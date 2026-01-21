"머리 없는 석상의 꿈"... 400년 전 '밥'의 기적, 시민들이 잇는다

큰사진보기 ▲지난 20일 삼송1동 행정복지센터에서 열린 고양밥할머니보존회·밥동행 1월 정례회의 직후 이경혜 경기도의원(가운데)과 참석자들이 '밥할머니의 꿈' 책자를 들고 활짝 웃고 있다. ⓒ 박기병 관련사진보기

"밥할머니는 전란으로 도탄에 빠진 이웃을 외면하지 않고 자신의 곳간을 열어 밥을 지어 먹이셨습니다. '밥할머니'라는 친근한 호칭은 당시 배고픔을 면한 백성들이 존경과 감사를 담아 불러준 애칭입니다. 이것이야말로 조선시대 보기 드문 여성 리더십이자, 진정한 '노블레스 오블리주'의 표상입니다."

큰사진보기 ▲2026년 사업 계획을 논의하고 있는 정례회의 현장. 밥동행 회원들이 진지하게 토론에 임하고 있다. ⓒ 김종원 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 회의에서 발표된 중장기 로드맵. 이야기 표준화, 페스티벌, 다큐멘터리 제작 등 구체적인 실행 계획이 담겼다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲밥할머니 공원을 찾은 아이들이 현장 교육을 받고 있다. 아이들은 머리 없는 석상의 얼굴을 상상하여 그려보는 활동을 통해 역사를 배운다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲방송과 유튜브 등 다양한 미디어에 소개된 밥할머니 이야기. 'K-히로인'으로서의 가능성을 보여준다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲임현철 회장(가운데 오른쪽)이 '밥할머니의 꿈' 비전과 전략 체계를 설명하고 있다. 참석자들이 경청하고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

임진왜란 당시 행주산성에서 치마폭에 돌을 날라 왜적을 물리치고, 전쟁이 끝난 뒤에는 전 재산을 털어 굶주린 백성을 먹였던 여성 의병장. 우리는 그를 '밥할머니'라 부른다. 그 숭고한 '밥심'과 '나눔'의 정신이 400년의 세월을 넘어 2026년, 고양시 시민들의 손끝에서 다시 피어나고 있다.지난 20일 오전 11시, 경기도 고양시 덕양구 삼송1동 행정복지센터 3층 강의실. '고양밥할머니보존회'(회장 임현철)와 순수 민간 봉사 단체 '밥동행'(대표 동인해)의 2026년 첫 정례회의가 열렸다. 영하의 날씨에도 불구하고 회의장을 가득 메운 회원들로 인해 열기가 뜨거웠다. 이날 회의는 단순한 월례 모임을 넘어, 지역의 설화를 세계적인 '평화와 나눔의 문화 콘텐츠'로 승화시키기 위한 구체적인 로드맵을 선포하는 자리였다.이날 회의의 화두는 단연 '실천'이었다. 보존회가 역사적 사실 발굴과 콘텐츠화에 주력한다면, 그 정신을 이어받아 현장에서 발로 뛰는 주역은 '밥동행(밥할머니와 동행하는 사람들)'이다.밥동행을 이끄는 동인해 대표는 인사말을 통해 밥할머니 정신의 현대적 재해석을 강조했다. 동 대표는 "많은 이들이 밥할머니를 행주대첩의 '투석전' 영웅으로만 기억하지만, 그분의 진짜 위대함은 전쟁 이후 보여준 '돌봄'에 있다"고 운을 뗐다.동 대표는 이어 "2026년의 '밥동행'은 그 따뜻한 밥 한 그릇의 온기를 지역 사회 곳곳에 전하는 '행동하는 손발'이 되겠다"며 굳은 의지를 내비쳤다.이날 보존회와 밥동행은 밥할머니를 고양시를 넘어 세계적인 브랜드로 키우기 위한 중장기 프로젝트 '밥할머니의 꿈' 5대 전략 과제를 확정 발표했다. 임현철 회장이 직접 프레젠테이션에 나서 2030년까지의 청사진을 제시했다.보존회는 ▲구전 설화를 집대성해 서사를 완성하는 '이야기 표준화' ▲시민들이 십시일반 참여하는 '크라우드 펀딩 시스템 구축' ▲밥과 행주치마를 테마로 한 참여형 축제 '밥할머니 페스티벌' ▲세계인과 만날 '다큐멘터리 제작 및 영화제 출품' ▲그리고 최종적으로 밥할머니의 정신을 담을 랜드마크인 '역사문화관 건립' 등을 제시했다.임 회장은 "밥할머니는 생전 세 번의 꿈(가정 행복, 왜군 격퇴, 빈민 구제)을 꾸었고, 사후에도 세 번의 꿈(석상 보존, 정신 계승, 문화 콘텐츠화)을 꾸고 있다"며 "이제 우리가 그 꿈을 현실로 만들어야 할 때"라고 강조했다.회의장 한편에 전시된 자료 사진은 참석자들의 마음을 울리기도 했다. 고양시 동산동 밥할머니 공원에 위치한 석상은 현재 머리 부분이 없다. 임진왜란 당시 밥할머니의 기만술(노적봉에 볏짚을 쌓아 군량미처럼 보이게 한 전술)에 속아 패퇴한 왜군들이 앙갚음으로 석상의 목을 쳤다는 전설이 전해진다.하지만 그 아픔은 이제 희망으로 바뀌고 있다. 보존회는 지난해부터 '어린이 벼농부 체험장'을 운영하며 아이들에게 밥할머니의 지혜와 생명의 소중함을 가르치고 있다.공개된 사진 속 아이들은 "석상의 머리가 없어요"라며 안타까워하면서도, 스케치북에 밥할머니의 환한 미소를 그려 넣으며 역사를 기억하고 있었다. 머리 잘린 석상이 아이들의 고사리손을 통해 다시 웃음을 되찾은 셈이다.밥할머니에 대한 관심은 지역을 넘어 확산되고 있다. 회의 자료에 따르면 KBS, SBS 등 주요 방송사는 물론 다양한 매체에서 밥할머니를 '전쟁과 기아를 극복한 여성 영웅'으로 재조명하고 있다.보존회와 밥동행은 이러한 흐름을 타고 올해 더욱 공격적인 활동을 펼칠 예정이다. 1월 비전 선포를 시작으로 4월 세미나, 5월 어린이 모내기, 10월 추향제 등 1년 내내 밥할머니와 동행하는 사계절 프로그램이 준비되어 있다.2시간에 걸친 열띤 회의는 인근 식당 '설하'에서의 오찬으로 마무리됐다. 김미숙, 박효성 등 8명의 신규 위원들과 기존 위원들은 따뜻한 밥 한 끼를 나누며 '식구(食口)'로서의 정을 다졌다.밥동행의 한 신규 회원은 "단순히 옛날이야기인 줄 알았는데, 오늘 회의를 통해 밥할머니가 21세기에도 여전히 살아 숨 쉬는 정신임을 깨달았다"며 "내 이웃과 밥 한 끼 나누는 작은 실천부터 시작하겠다"고 소감을 밝혔다.400년 전, 차가운 행주치마에 돌을 날라 나라를 구하고, 따뜻한 밥으로 이웃을 살렸던 밥할머니. 2026년 오늘, 그 위대한 유산은 '밥동행'이라는 이름으로 우리 곁에 돌아왔다. 머리 없는 석상의 침묵은 이제 시민들의 활기찬 발걸음과 아이들의 웃음소리로 채워지고 있다.