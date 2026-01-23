"부부싸움 하다 차 문을 열고..." 우리가 잘 몰랐던, 대리기사의 속사정

▲대리운전 중 피해 유형 비교2024년 근무 중 피해 경험이 있는 대리운전자의 피해 유형을 조사한 결과, ‘신체적 폭행 및 구타’가 96.5%로 가장 높았고 다음으로 ‘욕설 등 위협과 괴롭힘’, ‘성희롱’, ‘성추행’ 순이었다. 원자료는 한국교통안전공단-서울시립대학교, 「대리운전 산업의 안정화 및 제도개선 방안 연구」, 2024년 10월. 그래프 재가공은 the삶. ⓒ the삶 관련사진보기