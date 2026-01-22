해외 여행 숙소 꼼꼼히 체크했는데... 집주인도 난감

2024년 5월 40대 부부가 동반 퇴사했습니다. 안정된 삶 대신 꿈을 선택한 은퇴 부부의 좌충우돌(左衝右突) 여정을 기록합니다.

큰사진보기 ▲두브로브니크 숙소 옆집 리모델링 공사 잔해화장실 리모델링 공사의 흔적들입니다. ⓒ 김봉석 관련사진보기

큰사진보기 ▲두브로브니크 숙소 옆집 리모델링 공사숙소 문 앞 리모델링 공사의 흔적들 입니다. ⓒ 김봉석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

해외살이를 하며 가장 중요하게 여기는 요소를 하나 꼽으라면 단연 '숙소'다. 짧게는 한 달, 길게는 두 달 가까이 머물러야 하기에 숙소 선택은 여행이 아니라 생활의 문제다. 하루 이틀 불편한 정도로 넘길 수 있는 문제가 아니기 때문이다.여러 숙소 플랫폼이 있지만 우리는 주로 에어비앤비를 이용한다. 단계별 평가 항목을 확인할 수 있고, 무엇보다 실제 이용자들의 후기를 통해 숙소의 현실적인 상태를 가늠할 수 있어서다. 여러 나라를 옮겨 다니며 살다 보니, 예약 전 반드시 확인하는 질문들도 자연스럽게 정리됐다.첫째는 수압이다."화장실 변기와 샤워실 수압은 어떤가요?"샤워 수압이 약하거나 변기 수압이 부족해 생활에 불편을 겪은 경험이 몇 차례 있었다. 특히 동남아 지역에서는 꼭 확인하는 질문이다.둘째는 층수다."숙소는 몇 층인가요?"1층일 경우 벌레 문제와 프라이버시가 취약해지는 경우가 많아 사전에 확인한다. 또한 극히 드물지만 비가 많이 오는 경우 배수의 문제로 물이 차오르는 경우도 있다.셋째는 소음이다."숙소 주변에 공사 중인 건물이나 밤에 시끄러운 유흥가는 없나요?"쿠알라룸푸르 한 달 살이 당시 바로 옆 건물 공사로 창문을 제대로 열지 못한 적이 있다. 수십 층짜리 건물 공사 소음은 물론 분진까지 감당해야 했다.넷째는 공과금 포함 여부다."전기와 수도 요금이 모두 포함된 금액인가요?"28일 이상 장기 예약의 경우, 실제 사용량만큼 추가 요금을 청구하는 숙소도 있다. 특히 전기요금이 비싼 국가나 유럽 일부 지역에서는 단기 숙박에도 별도 비용을 요구하는 경우가 있어 반드시 확인한다.다섯째는 후기에서 발견된 단점이다.하수구 냄새나 침구 청결 문제 등 반복적으로 언급된 내용이 있다면, 예약 전 개선 여부를 다시 묻는다. 그럼에도 불구하고 현장에서 문제를 마주하는 경우도 있다. 우리 역시 쿠알라룸푸르와 치앙마이에서 하수구 냄새로 고생한 경험이 있다.이처럼 나름 철저히 준비했음에도 예상치 못한 변수가 나타나는 경우가 있다. 바로 겨울 비수기의 리모델링 공사다.겨울은 관광객이 줄어드는 시기다. 특히 개인 숙소들이 모여 있는 빌라나 아파트의 경우, 이 시기를 이용해 내부 공사를 진행하는 경우가 많다. 문제는 이런 공사가 사전 공지 없이 갑자기 시작되는 경우가 많다는 점이다.우리도 결국 이 '머피의 법칙'에 걸렸다. 현재 머물고 있는 크로아티아 두브로브니크 숙소 바로 옆집에서 화장실 리모델링 공사가 시작된 것이다.아침부터 이어지는 드릴 소리에 머리가 멍해졌다. 벽 하나를 사이에 두고 진행되는 공사라 소음은 물론 숙소 내부가 흔들릴 정도였다. 호스트는 며칠간 공사 소음이 있을 것이라 설명했고, 그들 역시 난감해 하는 눈치였다.이럴 때는 감정적으로 대응하기보다 정리가 필요하다. 우리는 늘 그렇듯, 해결이 막막할 때 도움을 주는 AI '이안(우리가 지어준 이름)'을 찾았다. 먼저 해야 할 일의 순서를 정리하고, 호스트에게 정중하지만 명확하게 전달해야 할 메시지를 정리했다. 그 내용을 바탕으로 호스트와 대화를 나눴고, 결국 나름의 합리적인 타협점을 찾을 수 있었다.크로아티아 두브로브니크의 겨울 비수기 여행은 분명 장점이 많다. 한적한 거리, 여유로운 관광, 상대적으로 합리적인 비용. 하지만 그 이면에는 이렇게 예상치 못한 생활 속 불편이 숨어 있기도 하다.그럼에도 이런 경험들이 쌓이면서 우리의 '생활 내공'도 함께 쌓이고 있다는 생각이 든다. 여행을 하며 더 단단해지고, 문제 앞에서 이전보다 침착해진다. 마치 드래곤볼에서 손오공과 크리링이 무천도사에게 혹독한 수련 끝에 자신도 모르게 성장해 있듯, 우리 역시 현장에서의 대응을 통해 한 단계 더 올라선 느낌이다.곧 쉰을 앞둔 나이지만, 아직도 성장 중이라는 사실이 조금은 반갑다. 여행은 이렇게, 불편함 속에서도 또 다른 배움을 남긴다.