하며, 저임금 취약계층 노동자의 생계 안정과 생존권 보장을 위해 앞장서 왔다.아울러 윤석열 정권의 국고지원금 중단 등 노골적인 압박과 재정 위기 속에서도 조직 운영의 안정성을 지켜내며, 한국노총이 흔들림 없이 노동운동의 중심 역할을 수행할 수 있도록 책임 있게 이끌었다.29대 한국노총 위원장·사무총장 당선자의 임기는 오는 27일부터 2029년 1월까지, 3년이다.