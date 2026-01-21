논산시의회 '국방특위' 가동... "현안 사업 투명하게 점검"

큰사진보기 ▲논산시의회 조용훈 의장이 본회의 진행에 앞서 제269회 임시회를 열게된 배경 등을 설명하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

충남 논산시의회(의장 조용훈)가 지역의 핵심 미래 먹거리인 국방산업의 추진 현황을 점검하고 합리적인 발전 방향을 모색하기 위해 의회 차원의 특별위원회를 가동했다.논산시의회는 20일 오전 제269회 임시회를 긴급 개회하고 '국방산업발전특별위원회(이하 국방특위)' 구성 및 활동계획안을 승인했다. 이번 특위는 논산 국방국가산업단지 조성과 육군사관학교 유치 등 주요 현안을 둘러싼 지역사회의 다양한 우려를 해소하고, 시정이 올바른 방향으로 추진되고 있는지 검증하기 위해 마련됐다.이날 본회의 직후 열린 제1차 국방특위 회의에서는 위원장에 서승필 의원, 부위원장에 김종욱 의원을 각각 선임했다. 위원으로는 민병춘, 서원, 조배식, 윤금숙 의원 등 총 6명이 참여한다.특위는 오늘부터 오는 5월 30일까지 약 4개월간 활동하며 ▲국방산업 관련 현황 분석 ▲집행부 업무보고 및 의견 청취 ▲국방산단 예정지 및 선진 사례 현장 방문 ▲정책 대안 제시 등의 과업을 수행할 예정이다. 특히 국방미래기술연구센터 건립과 방산혁신클러스터 사업 등 굵직한 사업들의 행정 절차와 예산 집행 효율성을 집중적으로 들여다볼 계획이다.조용훈 의장은 "현재 국방산업을 둘러싼 다양한 해석과 우려가 제기되고 있지만, 확정된 결론이 없는 상황에서는 사실관계를 투명하게 공유하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "의회 본연의 역할인 감시와 견제 기능을 수행해 시민들께 상황을 있는 그대로 설명해 드리는 것이 우리의 책무"라고 밝혔다.이어 "이번 임시회가 정치적 유불리를 떠나 오직 논산의 미래와 신뢰를 구축하는 이정표가 되길 바란다"고 덧붙였다.논산시의회는 이번 특위 활동을 통해 논산 특화 전력지원체계(비무기체계) 중심의 기업 유치 전략을 보완하고, 지역 경제 활성화를 위한 실질적인 정책 모델을 도출한다는 방침이다. 활동 결과 보고서는 5월 중 본회의에 상정되어 집행부 정책에 반영될 수 있도록 권고할 예정이다.한편, 논산시의회는 오는 2월 23일부터 3월 5일까지 제270회 임시회를 열고 시정 주요 업무 추진 계획 보고 및 각종 조례안 심의를 이어갈 계획이다.